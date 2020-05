Eduskunnan puolustusvaliokunta: Etenkin Suomen NATO-yhteistyöstä vaikeuksia saada tietoa ministeriöistä

Eduskunnan puolustusvaliokunnan mukaan etenkin Suomen yhteistyöstä sotilasliitto NATOn kanssa on vaikeuksia saada tietoa ulkoministeriöstä ja puolustusministeriöstä.

Puolustusvaliokunta moittii ministeriöitä huonosta tiedonkulusta erityisesti kahden ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvän aiheen käsittelyssä. Muutoin valiokunta pitää tiedonsaantia hyvin toimivana.

– Etenkään NATO-yhteistyöhön liittyvistä kysymyksistä – jotka eduskunnassa käsitellään usein UTP-asioina [ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevina asioina] – ei ole aina saatu oikea-aikaisesti ja kattavasti tietoa, puolustusvaliokunta kirjoittaa lausunnossaan.

NATO- ja Britannia-yhteistyöstä tiedot kulkivat heikoiten

Yle kertoi viime viikolla toisesta puolustusvaliokunnan mainitsemasta tapauksesta.

Tapaus koski Suomen sopimaa mahdollisuutta syventää tiedonvaihtoa ja vuorovaikutusta Ruotsin ja sotilasliitto NATOn kanssa myös kriisiaikoina tai vaikeissa tilanteissa. Eduskunta sai tiedon järjestelystä viime helmikuussa, vasta liki kaksi vuotta sen jälkeen, kun NATO oli tehnyt päätöksen asiasta.

Puolustusvaliokunta kuvaa keskiviikon lausunnossaan (siirryt toiseen palveluun), että kyseessä oli "keskeisestä Suomen NATO-kumppanuuden sisältöön vaikuttavasta kehityskulusta". Valiokunta kuvaa tiedonsaantioikeuden laiminlyömistä räikeäksi.

Toinen puolustusvaliokunnan esiin nostama tapaus koskee yhteistyötä Britannian kanssa.

– Puolustusministeriö jätti valiokunnille etukäteen kertomatta Iso-Britannian kanssa vuonna 2016 solmittavasta puolustuspoliittisesta puiteasiakirjasta, puolustusvaliokunnan lausunnossa kiteytetään.

Kysymys on silloisen puolustusministerin Jussi Niinistön (perussuomalaiset, myöhemmin siniset) allekirjoittamasta Suomen ja Britannian puolustusyhteistyöasiakirjasta. Puiteasiakirja on julistuksenomainen poliittisen yhteistyötahdon ilmaus, jonka pohjalta on kehitetty puolustusministeriöiden ja sotilaiden yhteistyötä.

Puolustusvaliokunta ei tarkenna, mitä puiteasiakirjassa on sovittu. Puolustusvaliokunnan huomiot koskevat tiedonsaantia, lausunnossa ei oteta kantaa Suomen sopimien järjestelyjen sisältöön.

Eduskunta on siis saanut viipeellä tai puutteellisesti tietoja siitä, mihin kaikkeen Suomi on sitoutunut yhteistyössä sotilasliitto NATOn tai Britannian kanssa.

Puolustusvaliokunta muistuttaa ministeriöille, että eduskunnan on oltava etukäteen tietoinen kaikista kehityskuluista, joilla on merkitystä kansainvälisessä puolustuyhteistyössä. On sitten kyse vakiintuneesta yhteistyömuodosta tai uusista avauksista.

– Arvio siitä, vaatiiko joku uusi puolustusyhteistyötä koskeva avaus eduskunnan informointia vai ei, on jätettävä eduskunnan tehtäväksi, ministeriö ei voi tätä arviota eduskunnan puolesta tehdä, valiokunta huomauttaa.

Perustuslakivaliokunta tyytymätön tietoihin virustorjunnasta

Puolustusvaliokunta antoi tiedonkulusta lausunnon eduskunnan perustuslakivaliokunnalle, joka selvittää tilannetta koko eduskunnan osalta.

Perustuslakivaliokunta on ollut tyytymätön tiedonsaantiin ministeriöistä esimerkiksi koronaviruksen aikana, kun eduskunta on hyväksynyt valmiuslain mahdollistamien rajoitusten käyttöönottoa.

Perustuslaki turvaa, että eduskunta saa lakeja ja muita asioita käsitellessään tarvitsemansa tiedot viipymättä. Vastuu eduskunnan tietojen saannista on sillä ministerillä, jonka alaista asiaa eduskunta käsittelee.

