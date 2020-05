Nokian Renkaat vaihtaa toimitusjohtajaa: Uudelta johtajalta toivotaan samanlaista Amerikan ihmettä kuin hän teki aiemmalle pomolleen

Erittäin pätevä, ei ongelmia, jälki on puhdas, ei voi syyttää, että teki mitä pyydettiin. Suomalainen nainen merkittävimmän pörssiyhtiön toimitusjohtajana. Näin Nokian Renkaiden hallituksen puheenjohtaja Jukka Hienonen kuvaa yhtiötä kolme vuotta johtanutta Hille Korhosta.

Nokian Renkaat kertoi tiistaina illalla nimittäneensä Jukka Moision Nokian Renkaiden toimitusjohtajaksi. Yhtiö kertoi Hille Korhosen eroavan. Käytännössä yhtiön hallitus edellytti yhtiöltä erilaista linjaa ja yhteisissä keskusteluissa päädyttiin Hienosen mukaan Korhosen kanssa siihen, että tätä varten on paras vaihtaa toimitusjohtajaa.

Nokian Renkaat on ollut vaikeassa vaiheessa. Yksin korona ei ole tuonut vaikeuksia.

– Tilanne on hyvin toisenlainen kuin kolme vuotta sitten. Autoteollisuus on isoissa vaikeuksissa ja takana on tosi huono talvi. Rengasvalmistajilla on varastot täynnä renkaita, Hienonen sanoo Ylelle.

Arkistokuva. Ennen Nokian Renkaita Hille Korhonen johti Alkoa. Hille Korhonen

Yhtiön pörssikurssi (siirryt toiseen palveluun) kertoo jo ensinäkemällä, että vaikeuksia on. Viime vuonna Nokian Renkaiden (siirryt toiseen palveluun) liikevaihto oli 1,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 4 700. Liikevoitto putosi hieman edellisestä vuodesta 320 miljoonaan euroon, mutta alkuvuonna yhtiö antoi tulosvaroituksen.

Yhtiö kertoi vaihdoksesta poikkeuksellisesti illalla kymmeneltä. Suomessa on totuttu, että illalla tehdystä päätöksestä kerrotaan varhain aamulla.

Hienosen mukaan tiedotuslinja on tiukentunut ja sisäpiiritiedot neuvotaan kertomaan heti ulos.

– Laitoimme tiedon sitten saman tien ulos, hän sanoo.

Pieni markkinaosuus

Hille Korhonen tuli Hienosen mukaan tekemään Nokian Renkaiden suuren investoinnin.

Suomalainen rengasvalmistaja avasi lokakuun ensimmäisellä viikolla tehtaan Daytoniin Tenneseehen.

Nokian Renkaiden Amerikan tehdas avattiin juuri. Nokian Renkaat

Harva amerikkalainen edes tietää, että Venäjällä renkaat valmistava suomalainen rengasmerkki on ollut Pohjois-Amerikan markkinoilla jo 30 vuotta. Harva amerikkalainen tuntee koko merkkiä.

Nokian Renkaiden markkinaosuus Amerikassa on 0,5 prosenttia. Hienosen sanoma luku on hätkähdyttävän pieni.

Tähän halutaan nyt muutosta uuden toimitusjohtajan kaudella. Samaan aikaan Nokian Renkaat hakee tulosta myös Venäjältä, jossa yhtiöllä on maailman toiseksi suurin rengastehdas.

Hienosen mukaan ei ole yleensä uskottavaa, jos vahva toimitusjohtaja alkaa ajaa ihan erilaista agendaa kuin aiemmin. Siksi yhtiö halusi vaihtaa toimitusjohtajaa. Hienosen mukaan oli onni, että Moisio oli saatavilla.

Amerikan valloitus

Jukka Moisio on ollut parikymmentä vuotta kansainvälisten yhtiöiden johtajana. Hänen viimeisin tehtävänsä oli Huhtamäki Oyj:n toimitusjohtajana. Tätä ennen hän oli Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtaja.

Erityisesti Huhtamäen esimerkki Amerikan valloituksesta kiinnostaa nyt Nokian Renkaita.

Hienosen mukaan Moisiolla on syvä ymmärrys Keski-Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoista, jotka ovat Nokian Renkaiden keskeiset kasvumarkkinat.

Yle kertoi reilu vuosi sitten, miten suomalaisella pakkausvalmistajalla Huhtamäellä menee lujaa.

2010-luvulla yhtiö on keskittänyt tuotantonsa yhä enemmän paperi- ja kartonkiin, kuten jäätelö-, kananmuna- ja pikaruokapakkauksiin. Huhtamäen valmistamiin pahvikuppeihin on jo pitkään voinut törmätä missä päin maailmaa tahansa.

Muovikammon takia monet yhtiöt ovat luopumassa muovista pakkausmateriaalina. Vuosi sitten Huhtamäki alkoi toimittaa paperipillejä pikaruokajätti McDonald'sin Euroopan-ravintoloihin.

Moision tullessa Huhtamäen johtoon yhtiön kierre oli laskeva, ja edellinen toimitusjohtaja oli saanut potkut. Yhtiön markkina-arvo nousi Moision aikana runsaasta 400 miljoonasta eurosta yli 3 miljardiin euroon.

