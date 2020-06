Siitoskollin omistaja sietää tyynesti haisevat lirautukset – Sari Hilli odottaa kissanäyttelyjen paluuta ja siivoaa reviirimerkkailuja ympäri taloa

Suippis on Sari Hillin silmäterä, jonka kanssa kierretään kissanäyttelyissä.

Korona torppasi lemmikkien kilpailut, mutta kissaharrastajien pettymystä on paikattu virtuaalinäyttelyllä.

Voi prk...!

Kirosana tuli syvältä sydämestä, kun Sari Hilli nosti kannettavaa tietokonettaan.

Läppärin sisältä valui sitä itseään eli kissan virtsaa.

Auki jääneen tietokonen päälle oli lirauttanut SW19 BW19 GIC Apocalyptica Zorro JW (OSHn03). Eli vuoden 2019 Grand International Campion Suippis.

Leikkaamaton itämainen lyhytkarva-uros on myös Baltic Winner, Scandinavian Winner ja Junior Winner..

Parivuotiaalla mirrillä hormonit hyrräävät siihen malliin, että reviiriä täytyy säännöllisti merkata lirauksilla. Peräpäältä eivät säästy edes ikkunaverhot

Leikkaamattoman sisäkollin kanssa eläminen on yhtä kissanpissan siivoamista.

Emäntä kestää, koska komeita näyttelysijoja napannut Suippis pääsee jossakin vaiheessa jatkamaan sukua. Kasvattajat ovat jo olleet kiinnostuneita.

Suippis palasi "rikospaikalle". Sari Hilli

Hillin tonen leikkaamaton uros, 3-vuotias Joppe, on parhaillaan jo töissä eli riiuulla Raumalla.

Kokkolalainen Sari Hilli kertoo, että siitoskollin hyppymaksu liikkuu itämaisten lyhytkarvojen kategoriassa 100-150 eurossa. Summalla saa yrittää narttua tiineeksi kahdesti, jos ensimmäinen kerta ei tärppää.

Syntyvistä, henkiin jäävistä jälkeläisistä siitokollin omistaja nettoaa pennulta myös satasen tai pari. Summat ovat viitteellisiä, koska omistaja saa itse päättää, millä hinnalla kollin palveluja tarjoaa.

Kissanäyttely kerää helposti yli 500 ihmistä

Hilli on kiertänyt 13 vuotta kissanäyttelyjä Suomessa ja ulkomailla. Koronakevät pisti stopin harrastukselle, ja nainen vitsailee potevansa jo vieroitusoireita.

– Meille kissahulluille pitäisi laittaa kriisipuhelin, että saisimme purkaa tätä näyttelyjen puuttumisen ahdistusta, hän nauraa.

Pohjoinen Rotukissayhdistys vastasi pahimpaan tuskaan virtuaalinäyttelyllä, johon kissat osallistuivat kuvalla.

Voittajat saivat pokaalit ja ruusukkeet, mutta Suomen Kissaliiton näyttelytoimikunnan sihteeri Tiina Myllyharjun mukaan tulokset eivät menneet virallisiin kirjoihin ja kansiin, vaikka arvostelijoina olivat oikeat tuomarit.

– Näyttely oli hupimielellä järjestetty, että saatiin kissaihmisille tekemistä ja toimintaa.

Sari Hilli (vas.) ja itämaisia lyhytkarva-kissoja kasvattava Jonna Sivonen Turussa Scandianvian Winner -näyttelyssä 2019. Sari Hilli

Virallisia näyttelyitä ehdittiin pitää alkuvuonna ennen koronaa vain viisi. Valtaosa tapahtumista peruttiin, osa siirrettiin syksylle.

– Moni yhdistys otti iskua. Tuomareiden peruutetut lennot, majoitukset ja muut kulut toivat tappiota, Myllyharju kertoo.

Myllyharju uskoo, ettei kissanäyttelyitäkään nähdä kesällä koronan aiheuttamien rajoitusten takia.

Keskikokoisessa näyttelyssä on yleensä mukana 200-400 kissaa, joka tarkoittaa, että niiden mukana tulee jo parisataa "omaa" ihmistä. Siihen kun vielä ynnätään yleisö päälle, yleisötapahtumien yläraja 500 henkilöä paukahtaa helposti rikki.

– Usein myös näyttelyiden tilat ovat sellaisia, että turvaetäisyyksien pitäminen on käytännössä lähes mahdotonta, Myllyharju sanoo.

Suomen Kissaliitto on odottavalla kannalla. Nyt mietitään onko edes syksyllä tai loppuvuodesta vielä paluuta entiseen, vai järjestetäänkö näyttelyt vain pieninä ja ilman yleisöä, tai voiko niitä järjestää ollenkaan.

Kissapiireissä ihmetellään, miksi minulla on vain neljä kissaa, kun monilla on toistakymmentä. Muu maailma kauhistelee, miksi ihmeessä minulla on niin paljon katteja. Sari Hilli

Tuhansien eurojen harrastus

Kissat ovat Kokkolan Kälviällä asuvalle Sari Hillille kaikki kaikessa.

Omakotitalossa asustaa kahden leikkaamattoman uroksen lisäksi jo kastroidut itämainen lyhytkarva Kartsa ja siamilainen Kille-Kalle.

– Kissapiireissä ihmetellään, miksi minulla on vain neljä kissaa, kun monilla on toistakymmentä. Muu maailma kauhistelee, miksi ihmeessä minulla on niin paljon katteja.

Kissapiirien ulkopuolella olevat eivät myöskään ymmärrä, miksi Hilli on laittanut kissoihinsa lähemmäs 10 000 euroa.

Sellaiseen summaan nainen pääsee, kun hän laskee yhteen kaikki lemmikkiensä hankinnasta aiheutuneet kulut.

3-vuotias itämainen lyhytkarva Joppe tuli Suomeen Saksasta. Sari Hilli

Jopen ja Suippiksen Hilli haetutti Saksasta kasvattajalta. Kissan hinnan lisäksi molemmilla hakukerroilla oli pulitettava eläimen hakeneen kuriirin edestakaiset lentoliput.

– Rotukoirien hankintaa ei ihmettele ja kauhistele kukaan, mutta kissa ei saisi maksaa mitään, hän puuskahtaa.

Jokaisella on kissoista mielipide ja yleensä ne ovat ääripäitä. Toinen vihaa, toinen rakastaa. Hilli suree, kun vuosien valistustyöstä huolimatta kissa on edelleen halveksittu eläin.

– Muista lemmikeistä, oli sitten kultakala tai hiiri, ollaan valmiita maksamaan. Mutta pelkkä kymppi maatiaispennusta tuntuu olevan suurelle osalle liikaa.

Häntä myös harmittaa, että kaikki yhtäkkiä kissaa haluavat eivät tule ajateelleeksi, kuinka paljon lemmikin ylläpito kustantaa. Omien kissojensa kuluja hän ei viitsi edes laskea.

– Ne ovat perheenjäseniä, joista pidetään hyvää huolta.

Hilli sanookin kaiken liikenevän rahan kuluvan kissoihin. Pelkkä kotimaan näyttelyviikonloppu ahmaisee summan, jolla hänen mukaansa makaisi Espanjassa viikon palmun alla.

6-vuotias Kille-Kalle on nelikon ainoa siamilainen. Sari Hilli

Miten läppärin kävi?

Miten Hillin perusteellisesti merkatun läppärin lopulta kävi, ja saiko Suippis kiroavalta emännältään nuhteet?

– Eihän siinä voinut enempää huutaa, kun toinen tapitti silmiin..

Hilli puhdisti läppärin parhaansa mukaan, ja sai siihen virrat päälle. Ammattilaista olisi kuitenkin tarvittu laitteen sisuskalujen katsomiseen. Nainen soitti korjaajille, mutta yksikään firma ei suostunut ottamaan laitetta edes katsottavakseen.

– Joka paikassa haluttiin vain tietää, että haiseeko se vielä kissankuselta.

Pelkkä ajatus löyhkäävästä läppäristä saa kissoja inhoavan todennäköisesti yökkimään. Somen kissaryhmissä Suippiksen tempaus on saanut vain ymmärtäviä nauruhymiöitä osakseen. Niissä piireissä tiedetään, mitä elämä on steriloimattomien sisäkollien kanssa.

8-vuotias Kartsa, on porukan vanhin. Sari Hilli

Kissakansan ymmärrys ei kuitenkaan ulotu joka asiaan, vaan hyväksyvä hyrinä vaihtuu hetkessä teräviin kynsiin.

– Esimerkiksi ruokintakeskustelu menee somessa usein aika rumaksi, Hilli paljastaa.

Lempeys on välillä kaukana myös näyttelyissä, joissa kilpaillaan tosissaan kissojen parhaimmuudesta. Karvaturrit ovat itse onnellisen tietämättömiä siitä, kuinka kovilla kierroksilla emännät ja isännät välillä käyvät.

– Se on välillä sellaista perisuomalaista menoa eli kateutta, mustasukkaisuutta ja eripuraa. Mutta samat tunteet kuulemma jylläävät myös koirien kilpailuissa, Hilli nauraa.

