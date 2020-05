"Dunkerquen ihmeestä" 80 vuotta: Yli 330 000 sotilasta evakuoitiin Ranskan rannikolta – mutta 90 000 jäi natsien armoille

Dunkerquen henkeä on peräänkuulutettu Britanniassa (siirryt toiseen palveluun) jo useasti tänä keväänä, kun maailma on kamppaillut koronakriisin voittamiseksi.

Sanonta syntyi Britanniassa 80 vuotta sitten, kun 338 000 natsijoukkojen saartamaa liittoutuneiden sotilasta evakuoitiin turvaan Ranskan rannikolta.

Dunkerquen taistelu oli liittoutuneille karvas tappio ja se avasi natseille tietä marssille kohti Pariisia. Mutta brittien taisteluhenkeä nosti mittava evakuointioperaatio Dynamo, jota alettiin kutsua Dunkerquen ihmeeksi.

Kymmenen päivän aikana, 26.5.–4.6.1940, sadattuhannet ranskalaiset ja brittiläiset sotilaat vietiin turvaan Britanniaan. Operaatioon osallistui noin 900 alusta, joista osa oli pieniä veneitä.

Ihmeen teki monien mielestä mahdolliseksi Dunkerquen henki. "Ihmisjoukon halukkuus auttaa toinen toisiaan pahassa tilanteessa", kuten Cambridgen sanakirja sen määrittelee. (siirryt toiseen palveluun) Se sama henki, jota nyt halutaan nostattaa koronapandemiasta selviämiseksi.

Kaikkia Operaatio Dynamo ei kuitenkaan auttanut. Noin 90 000 sotilasta jäi jälkeen. Osa jäi natsien vangeiksi ja osan vangitsijat teloittivat saman tien.

"Katastrofaalinen tappio"

Saksa oli aloittanut 10. toukokuuta 1940 hyökkäyksen Ranskaa, Hollantia ja Belgiaa vastaan. Hyökkääjät pakottivat brittiläiset, ranskalaiset ja belgialaiset puolustajat vetäytymään aina Dunkerquen kaupunkiin asti. 26. toukokuuta natsijoukot aloittivat hyökkäyksen Dunkerqueen kaikilta suunnilta.

Britannian pääministeri Winston Churchill kutsui Dunkerquen taistelun häviämistä valtavaksi sotilaalliseksi katastrofiksi. Hänen mukaansa rannikolle oli saarrettu Britannian armeijan koko ydin.

Britannian armeijan juuret, ydin ja aivot, [...] näytti menehtyvän taistelukentällä tai joutuvan nöyryyttävään ja nälkiinnyttävään vankeuteen. Winston Churchill parlamentin alahuoneessa 4.6.1940

Mittasuhdetta antaa se, että Britannian armeijan sodanaikainen vahvuus oli enimmillään 2,9 miljoonaa sotilasta ja taisteluissa kaatui 384 000 brittiä Britannian parlamentin tilastojen mukaan. (siirryt toiseen palveluun)

Britannian laivasto päätti käynnistää valtaisan pelastusoperaation, operaatio Dynamon, joukkojen pelastamiseksi eteneviltä natsijoukoilta. Sotilaat haettiin Ranskan rannikolta erikokoisilla aluksilla ja vietiin Britanniaan. Evakuoiduista sotilaista noin kolmasosa oli ranskalaisia.

Operaatiota johti amiraali Bertram Ramsay. Hän oli jo ehtinyt eläköityä ennen sotaa, mutta hänet oli kutsuttu takaisin palvelukseen vuonna 1939. Nimensä operaatio sai siitä, että Ramsayn ryhmä työskenteli Doverissa huoneessa, jossa oli aiemmin ollut dynamo eli sähkögeneraattori, kertoo Britannian sotahistorian museo Imperial War Museums. (siirryt toiseen palveluun)

Pelastusoperaatio eli sotilaiden kuljettaminen kanaalin yli Englantiin alkoi sunnuntaina 26. toukokuuta 1940. Aluksi vietiin brittisotilaita ja ranskalaisten evakuointi alkoi neljä päivää myöhemmin. (siirryt toiseen palveluun) Evakuointia suojaamaan Dunkerquen ympärille jäi joukkoja, jotka saivat tukea Britannian ilmavoimien koneilta.

Viimeiset brittijoukot evakuoitiin 3. kesäkuuta ranskalaisten suojaamina.

Britannian laivaston lisäksi operaatioon osallistui aluksia Ranskasta, Belgiasta ja Norjasta.

Koska suuret sotalaivat eivät päässeet rantaan asti, sotilaat piti ottaa laivoihin aallonmurtajalta tai kuljettaa veneillä. Laivasto pyysi avuksi pienveneiden omistajia, jotta operaatio nopeutuisi.

Reittejä oli kolme, joista lyhin oli kartassa näkyvä reitti Z. Sitä voitiin kuitenkin käyttää vain öisin, koska pelkona oli saksalaisten tulitus rannikolta.

Reitin X vaaroina olivat vaaralliset matalikot ja liittoutuneiden omat miinat. Helpoin ja turvallisin oli pisin reitti, 140 kilometriä pitkä reitti Y, kertoo muun muassa Dunkirk1940-sivusto. (siirryt toiseen palveluun)

Operaatiota hidastivat merkittävästi Saksan ilmavoimien Luftwaffen pommitukset. Pommituksissa kuoli 27. toukokuuta tuhat dunkerquelaista siviiliä. Evakuoinnin aikana kuoli myös 126 siviiliveneilijää, kertoo muun muassa BBC. (siirryt toiseen palveluun)

Dunkerquen taisteluiden, vetäytymisen ja evakuoinnin aikana kuoli yli 68 000 brittisotilasta.

Saksa sai myös aineellista hyötyä, kun vetäytyneet liittoutuneet jättivät jälkeensä (siirryt toiseen palveluun) mittavan määrän kalustoa, muun muassa 700 panssarivaunua, 45 000 autoa, 20 000 moottoripyörää, 11 000 konekivääriä ja tuhansittain muita aseita.

"Me emme antaudu koskaan"

Evakuoinnin päättyessä natsi-Saksa oli jo vallannut salamasodassa Benelux-maat ja jatkoi hyökkäystään Ranskan valtaamiseksi.

Pariisiin saksalaiset marssivat 13. kesäkuuta. 22. kesäkuuta Saksa ja Ranska allekirjoittivat aseleposopimuksen, jossa Saksa sai haltuunsa kolme viidesosaa Ranskasta. Loppuosassa sai toimia niin sanottu Vichyn Ranska.

Karvaasta tappiosta huolimatta britit katsoivat, että Operaatio Dynamo koitui heille hyödyksi.

Meidän kaikkien nähtävissä on pelastamisen ihme, joka saavutettiin urheudella, peräänantamattomuudella, täydellisellä itsekurilla, moitteetomalla palveluksella, neuvokkuudella, taidolla, voittamattomalla uskollisuudella. Winston Churchill 4.6.1940

Henkeä oli lietsomassa Churchill, joka kuuluisassa puheessaan (siirryt toiseen palveluun) parlamentissa 4. kesäkuuta kutsui pelastusoperaatiota ihmeeksi ja vakuutti, ettei Britannia antaudu koskaan. Hän sanoi odottaneensa, että pelastettujen määrä jäisi enintään kymmenesosaan siitä, mitä saavutettiin.

Dunkerquen hengestä tuli käsite, jota britit käyttävät edelleen. Time-lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) ei ole tiedossa, kuka käsitettä käytti ensin.

Sir John Wardlaw-Milnen kerrotaan kuitenkin käyttäneen fraasia parlamentissa vuonna 1941 puhuessaan tehdastyöläisten seitsenpäiväistä työviikkoa vastaan.

– Emme voi odottaa työntekijöiden jatkavan loputtomiin työskentelyä Dunkerquen hengessä, hän sanoi Manchester Guardian -lehden mukaan.

Dunkerquen henkeä on herätelty koronakriisin aikana mutta myös esimerkiksi tulvien (siirryt toiseen palveluun) tai brexitin yhteydessä. (siirryt toiseen palveluun)

Jäljelle jääneillä karu kohtalo

Pelastamatta kuitenkin paitsi noin 90 000 Dunkerquessa ollutta sotilasta, joista osa etsi muita pakoreittejä.

Heistä noin puolet oli brittejä ja puolet ranskalaisia. He uhrautuivat, jotta muut pääsisivät Britanniaan, kirjoittavat The Sun -lehti (siirryt toiseen palveluun) ja Slate-lehden lainaama (siirryt toiseen palveluun) historioitsija Dominique Lormier. Hän on kirjoittanut Dunkerquen taistelusta kertovan teoksen La Bataille de Dunkerque.

He pidättelivät Dunkerqueen hyökkääviä noin 160 000 saksalaista ja viimeisestä vastarinnasta vastasivat ranskalaiset.

Tuhansia saksalaisten vangiksi jääneitä marssitettiin satoja kilometrejä Saksaan ja Puolaan, jossa he joutuivat viettämään pakkotyössä sodan loppuajan. Vankeudesta selvinneet ovat kertoneet pahoinpitelystä, nälästä ja kurjista oloista.

123 000 ranskalaissotilasta evakuoitiin operaatio Dynamossa, mutta loput ranskalaiset joutuivat yhä kohtaamaan maahan tunkeutuneet saksalaisjoukot. Kaikkiaan Ranskasta käydyn taistelun aikana (siirryt toiseen palveluun) touko-kesäkuussa kuoli arviolden mukaan 50 000–90 000 ranskalaissotilasta. Natsi-Saksan vangiksi joutui 1,8 miljoonaa.

