Kirjeenvaihtajan analyysi: Kuolleiden määrä ei pysähdy 100 000:een – Yhdysvalloissa koronarajoitusten politisoituminen uhkaa synkistää uhrilukua entisestään

WashingtonKolme kuukautta, sata tuhatta kuollutta. Koronavirukseen Yhdysvalloissa kuolleiden määrä on niin suuri ja kasvanut niin nopeasti, että lukua on vaikea käsittää.

Uhrilukuun voi hakea ontuvasti mittasuhteita vaikka siten, että Yhdysvaltoihin olisi tehty WTC-isku kuluneen kolmen kuukauden aikana noin joka kolmas päivä.

Koronaviruskuolemat jäävät kuitenkin terrori-isku-uhreja näkymättömämmiksi. Ihmiset kuolevat koronaan sairaaloissa ja hoitolaitoksissa eristyksissä. Viruksen leviämisvaaran vuoksi läsnä ei ole edes omaisia, puhumattakaan tv-kameroista.

Kriisitietoisuutta ei tarvitse kansalle erikseen tähdentää, kun se näkee matkustajakoneen iskeytyvän pilvenpiirtäjään. Mutta kun näkymätön virus iskee, valtiojohdolta tarvittaisiin päättäväisiä ja johdonmukaisia otteita tilanteen vakavuuden iskostamiseksi kansalaisten tajuntaan.

Yhdysvalloissa näitä otteita ei ole näkynyt. Päinvastoin presidentti Donald Trump vähätteli ensin koronan uhkaa ja arveli sen katoavan itsestään ilmojen lämmitessä. Kun toisin kävi, Trumpin hallinnossa alkoi paikoin kaoottinen kriisinhoito.

Presidentti on ehtinyt uskotella kansalaisille totuudenvastaisesti, että kaikki koronatestin haluavat sen saavat. Lisäksi presidentti on markkinoinut koronan nitistämiseen tieteellisesti todistamattomia tai suorastaan hengenvaarallisia keinoja.

Trump on luonnehtinut itseään sota-ajan presidentiksi, mutta osavaltiot ovat silti jääneet hoitamaan kriisiä ilman vetovastuun ottajaa Valkoisesta talosta. Suojavälinemarkkinoilla osavaltiot ovat kilpailleet toisiaan vastaan.

WTC-iskujen jälkeen koko Yhdysvallat lähti terrorismin vastaiseen sotaan. Sen sijaan taistoa koronaa vastaan käydään 50 eri komentajan voimin ja vaihtelevin strategioin.

Toki tartuntatilanne ei ole koronakriisin aikana kaikkialla Yhdysvalloissa sama samaan aikaan, mutta viruksen toiminta ei muutu osavaltion rajalla. New Yorkin kuvernööri varoitti epidemian myrskyn silmässä ollessaan, että se mikä tänään on New Yorkissa, on huomenna muualla.

Tuo huominen on nyt. Pandemian keskus on siirtynyt New Yorkista etelämmäksi ja keskemmälle. Tartunnat kasvavat nyt noin tusinassa osavaltiossa, muun muassa Alabamassa, Floridassa, Georgiassa. Koronarajoituksia ollaan tästä huolimatta vaiheittain purkamassa jokaisessa 50 osavaltiossa.

Presidentti Trump on patistanut avaamaan taloutta, kouluja ja kirkkoja. Fox-kanavalla Trump arvioi, että demokraatit haluavat pitää taloutta kiinni heikentääkseen hänen asemiaan marraskuun vaaleissa.

Samoja tilannetulkintoja on kuultu Trumpin kannattajienkin joukosta. Onpa heissä niitäkin, jotka uskovat koronaan kuolleiden määrää liioitellun.

Myös suojamaskien käytössä poliittiset jakolinjat näkyvät. Presidentti itse ei ole halunnut hengityssuojaa pitää terveysviranomaisten ohjeista huolimatta. Sen sijaan demokraattien todennäköinen presidenttiehdokas Joe Biden on käyttänyt maskia.

Koronakriisin politisoituminen on huono uutinen terveysviranomaisille, jotka ovat muistuttaneet turvavälien ja suojamaskien käytön tärkeydestä myös talouden avaamisen vaiheessa.

Jos pandemiaan vastaamista alkaa ohjata enemmän poliittinen kuin kansanterveydellinen etu, voittaja on viime kädessä virus.

