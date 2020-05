Kehittämisavustusten hakemisella alkaa olla kiire – Business Finlandin ja Ely-keskusten haut loppumassa

Hallitus ilmoitti toukokuun puolessavälissä, että yrityksille tulee toimialasta riippumaton kustannustuki. Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on ollut vaikeuksia sopeuttaa kustannuksia muuttuneeseen tilanteeseen.

Samalla hallitus linjasi, että toimialasta riippumattoman kustannustuen myötä Ely-keskusten ja Business Finlandin myöntämien kehittämisavustuksien haut suljetaan.

– Hallitus keskustelee kustannustuesta vielä ensi viikolla, joten se voisi tulla aikaisintaan voimaan 15. kesäkuuta. Business Finlandin ja Ely-keskusten hakemusinkkunat ovat auki siihen asti kun kustannustuki tulee voimaan, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson.

Yrityksillä alkaa siis olla kiire hakea kehittämisavustuksia jos pitää niitä parempana vaihtoehtona kuin tulossa olevaa yleistukea.

Yritykset luvataan pitää ajantasalla siitä milloin avustusten hakeminen päättyy.

– Kun hallituksen esitys kustannustuelle annetaan, niin siitä noin kaksi viikkoa pitää vielä olla haku auki että yrityksillä jää aikaa vielä harkita, sanoo Ely-keskuksia seuraava osastopäällikkö Marja-Riitta Pihlman työ- ja elinkeinoministeriöstä.

– Ilmoitamme tarkemmin aikataulusta. Ei siihen mitään äkkipysäytystä tule, sanoo johtaja Reijo Kangas Business Finlandista.

Kehittämisavustuksia hakenut 54 000 yritystä

Business Finlandin suunnittelu- ja kehittämisavutuksia on hakenut jo lähes 27 000 yritystä ja myönteisen päätöksen saaneita on lähes 12 000.

– Hakumäärät ovat laskeneet tasaisesti, mutta meidän ja elyjen yhteenlasketut hakumäärät kertovat, että tarvetta on ollut, kertoo Kangas Business Finlandista.

Ely-keskuksiin avustushakemuksia on tullut runsaat 27 000 ja myönteisen päätöksen niistä on saanut lähes 11 000.

Päivittäinen uusien hakemusten määrä on pudonnut myös Ely-keskuksissa. Alkuvaiheessa hakemuksia tuli jopa 2000 päivässä.

– Tasaantunut on. Semmoiseen 200-300 hakemukseen päivässä, kertoo osastopäällikkö Pihlman työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Samuli Huttunen / Yle

Myös kuntien myöntämä 2000 euron yksinyrittäjätuki on osoittautunut suosituksi. Vaikka osa kunnista on saanut hakusivustot auki vasta äskettäin, niin hakemuksia kuntiin on tullut noin 26 000 kappaletta ja rahaa on myönnetty noin 18 000 hakijalle. Tuen hakuaika on voimassa syksyyn asti.

Yhteensä tukia ja avustuksia on siis hakenut 80 000 yritystä. Rahaa saaneita on lähes 40 000.

Työ- ja elinkeinoministeriön mielestä hakemusten hurja määrä osoittaa, että tarvetta on ollut ja että apu on myös osunut kohteeseen.

– Näyttää siltä, että ne alat jotka ovat eniten kärsineet vahinkoa kuten matkailu, ravintola ja kuljetus ovat olleet tukien saajien joukossa paremmin edustettuna kuin muut alat, sanoo kansliapäällikkö Gustafsson.

Gustafsson ei kuitenkaan usko, että kesäkuun alkupuolella tulisi vielä Business Finlandiin tai Ely-keskuksiin hakemuspiikkiä tai että hakemuksia vedettäisiin pois, kun kustannustuen ehdot selviävät.

– Ne jotka eniten ovat kärsineet ovat joko jättäneet hakemuksen tai saaneet sen ja se voi vaikuttaa myös kustannutukea hakevien määrään. Siihen en kuitenkaan usko, että yritykset ryhtyisivät valitsemaan näiden kahden välillä. Siinä ei olisi järkeä, koska pyrimme siihen, että ylikompensaatiota ei synny.

Toisin sanoen esimerkiksi Business Finlandin kehittämisavustusta saanut yritys voi hakea myös kustannustukea, mutta sitä myönnettäessä jo saatu tuki otetaan siinä huomioon.

Kriisi siirtymässä uuteen vaiheeseen

Finnverasta yritykset eivät ole voineet hakea avustusta tai tukea, vaan lainojen takauksia ja Finnveran takaamien lainojen lyhennysvapaita.

Lyhennysvapaita on myönnetty nyt noin 8000 yritykselle. Uusia Finnveran takaamia lainoja on puolestaan saanut noin 4600 yritystä.

Hakemuksia tuli aluksi etenkin pieniltä yrityksiltä. Näkymät alkavat kuitenkin synkentyä myös isommilla yrityksillä.

– Nyt haetaan kaksinkertaisia euromääriä kuin kriisin alkuvaiheessa, Heinilä kertoo.

Heinilä katsookin kriisin siirtyneen uuteen vaiheeseen.

– Nyt on käynnistymässä kriisin toinen vaihe, jossa rahoitusta tarvitsevat keskisuuret ja sitä suuremmat yritykset. Arvioimme tämän vaiheen huipun osuvan loppuvuoteen kun teollisuusyritysten rahoitustarpeet tulevat kasvamaan, kertoo liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä Finverasta.

Mutta sen jälkeen edessä on vielä kolmas vaihe, jossa Finnveran saama 10 miljardin euron lisä takausvaltuuksiinsa voi tulla tarpeeseen. Kasvuun kampeavat yritykset tarvitsevat usein lainaa tilanteessa, kun niiden luottoluokitukset ovat heikentyneet. Pankeissa tilaa ei katsota suopeasti.

– Kolmas ja hyvin merkittävä vaihe on talouden jälleenrakentaminen. Siinä Finnveran tehtävänä on turvata rahoituksen keinoin uuden kasvun edellytykset. Tulemme tässä vaiheessa toimimaan monipuolisesti ja käyttämään tarvittaessa myös omia suoria lainoja, Heinilä sanoo.

Lomautusten määrä vakiintunut korkealle tasolle vapun jälkeen

Lomautusten määrä on pysähtynyt toukokuussa korkealle tasolle. TEMin mukaan lomautettujen määrä alkoi kasvaa maaliskuun puolessa välillä ja kiivain kasvuvaihe oli huhtikuun alkupuolella.

Muusta kuin lomautuksesta johtuva työttömyys ei ole lisääntynyt läheskään samaan tahtiin kuin lomautettujen määrä.

Myös muusta kuin lomautuksista johtuva työttömyyden kasvu on pysähtynyt vapun jälkeen.

Helmikuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja työttömiä työnhakijoita oli 18 800. Maaliskuun lopussa heitä oli 65 300 ja huhtikuun lopussa 163 700. Tiistaina heitä oli 162 000, eli toukokuun aikana heidän määränsä on jopa supistunut hieman.

Muusta kuin lomautuksista johtuva työttömyys on kasvanut 40 000 hengellä helmikuun lopusta lähtien. TEMin mukaan yt-neuvottelut eivät näin ollen ole realisoituneet täydellä voimallaan ainakaan vielä irtisanomisina, vaan lomautukset toimivat puskurina.

