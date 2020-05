Floridalaisen tuomarin päätöksellä voi olla ratkaiseva vaikutus USA:n vaaleihin – Yli miljoona vankia sai äänioikeuden

Floridan pääkaupungissa Tallahasseessa toimiva tuomari Robert L. Hinkle on julistanut osavaltion tuoreen vaalilain osittain perustuslain vastaiseksi. Päätöksella saattaa olla jopa ratkaiseva vaikutus marraskuussa käytäviin presidentinvaaleihin.

Floridassa oli vuoteen 2018 saakka voimassa laki, jonka myötä vakaviin rikoksiin syyllistyneet menettivät äänioikeutensa lopullisesti. Vuonna 2018 pidetyssä kansanäänestyksessä laki kumottiin selvällä ääntenenemmistöllä.

Päätöksen myötä äänioikeus palautettiin noin 1,4 miljoonalle entiselle vangille.

Osavaltion republikaanienemmistöinen kongressi laati uuden vaalilain, jossa äänioikeus oli palautettu vankilatuomion kärsineille, sen jälkeen, kun nämä olivat suorittaneet tuomionsa "kaikkineen, mukaanlukien vankila-aika, ehdonalaisaika ja koeaika".

Floridan oikeuskäytännössä huomio kiinnittyi lakitekstin mainintaan "kaikkineen" [all terms]. Tämä tulkittiin siten, että entisten vankien tulisi maksaa myös kaikki sakkonsa, vahingonkorvauksensa ja verovelkansa ennen kuin saisivat äänioikeuden.

Laiton vaatimus

Vankien oikeuksia ajavat järjestöt vastustivat tätä, sillä vangit ovat useimmiten hyvin vähävaraisia. Heillä ei ollut mahdollisuuksia maksaa vaadittuja summia.

Sitäpaitsi osavaltion hallinto on niin epäselvä, ettei edes viranomaisilla useinkaan ollut tietoa, mitä vankien pitäisi maksaa, vaikka nämä olisivat olleet valmiit tekemään tilinsä selviksi. Tämän selvittelykin olisi aiheuttanut vangeille maksun, yhdessä piirikunnassa maksu oi jopa 548 dollaria eli noin 500 euroa, kertoo Miami Herald -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Se, että äänioikeuden käyttäminen edellyttää hallinnollisen maksun maksamista on verrannollista äänestysveroon, ja sellaisen perimisen kieltää Yhdysvaltain perustuslaki, tuomari Hinkle totesi.

Miami Heraldin mukaan tuomarin sunnuntaina tekemä päätös sallii äänestyksen kahdelle suurelle vankijoukolle; heille, joilla ei ole ollut varaa palkata omaa asianajajaa, sekä niille, joiden korvausvelvollisuudet on muutettu velkomusasiaksi.

Floridan kuvernööri Ron DeSantis harkitsee vielä, tehdäänkö tuomarin määräyksestä valitus.

Vaikutus vaaleihin?

Jos tuomarin päätös jää voimaan, äänioikeuden saa noin miljoona entistä floridalaista vankia. Tällä voi olla suuri merkitys Yhdysvaltain marraskuun presidentinvaaleihin.

Vangit ovat pääsääntöisesti vähävaraisia ja edustavat vähemmistöryhmiä. Jos he osallistuva vaaleihin, heidän oletetaan pääsääntöisesti äänestävän demokraatteja. Asiantuntijat tosin epäilevät heidän äänestysintoaan. Monet vangit ovat poliittisesti passiivisia ja haluavat pysytellä erossa viranomaisista.

Entisillä vangeilla on kuitenkin omia järjestöjään, jotka kannustavat käyttämään äänioikeutta.

Useimmista Yhdysvaltain osavaltioista tiedetään, kumman puolueen ehdokas saa osavaltion valitsijamiehet. Osavaltioita, joissa puolueiden voimasuhteet ovat lähestulkoon tasoissa, on puolenkymmentä.

Florida on näistä vaa'ankieliosavaltioista suurin. Sen voittava ehdokas saa 29 valitsijamiestä.

Viime vaaleissa 2016 voittaja Donald Trump sai 4 617 000 ääntä ja kakkoseksi jäänyt Hillary Clinton 4 504 000 ääntä, eli vain hieman runsaat 100 000 vähemmän. Kyse oli 1,2 prosenttiyksiköstä.

Uudella miljoonan ihmisen äänestäjäryhmällä on siis marraskuussa suuri mahdollisuus vaikuttaa vaalin lopputulokseen.

Aiheesta lisää:

The New York Times: Republicans Tried to Suppress the Vote in Florida. And Failed (siirryt toiseen palveluun).

Lue uusimmat tiedot Yhdysvaltain vaaleista: Twitter puuttui Trumpin tviitteihin – presidentin mukaan yhtiö sekaantuu vaaleihin