Kuntoutusasiakkaat saavat pian palata kylpylähotelliin, mutta kaikki ei ole niin kuin ennen – buffet-aamiaiselle kolme korviketta

Koronan takia suurin osa kuntoutuksista on ollut tänä keväänä jäissä. Nyt vähitellen ne alkavat taas pyöriä. Kela ohjeisti, että sen järjestämät kuntoutukset voivat jatkua kasvokkain kesäkuun alusta.

Esimerkiksi Nokialla kylpylähotelli Edenissä valmistaudutaan kuntoutusten aloittamiseen. Kylpylä avaa ovensa 12. kesäkuuta.

Toimintaterapeutti, Medifamilian palvelupäällikkö Heli Sitari kertoo, että asiakkaat odottavat kovasti pääsyä kuntoutukseen. Pari kuukautta on pitkä aika odottaa henkisesti ja fyysisesti, että saa kuntoutusta tai terapiaa.

– Asiakkaat ovat ymmärtäneet hyvin tilannetta. Osa on riskiryhmäläisiä, ja heitä kehotetaan harkitsemaan, koska olisi sopiva tulla.

Ryhmäkuntoutukseen muutoksia

Vaikka Kelan mukaan kuntoutusta voi nyt tehdä myös kasvokkain, se ohjeistaa, että edelleen kuntoutusta voi antaa myös etänä.

Kuntoutuksen järjestäjän pitää myös huomioida Suomen hallituksen linjaamat kokoontumisrajoitukset ja viranomaisten ohjeet riskiryhmistä, tehostetusta hygieniasta, turvaetäisyyksistä ja muusta tarpeellisesta suojautumisesta.

Tämä tarkoittaa muutoksia totuttuun.

Kuntoutus esimerkiksi Nokian kylpylähotellissa tapahtuu suurimmaksi osaksi ryhmässä. Kursseja järjestetään jatkossa esimerkiksi ulkona. Asiakkaille korostetaan käsihygieniaa ja sitä, että flunssaisena ei saa osallistua.

– Porrastamme ryhmien kokoontumisaikoja ja taukoja. Huolehdimme, että ryhmäkoot ovat mahdollisimman pieniä sekä hyödynnämme hotellin tiloja mahdollisimman monipuolisesti, jotta kokoonnumme väljästi, Sitari sanoo.

Ei perinteistä hotelliaamiaista

Scandic Eden Nokia ehti olla remontin jälkeen auki vain kolme viikkoa, kun tuli koronaviruspandemia.

Hotellinjohtaja Marco Sylvelin kuvaa sitä todelliseksi shokiksi. Kuntoutusasiakkaat ovat tärkeä asiakasryhmä monelle kylpylähotellille.

Vaikka arki palaakin kesäkuussa, moni asia on koronan takia ainakin hetken toisin.

Esimerkiksi buffet-aamiaista ei ole luvassa. Sille on kylpylähotellissa kolme korvaajaa. Take away -mallissa aamupalan voi hakea mukaan ja syödä vaikka autossa. Toisessa grab&go-mallissa asiakkaille tulee valmiiksi annostellut ruoka-annokset, jotka voi syödä ravintolassa omassa pöydässä.

Kolmatta vaihtoehtoa Marco Sylvelin kuvaa take upiksi, eli asiakas voi hakea aamiaistuotteet ja viedä ne huoneeseen.

Hotellinjohtaja Marco Sylvelinin mukaan eniten kylpylän arkeen vaikuttavat ravintoloita koskevat rajoitukset. Matias Väänänen / Yle

Ravintoloita koskevat rajoitukset määrittävät myös Edenin toimintaa. Puolet ravintolapaikoista pitää Sylvelinin mukaan rajata käytöstä pois.

Kylpylän puolella asiakkaita saa olla vain 500, mutta se jää nähtäväksi, miten paljon asiakkaiden määrää pitää rajoittaa lisäksi turvavälien takia.

Asiakkailta tulee paljon kysymyksiä, onko kuntoutukseen tai kylpylään tulo turvallista.

Onko se?

– Kyllä minä sanoisin, että se on turvallista. Me pyrimme mahdollistamaan turvalliset puitteet, jokaisen henkilökohtainen vastuu on aina myös tärkeä, Sylvelin sanoo.

Tarvittaessa pidennetään aikaa

Kuntoutusasiakkaille kevään tauko on ollut pitkä ja tauon vaikutukset näkyvät vielä jonoja purettaessa. Kela on ohjeistanut, (siirryt toiseen palveluun) että jos kuntoutusta ei ehditä toteuttaa, asiakas voi ottaa Kelaan yhteyttä kuntoutuspäätöksen voimassaolon pidentämiseksi.

– Olemme joutuneet siirtämään kuntoutusjaksoja ensi vuoden puolelle. Mutta Kela on luvannut pidentää kuntoutujien kuntoutuspäätöksiä. Eli kaikki kuntoutusvuorokaudet ja -kerrat saadaan kyllä toteutettua, Sitari sanoo.

