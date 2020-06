Ensin kannabiksesta tuli vakavasti otettavaa bisnestä, nyt vuorossa ovat psykedeelit – pörssilistautumiset alkoivat jo, mutta voiko sienistä tai LSD:stä olla apua ihmiselle?

Psykedeeliset huumeet aiheuttavat aistivääristymiä. Kuvan keskellä on psykedeeliyhtiö Champignon Brandsin pörssikurssi toukokuun lopulta.

Psykedeeliset huumeet aiheuttavat aistivääristymiä. Kuvan keskellä on psykedeeliyhtiö Champignon Brandsin pörssikurssi toukokuun lopulta. AOP, Wikimedia Commons, Grafiikka: Samuli Huttunen / Yle

Psykedeeliset huumeet ovat murtautumassa hippien ja muun vastakulttuuriväen piiristä salonkikelpoiseksi lailliseksi liiketoiminnaksi.

Tajunnantilan muutoksia ja aistivääristymiä aiheuttavat hallusinogeeniset aineet kuten LSD, psilosybiini, MDMA ja ketamiini voivat tarjota lääketieteelle uusia tapoja hoitaa erilaisia mielenterveysongelmia.

Psilosybiini on niin sanottujen taikasienten päihdyttävä ainesosa. MDMA tunnetaan bilehuume ekstaasina ja ketamiinia käytetään ihmisten ja eläinten nukutusaineena.

Useimmat psykedeelit ovat laittomia valtaosassa maailmaa. Suomessa LSD ja MDMA on luokiteltu erittäin vaarallisiksi huumausaineiksi ja myös taikasienet ja ketamiini ovat laittomia.

Sijoittajasivustoilla puhutaan jo "shroom boomista" ja "mush rushista" eli sienibuumista ja sienikuumeesta. Nämä psilosybiinisienet ovat Kolumbiasta. AOP

Pohjois-Amerikka toimii tienraivaajana psykedeelialalla kuten se teki myös kannabiksen laillistamisen suhteen.

Uutistoimisto Bloombergin (siirryt toiseen palveluun) mukaan Yhdysvalloissa kasvava joukko yrityksiä tekee parhaillaan psykedeeleillä kliinisiä kokeita mielenterveyshäiriöiden hoidossa. Yhtiöt ovat saaneet luvan toimintaansa Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:lta.

FDA on hyväksynyt jo ketamiinin terapiakäytön masennuksen hoidossa niillä potilailla, jotka eivät saa apua varsinaisista masennuslääkkeistä. Yksityisiä ketamiiniklinikoita on avattu Yhdysvalloissa ja myös Suomessa jotkut masennuspotilaat saavat ketamiinihoitoa julkisen terveydenhuollon kautta.

Lisäksi Coloradon osavaltion pääkaupunki Denver ja kalifornialaiset Oakland ja Santa Cruz ovat jo dekriminalisoineet psilosybiinisienet. Uutiskanava CNN:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) Oakland ja Santa Cruz dekriminalisoivat myös muita luonnon psykedeelejä kuten meskaliinikaktus peyoten ja DMT-pitoisen ayahuascan.

Käytännössä näiden aineiden dekriminalisointi tarkoittaa, että niiden käytöstä ei rangaista, mutta myynti on laitonta.

Peyote-kaktus sisältää meskaliinia, jonka vaikutus muistuttaa LSD:tä ja psilosybiiniä. Jotkut intiaanikansat käyttävät peyotea pyhänä päihteenä seremonioissaan. AOP

Ensimmäiset yhtiöt ovat jo pörssissä

Muutama psykedeeliyhtiö on jo tänä keväänä listautunut kanadalaisiin pörsseihin, jonne myös amerikkalaiset kannabisyhtiöt suuntasivat alkuvaiheessa, koska ne eivät aluksi saaneet listautua kotimaassaan.

Listautumisten myötä sijoittajien kiinnostus psykedeelialaa kohtaan on alkanut kasvaa. Innokkaimmat povaavat psykedeeliosakkeista samankaltaista rahasampoa kuin kannabisosakkeet olivat muutama vuosi sitten.

Keskustelupalstoilla ja sijoittajasivustoilla puhutaan jo "shroom boomista" ja "mush rushista" eli sienibuumista ja sienikuumeesta.

Esimerkiksi psykedeeliavusteisia hoitoja masennukseen, riippuvuuteen ja traumaperäiseen stressihäiriöön kaupallistava Champignon Brands listautui pörssiin maaliskuussa. Yhtiön osakkeen arvo on moninkertaistunut sen jälkeen.

Toinen pörssiyhtiö Mind Medicine kehittää Baselin yliopiston kanssa LSD:n ja MDMA:n yhteiskäyttöä terapiassa. Maastrichtin yliopiston kanssa yhtiö on aloittamassa kliiniset kokeet, joissa testataan aikuisten ADHD:n hoitoa mikroannoksilla LSD:tä.

Myös amerikkalaiseen Johns Hopkins -yliopistoon ja britannialaiseen London Imperial Collegeen on perustettu omat psykedeelitutkimuskeskukset.

Psilosybiini kytkee aivojen suodattimet pois päältä

Psilosybiini- ja MDMA-avusteisiin hoitoihin perehtynyt suomalainen lääkäri Antti Hupli kertoo, että psykedeelitutkimus etenee nyt kiihtyvällä vauhdilla maailmalla.

Päihdelääketieteeseen ja psykiatriaan erikoistuvan Huplin mukaan psykedeeleja tutkitaan yleisimmin masennuksen, ahdistuksen, traumaperäisen stressihäiriön, riippuvuuksien, Hortonin päänsäryn, anoreksian ja pakko-oireisen häiriön hoidossa.

– Tämä osoittaa sen, että nämä hoitomuodot nähdään vakavasti otettavina potentiaalisina hoitomuotoina moneen psykiatriseen sairauteen, Hupli sanoo.

Psilosybiini muokkaa akuutisti aivojen toiminnallisia yhteyksiä. Nämä psilosybiiniä sisältävät huurumadonlakit kasvoivat terraariossa Amsterdamissa. AOP

Huplin mukaan psilosybiini muokkaa akuutisti aivojen toiminnallisia yhteyksiä siten, että eri aivoalueet alkavat kommunikoida perustilaa monipuolisemmin ja vapaammin.

– Psilosybiinin vaikutuksen aikana ajattelua, aistihavaintoja ja minä-kokemusta normaalisti rajaavat suodattimet ovat tilapäisesti pois päältä.

MDMA puolestaan kohottaa mielialaa, vireystilaa ja sosiaalisuutta sekä lisää ihmisten välistä avoimuutta, luottamusta ja läheisyyttä. Näiden vaikutusten katsotaan helpottavan terapeutin ja potilaan välistä luottamussuhdetta. Aine myös vaimentaa pelkoreaktioista vastaavan mantelitumakkeen toimintaa.

– Eli näin ollen ihmisten reaktiivisuus uhkasignaaleille vähenee, mikä helpottaa potilaita työskentelemään pelottavien ja ahdistavien traumamuistojen kanssa.

Haittavaikutukset kohdistuvat mieleen

Mahdollisten hyvien vaikutusten lisäksi psykedeeliset huumeet voivat tietysti aiheuttaa myös haittavaikutuksia.

Stimulantiksikin luokiteltava MDMA nostaa verenpainetta ja kehon lämpötilaa sekä lisää sydämen sykettä. Bilekäytössä esimerkiksi tanssiessa aine voi aiheuttaa nestehukkaa ja kehon vaarallisen ylikuumenemisen. Tila voi johtaa pahimmillaan kuolemaan.

Psilosybiinillä ja LSD:llä ei ole paljon fysiologisia vaikutuksia, joten fyysisesti niitä pidetään turvallisina. Näiden aineiden riskit ovat psykologisia. Aineiden vaikutus riippuu muun muassa käyttäjän mielentilasta ja käyttöympäristöstä.

– Jos psykedeelejä ottaa ihmisten kanssa, joihin on vaikea luottaa tai oudossa ympäristössä, niin kokemus voi olla tosi pelottava ja ahdistava. Se voi saada mielen solmuun. Kyllä näihin iso kunnioitus pitää säilyttää, Hupli sanoo.

Hänen mukaansa tutkimusasetelmassa psilosybiinillä ja MDMA:lla ei ole todettu merkittäviä haittavaikutuksia silloin, kun koehenkilöt seulotaan, valmistellaan kokemukselle ja terapeutti on vieressä tukemassa niin sanotun matkan aikana.

Psykedeeliterapiassa tavoitellaan uusia oivalluksia

Psydekeeliavusteisessa terapiassa potilaan tajunnasta nousee ajatuksia, jotka on normaalisti tukahdutettu. Samalla mieleen tulee uusia näkökulmia, kun aivoalueet keskustelevat uudella tavalla keskenään. Tämä auttaa potilasta tekemään oivalluksia elämästään, mikä voi lievittää hänen sairauttaan.

Huplin mukaan terapiaan kuuluu aluksi valmistelevia istuntoja, joissa terapeutti kertoo potilaalle, mitä psykedeelikokemuksen aikana voi tapahtua.

Varsinaisen terapiaistunnon aikana henkilölle annetaan vaikuttavaa ainetta ja hän uppoutuu omaan sisäiseen maailmaansa silmälaput silmillä ja musiikkia kuunnellen. Terapeutti valvoo vierellä, että kaikki menee hyvin.

Hoitohuone, jossa potilaille annettiin MDMA:n ja psykoterapian yhdistelmähoitoa Boulderissa, Coloradossa. MAPS

Taikasieniä terapiassa ei anneta, vaan synteettistä psilosybiiniä. Näin aineen puhtaudesta ja annostuksesta voidaan olla varmoja.

Psykedeelikokemuksen jälkeisissä istunnoissa terapeutti auttaa potilasta jäsentämään kokemaansa ja siirtämään uusia näkökulmia onnistuneesti osaksi elämäänsä.

– Tutkimuksissa on huomattu, että mitä mystisempi kokemus on ollut, sitä parempia tuloksia on tullut, Hupli sanoo.

Suomalaisprofessori kaipaa lisää tutkimusta

Psykedeelien käyttö lääkkeenä ei ole uusi asia, muistuttaa Helsingin yliopiston farmakologian professori Esa Korpi. Hän tutkii LSD:n ja psilosybiinin biologisia vaikutusmekanismeja aivosolujen toimintoihin hiirillä tehtävillä kokeilla.

Korven mukaan LSD:tä kokeiltiin lääkkeenä jo 1950- ja 1960-luvuilla esimerkiksi alkoholismin hoidossa. Aine lievensi useiden potilaiden viinanhimoa pitkäaikaisesti, mutta sen vaikutusmekanismia ei tunneta vieläkään.

LSD:n tutkiminen ja lääkekäyttö loppui, kun se luokiteltiin laittomaksi huumausaineeksi 1960-luvun loppupuolella. Korven mukaan psykedeelien tutkiminen oli jäissä kymmeniä vuosia, mutta tällä vuosituhannella tutkimustoiminta on käynnistetty uudelleen.

LSD:tä myydään laittomilla markkinoilla tyypillisesti värikkäisiin paperilappuihin imeytettynä. Poliisi takavarikoi nämä arkit maastokätköstä niin sanotun katiska-jutun tutkinnassa. Poliisi

Korpi ei ole kovin innostunut ajatuksesta, että psykedeeliavusteista terapiaa aletaan kaupallistamaan tässä vaiheessa. Hänen mielestään tutkimusta tarvitaan lisää, koska psykedeelien vaikutusmekanismeihin ja turvallisuuteen eri potilasryhmissä liittyy vielä liian paljon avoimia kysymyksiä.

– Tärkeintä olisi, että löydettäisiin nämä mekanismit ja ymmärrettäisiin paremmin, miten aivot toimivat ja muuttuvat terapiassa. Silloin hallusinogeenit olisivat yksi työkalu yhdessä monien muiden lääkeaineiden joukossa, Korpi sanoo.

Hän arvioi, että lähivuosina luultavasti selviää, miten psykedeelit vaikuttavat aivoihin ja tuottavatko ne kemiallisina lääkeaineina pitkäaikaisia muutoksia aivojen neurokemiaan ja hermosolujen välisiin yhteyksiin vai johtuvatko mahdolliset pitkäaikaiset hoidolliset vaikutukset enemmän psykedeelisessioissa käytetystä terapiasta.

Korven mukaan psykedeelien tutkimuksessa ongelmana on, että aistiharhoja ja mystisiä kokemuksia aiheuttavat aineet voivat laukaista psykoosin henkilöissä, jotka ovat sille alttiita. Siksi sopivien koehenkilöiden valinta ei ole helppoa. Samasta syystä psykedeeliavusteinen terapia ei sovi kaikille.

Farmakologian professori Esa Korpi tutkii LSD:n ja psilosybiinin biologisia vaikutusmekanismeja hiirillä tehtävillä kokeilla. Esa Korpi

Psykedeelihoidoille vihreää valoa muutaman vuoden sisällä?

Psykedeelialalla odotetaan nyt kahden merkittävän tutkimuksen tuloksia. Lääkäri Antti Hupli on mukana molemmissa tutkimuksissa.

Yhdessä niistä yksityinen Compass Pathways -yhtiö testaa psilosybiinin käyttöä masennuksen hoidossa. Toisessa Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies -järjestö (MAPS) tutkii MDMA:n käyttöä traumaperäisen stressihäiriön hoidossa.

Compassin tutkimuksessa Hupli on ollut sekä koehenkilönä että antamassa psilosybiiniavusteista terapiaa. MAPSin projektissa hän on yksi päätutkijoista ryhmässä, joka suunnittelee MDMA-avusteisen psykoterapian antamista Suomessa.

Huplin mukaan Compassin tutkimuksessa psilosybiini todettiin turvalliseksi terveillä koehenkilöillä. Professori Esa Korpi sanoo, että alustavat kliiniset kokeet saattavat yliarvioida psykedeelien tehoa ja aliarvioida niiden haittavaikutuksia.

MAPSin tutkimuksiin osallistui yhteensä 103 potilasta, jotka olivat sairastaneet keskimäärin vajaat 18 vuotta vaikea-asteista traumaperäistä stressihäiriöitä. Vuoden kuluttua MDMA-hoidosta heistä 66,2 prosenttia oli parantunut.

MAPSin tutkimuksessa MDMA:ta annetaan kapselimuodossa traumaperäisen stressihäiriön hoidossa. MAPS

Hupli arvioi, että jos psykedeeliavusteinen terapia hyväksytään viralliseksi hoitomuodoksi, niin se tapahtuu ensimmäisenä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Sveitsissä, Israelissa ja Alankomaissa.

Hänen mukaansa Sveitsissä on jo kaksi lääkäriä, joilla on lupa antaa LSD- ja MDMA-terapiaa. Yhdysvalloissa ja Israelissa puolestaan MDMA-avusteista terapiaa voidaan antaa pienelle joukolle traumaperäisestä stressihäiriöistä kärsiviä potilaita, vaikka kyseessä ei vielä ole virallinen hoitomuoto.

– Yhdysvalloissa MDMA:sta odotetaan tulevan virallinen lääke vuoden 2022 aikana. Euroopassa ehkä vuotta myöhemmin.

Huplin mukaan mielenterveyshoitojen globaalit markkinat ovat tällä hetkellä yhteensä 180 miljardin euron arvoiset ja ne ovat kasvussa. Pelkästään masennuslääkkeitä myydään vuosittain noin 14 miljardilla eurolla.

– Nouseva trendi on, että moni ei halua käyttää mielialalääkkeitä. He haluavat jotain muuta hoitoa. Kyllä tässä markkinat löytyy, jos psykedeeliavusteiset terapiat osoittautuvat tehokkaiksi ja turvallisiksi hoitomuodoiksi.

Mahdollinen uhka psykedeelihoitojen kaupallistamisessa Huplin mielestä saattaa olla hoitoprosessin osista karsiminen suurempien voittojen toivossa. Se voisi johtaa mahdollisesti turvallisuudesta tinkimiseen.

Hupli näkee myös hyviä puolia psykedeelihoitojen kaupallistamisessa, koska se tuo rahaa alan tutkimukselle ja siten mahdollistaa hoitojen tuomisen mahdollisimman nopeasti potilaiden saataville.

Hupli arvioi, että Suomi ei vaikuta olevan valmis psykedeeliavusteisen terapian tutkimiseen. Suomalaiset tutkijat ovat hakeneet kolme kertaa lupaa eettiseltä toimikunnalta Compass Pathwaysin psilosybiinitutkimukseen liittymiseksi. Lupa-anomus on torpattu joka kerta.

