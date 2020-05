Asuntojen vuokrat on jätetty maksamatta tai ne on maksettu katteettomalla ulkomaisella luottokortilla. Kuvituskuva Helsingistä.

Asuntojen vuokrat on jätetty maksamatta tai ne on maksettu katteettomalla ulkomaisella luottokortilla. Kuvituskuva Helsingistä. Vesa Marttinen / Yle

Asuntoja on vuokrattu eteenpäin ulkomaalaisille, jotka ovat etsineet vuokra-asuntoa Facebook-ryhmissä.

Espanjalaisena asunnonomistajana esiintyvän huijarin epäillään vuokranneen luvatta asuntoja eteenpäin Helsingissä. Helsingin poliisin mukaan mies on hyödyntänyt sosiaalista mediaa ja käyttänyt valenimiä.

Poliisi epäilee miehen yhä jatkavan rikollista toimintaa.

‒ Helsingin poliisi on kirjannut rikosilmoitukset neljästä tapauksesta. Tapauksia tutkitaan petoksina. Poliisin tietoon tulleet tapaukset ovat tapahtuneet huhti-toukokuun aikana, kertoo rikoskomisario Hannu Kortelainen.

Vuokrattavat asunnot ovat olleet esimerkiksi huoneistohotelleista. Asuntojen vuokrat on jätetty maksamatta tai ne on maksettu katteettomalla ulkomaisella luottokortilla.

Asuntoja on vuokrattu eteenpäin ulkomaalaisille, jotka ovat etsineet vuokra-asuntoa Facebook-ryhmissä.

Esitutkinnassa saatujen tietojen mukaan mies on kysellyt vastaavia asuntoja vuokralle myös ainakin Turussa ja Tampereella.

Poliisin mukaan epäilty on pyytänyt käteismaksuna vuokraa 1000‒2000 euroa kohteesta ja vuokra-ajasta riippuen. Kun hän on saanut pyytämänsä rahat, hänen käyttämänsä Facebook-tili on poistettu.

Esitutkinnan perusteella miehellä on naispuolinen rikoskumppani.

Poliisi pyytää tietoja epäillystä ja tämän liikkeistä.