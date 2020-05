Martti Sydänvilja alkoi puhua enemmän ja nukkua paremmin kun sai opiskella kotona – osa perheistä toivoo etäopetusta jatkossakin, oli koronaa tai ei

Suomen Vanhempainliitto on saanut viestejä kymmeniltä perheiltä, joiden lapset hyötyivät etäopiskelusta. Ministeriö selvittää etäopetuksen hyödyt ja haitat.

Oululaisen Emilia Sydänviljan kodissa on eletty tänä keväänä poikkeuksellisen onnellista aikaa.

Syynä siihen on hänen 10-vuotiaan lapsensa, autistisen Martti Sydänviljan yllättävä kehityspyrähdys. Se käynnistyi, kun kolmannella luokalla oleva erityislapsi jäi muiden oppilaiden tavoin etäopetukseen koronan vuoksi.

Autismille tyypillisesti Sydänvilja kärsii erilaisista aistiongelmista, eli hän esimerkiksi kuulee ympärillään olevat äänet yliherkästi. Kun vilkkaan kouluympäristön kuormitus yhtäkkiä poistui ja elämä rauhoittui kotiin, arki mullistui.

Aivan aluksi Martti Sydänvilja alkoi nukkua.

– Hän on nukkunut tänä keväänä 12-tuntisia yöunia heräämättä. Se on iso asia, sillä aiemmin Martti on herännyt joka yö useamman kerran, Emilia Sydänvilja kertoo.

Parempaa lepoa ovat seuranneet hyvät asiat yksi toisensa jälkeen.

Poika on alkanut puhua enemmän, leikkiä monipuolisemmin ja olla useammin kontaktissa muihin ihmisiin. Myös koulutehtävät ovat tulleet kotona tärkeimmiltä osin tehdyiksi.

– Muutos Martissa on ollut tänä keväänä todella kokonaisvaltainen. Sitä on ollut ihana seurata, äiti sanoo.

Poika stressaantui niin, että iho kuoriutui kasvoista pois

Sydänviljat eivät ole ainoita, joilla on tämän koronakevään poikkeuksellisesta etäopetusjaksosta hyviä kokemuksia.

Sekä erityislapsiperheiden vertaistukiyhdistys Leijonaemoihin että Suomen Vanhempainliittoon on kantautunut viestejä siitä, että osalle lapsista opiskelu omassa kodissa on ollut iso helpotus. Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes kertoo, että heille tämänkaltaisia viestejä on tullut useilta kymmeniltä perheiltä.

Kyse on ollut esimerkiksi juuri Martti Sydänviljan kaltaisista aistiherkistä lapsista, jotka ovat olleet omassa kouluympäristössään kuormittuneita.

– Osa näistä lapsista on edistynyt opinnoissakin nopeammin nyt etäopetusaikana,Siimes avaa perheiden kokemuksia.

Siimeksen mukaan moni vanhempi onkin viime viikkojen kokemusten jälkeen toivonut lapsilleen pysyvää mahdollisuutta käydä koulua osittain etänä – oli koronaa tai ei.

Toiminnanjohtaja sanoo, että käytännössä tämä voisi tarkoittaa sitä, että lapsi opiskelisi esimerkiksi osan kuukaudesta kotona koulun sijaan.

Emilia Sydänvilja kuuluu joukkoon, joka tätä haluaisi.

– Aiemmassa koulussa Martti stressaantui niin paljon, että alkoi hangata kasvojaan. Sen seurauksena iho kuoriutui pois ja kasvot tulehtuivat. Pojan nykyisessä erityiskoulussa tällaista ei ole enää tapahtunut, mutta autismiin kuuluu kuitenkin vaiheita, jolloin poika ei voi hyvin.

Sydänvilja toivoisi, että sellaisina aikoina lapsi voisi olla vaikka pari viikkoa etäopetuksessa ja rauhoittua.

– Erityislasten kohdalla ei ole järkeä, että asiat tehdään aina vain koulujärjestelmän ehdoilla, vaan voitaisiin oikeasti katsoa lapsen parasta.

Ministeriö selvittää, OAJ ei innostu

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt kerätä tämän kevään etäopetuskokemuksista laajemmin tietoa. Opetusneuvos Jussi Pihkala sanoo, että etäopetuksen hyödyt ja haitat tullaan analysoimaan.

Tällä hetkellä perusopetuslaki ei mahdollista etäopetuksen järjestämistä, joten esimerkiksi juuri tässä jutussa esitettyjen kausittaisten etäopetusjaksojen järjestäminen ei lain mukaan lähtökohtaisesti onnistu.

Koulut saavat kuitenkin tehdä osalle oppilaista erityisiä opetusjärjestelyitä, jos se katsotaan terveydentilan takia tarpeelliseksi.

Pihkalan mukaan tätä sovelletaan enimmäkseen somaattisten sairauksien kohdalla, eli esimerkiksi jos syöpää sairastava lapsi ei pysty tilansa vuoksi osallistumaan lähiopetukseen. Erityisiin opetusjärjestelyihin turvautuminen edellyttää aina muun muassa koulun tekemää virallista hallintopäätöstä.

– Tulee mieleen, että erityisiä opetusjärjestelyitä voisi hyödyntää nykyistä laajemminkin esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa lapsi tai nuori kuormittuu koulussa liikaa, Pihkala pohtii.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ on kertonut suhtautuvansa erittäin kriittisesti siihen, että etäopetusta järjestettäisiin normaalioloissa. OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo kommentoi asiaa 26.5. Ylen Ykkösaamussa.

Salon mukaan poikkeusaikana asia on eri, mutta normaaliaikana on oleellista, että perusopetuksessa ollaan paikalla yhdessä niin oppimisen kuin yhteisöllisyyden vuoksi.

Martti Sydänvilja on iloinen ja elämänmyönteinen poika. Vapaa-ajalla hän rakastaa rakennella legoilla. Timo Nykyri / Yle

Kun hallitus päätti, että lähiopetukseen palataan perusopetuksessa toukokuun 14. päivästä lähtien, Emilia Sydänviljalle oli selvää, että hänen poikansa jää riskiryhmätaustansa takia kesälomaan asti kotiin.

Päätös oli helppo, sillä Sydänvilja on poikansa kokopäiväinen omaishoitaja eikä käy töissä kodin ulkopuolella. Sen vuoksi lapsen etäopetus olisi mahdollista järjestää jatkossakin melko vaivattomasti.

Kaikissa kodeissa tilanne ei kuitenkaan ole sama, mikä mietityttää Leijonaemot ry:n toiminnanjohtajaa Pia Lemmettyä.

Useimmissa perheissä vanhemmat käyvät päivätöissä, ja etäopetukselle ei välttämättä pystytä silloin järjestämään tarvittavia puitteita, vaikka lapsi siitä hyötyisikin. Lemmetty miettii, miten yhdenvertaisuus eri perheiden välillä toteutuisi, jos etäopetus mahdollistuisi.

Leijonaemojen toiminnanjohtaja kertoo kuitenkin kannattavansa sitä, että kunnissa selvitettäisiin kausittaisen etäopetuksen mahdollisuutta esimerkiksi juuri erityislasten kohdalla. Samalla hän toivoo, että mietittäisiin myös muita keinoja tukea lapsia ja perheitä räätälöidysti paremmin.

Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes on samoilla linjoilla.

Kokoaikaista etäopetusta hän ei kuitenkaan toivoisi yhdellekään lapselle.

– Koulu on paljon muutakin kuin tiedollista oppimista. Sieltä lapsi saa muun muassa tärkeitä sosiaalisia kontakteja. Toivoisin, että jokaisessa koulussa lähiopetus pystyttäisiin järjestämään niin, että kaikki lapset pärjäisivät siinä. Näin ei kuitenkaan ole, ja siksi etäopetus voisi olla jaksoittaisena yksi hyvä vaihtoehto oppimiseen.

Pitäisikö etäopetukseen mielestäsi olla pysyvämminkin mahdollisuus? Voit keskustella aiheesta perjantaihin 29.5. klo 23.00 asti.

Lue lisää:

Koulun penkille vai etäopetukseen? Puoli miljoonaa peruskoululaista odottaa tietoa ensi syksystä, uusi laki luvataan saada valmiiksi ennen juhannusta

Perheenäiti väsyi olemaan lapsensa opettaja oman työnsä ohella ja postasi asiasta Instagramiin – selvisi, ettei hän ole ainoa

Lastensuojeluilmoituksia ja punaisia Wilma-merkintöjä – monet erityislapset jääneet ilman tukitoimia etäkoulun vuoksi

Lapsella ei ollutkaan ADHD:ta – psykologin mukaan avoimissa oppimisympäristöissä opiskelevia koululaisia on tulkittu virheellisesti ylivilkkaiksi