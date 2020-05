Boris Johnsonin neuvonantaja ei suostu eroamaan skandaalin keskellä – ajoi vanhempiensa luokse, kun arveli saaneensa koronatartunnan

Maaliskuisesta matkasta Lontoosta Durhamiin tuli yhtäkkiä Britannian politiikan kiistakapula.

Myöhään maaliskuussa pääministeri Boris Johnsonin pääneuvontaja Dominic Cummings ajoi vaimonsa ja lapsensa kanssa 418 kilometrin matkan Cummingsin vanhempien farmille. Pariskunta arveli sairastuneensa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Cummings on selittänyt, että hän halusi varmistaa lapsensa hoidon vanhempiansa luona, jos koronavirus tekee hänestä ja hänen vaimostaan toimintakyvyttömiä.

Johnsonin hallituksen viesti tuohon aikaan oli: Pysykää kotona.

Kansalaisia oli neuvottu eristäytymään kahdeksi viikoksi, jos he kokevat koronaviruksen oireita.

Aiemmin julki tulleet sääntöjen rikkomiset ovat johtaneet seuraamuksiin virkamieskunnassa: Yksi hallituksen tiedeneuvonantajista ja Skotlannin johtava lääkintäviranomainen ovat joutuneet eromaan.

Cummings ei sen sijaan ole aikonut erota.

– En ole yllättänyt, että monet ihmiset ovat hyvin vihaisia, Cummings sanoi maanantaina lehdistötapaamisessa pääministerin virka-asunnon Downing Streetin 10:n puutarhassa pidetyssä lehdistötapaamisessa.

– En kadu, mitä tein. Mielestäni se oli järkevää noissa olosuhteissa.

Pääministeri Johnson on puolustanut neuvonantajaansa, mutta hallitsevien konservatiivienkin riveistä on alkanut nousta vaatimuksia Cummingsin erosta. Kaikkiaan 44 konservatiiviparlamentaarikkoa on vaatinut Cummingsin eroa tai erottamista ja 17 muuta on arvostellut häntä.

Keskiviikkona pääministeri Johnson kehotti jo siirtymään eteenpäin skandaalista.

Skandaalin keskellä kysymys on, miksi Johnson pitää niin tiukasti kiinni Cummingsista. Epäsuosioon joutuneen avustajan erottaminen vaikuttaisi helpolta keinolta rauhoitella raivostunutta yleisöä.

Andrew Parsons / Downing Street handout / EPA

Cummingsin tapaus lienee jonkinlainen ukkosenjohdatin sille suuttumukselle, jota Britannian hallituksen toiminta koronakriisissä on herättänyt monissa kansalaisissa.

– Britannian kansa odotti ainakin anteeksipyyntöä Dominic Cummingsilta sulun rikkomisesta, opposition työväenpuolue kirjoitti julkilausumassaan.

Cummingsin toimien syytetään paljastavan, että eliitille on yhdet säännöt ja muille toiset.

Tämä lienee katkera pala Cummingsille, joka kampanjoijana teki kansalaisista vieraantuneen poliittisen eliitin vastustamisesta taiteenlajin.

Kiistelty hahmo brexit-kampanjan keskiöstä

Britannian EU-eroa ajaneen Vote Leave -kampanjan arkkitehtinä tunnettu Cummings on mielipiteitä jakava hahmo.

Cummingsin kannattajat pitävät häntä renessanssimiehenä, joka kykenee niin kampanjointiin, politiikkaohjelmien laatimiseen, viestintään kuin projektien loppuunviemiseenkin.

Vastustajat pitävät häntä häijynä ja häikäilemättömänä poliittisena pelurina.

Johnsonin ja Cummingsin yhteinen taival alkoi Britannian EU-eroa kannattavasta Vote Leave -kampanjasta. Johnson toimi kampanjan keulakuvahahmona, Cummings oli sen aivot.

Cummingsin maine levisi niinkin laajalle, että hänestä on tehty elokuva, Brexit – temppu ja miten se tehtiin (Brexit: The Uncivil War). Siinä Cummingsia näytteli muun muassa Sherlock-sarjasta tunnettu Benedict Cumberbatch.

EU-eroa ajaneesta Vote Leave -kampanjasta kertovassa elokuvassa Dominic Cummingsia esitti Benedict Cumberbatch. Copyright � �HBO/Courtesy Everett Collection / Everett Collection/All Over Press

Kun Johnsonista tuli pääministeri, hän nosti Cummingsin keskeiseksi neuvonantajakseen.

Ajaessaan brexitiä läpi Johnson pelasi kovaa peliä ja uhmasi parlamentin pelisääntöjä. Johnson sai näpäytyksen Britannian korkeimmasta oikeudesta, mutta ei antanut sen hidastaa vauhtiaan.

Cummings on nähty tämän strategian taustalla. Parlamentti leimautui lähinnä EU-eron jarruttajaksi, mikä ennenaikaisissa vaaleissa sitten pelasi Johnsonin pussiin.

Cummings neuvoi Johnsonia viemään maan vaaleihin ja kampanjoimaan brexitin loppuunsaattamisella. Iskulause oli: Get Brexit done eli Hoitakaa brexit maaliin.

Strategia toi konservatiiveille murskavoiton ja nämä onnistuivat vahvistamaan asemiaan työväenpuolueen perinteisillä sydänmailla.

Cummingsia on verrattu yhdysvaltalaiseen poliittiseen vaikuttajaan Stephen Bannoniin, joka toimi Donald Trumpin vaalikampanjan johdossa vuonna 2016.

Molemmat olivat ulkopuolisia, jotka olivat päättäneet ravistella maan sisäänpäinlämpiävää poliittista eliittiä. Toisin kuin Cummings, Bannon kuitenkin ajautui pian epäsuosioon Trumpin hallinnossa ja ulos Valkoisesta talosta.

Yksityiskoulujen kasvatti

Dominic Cummings syntyi Durhamin piirikunnassa Koillis-Englannissa vuonna 1971. Hänen isänsä työskenteli insinöörinä öljynporauslautalla ja hänen äitinsä erityisopettajana.

Cummings ei tullut samasta eliitin maailmasta kuin Etonin kasvatit David Cameron ja Boris Johnson, mutta hän kävi arvostetut yksityiskoulut, Durham Schoolin ja Oxfordin yliopiston Exeter Collegen.

Dominic Cummings opiskeli historiaa Oxfordin yliopiston arvovaltaisessa Exeter Collegessa. Rolf Richardson / Alamy / All Over Press

Oxfordissa hänen oppi-isänsä oli tunnettu historioitsija Norman Stone, joka urallaan toimi myös pääministeri Margaret Thatcherin neuvonantajana.

Cummings valmistui historiasta korkein arvosanoin ja vietti vuodet 1994–97 Venäjällä erilaisissa hankkeissa, muun muassa epäonnistuneessa yrityksessä perustaa lentoreitti etelävenäläisestä Samarasta Wieniin.

Ei-kampanjoinnin mestari

EU-kriittinen Cummings ansaitsi kannuksensa euroa vastustaneen Business for Sterling -kampanjan päällikkönä vuosina 1999–2000.

Cummings hioi edelleen taitojaan vuonna 2004 North East Says No eli Koillinen sanoo ei -kampanjassa. Se vastusti varapääministeri John Prescottin hanketta alueparlamenttien perustamisesta.

Vastakampanjan väittämä oli, että alueparlamentti on kallis ja sillä olisi vain rajalliset valtuudet.

Kampanjassa vedottiin siihen, että säästyvät rahat voitaisiin käyttää kansalliseen terveydenhuoltoon – aivan kuten EU eroa ajaneessa -kampanjassa myöhemmin.

Kampanja onnistui kääntämään aluksi yli 60 prosentin kannatusta nauttineen hankkeen 78 prosentin tappioksi hallitukselle.

Cummingsin kerrotaan luoneen kampanjalle iskulauseen ”Poliitikot puhuvat, me maksamme”. Kampanjatilaisuuksissa kuljetettiin suurta valkoista elefanttia esittävää ilmapalloa.

Sittemmin Cummings toimi konservatiivihallituksessa kulttuuriministeriksi nousseen Michael Goven avustajana.

Cummings silittää poliitikkoja vastakarvaan

Cummings ei ole erityisesti hakenut ystäviä perinteisissä poliittisissa piireissä.

Blogissaan hän kirjoittaa halveksivaan sävyyn SW1:stä, Lontoon postikoodista, jonka alueella sijaitsevat parlamentti ja Downing Street 10.

Cummings on arvostellut Lontooseen keskittyvää poliittista järjestelmää, joka jättää maan muut alueet, varsinkin Pohjois-Englannin ja keskisen Englannin Midlandsin, tarpeet huomiotta.

Cummings ei ole koskaan liittynyt konservatiivipuolueeseen. Hän on sanonut, ettei ole konservatiivi, libertaari, populisti tai mikään muukaan.

Hän inhoaa urapoliitikkoja ja virkamiehistöä, joista hän on käyttänyt nimitystä blob, möykky, viitaten epämääräiseen, muodottomaan massaan.

Älykkäänä miehenä tunnetun Cummingsin kerrotaan sietävän tyhmyyttä huonosti eikä hän ei ole varsinaisesti salaillut tätä asennettaan.

Vuonna 2017 hän vertasi brexitistä vastaavaa ministeriä David Davisia älynlahjoiltaan jauhelihaan. Lisäksi Davis oli Cummingsin mielestä laiska kuin rupikonna ja turhamainen kuin Narkissos.

Pääministeri David Cameron ja Michael Gove, tuolloinen oikeusministeri. Dominic Cummingsin kausi Goven avustajana sai Cameronin luonnehtimaan Cummingisia ammattipsykopaatiksi. Cameron ja Gove ajautuivat sittemmin eri leireihin EU-kansanäänestyskampanjassa. David Hartley / Shutterstock / Rex Features / All Over Press

Cummingsin otteet Goven avustajana olivat sellaiset, että vuonna 2014 konservatiivipääministeri David Cameron luonnehti häntä ammattipsykopaatiksi.

Cameronia huolestutti, että hänen hallituksena opetusuudistuksista oli tullut julkisuudessa myrkkyä, kun Gove soti avoimesti opettajakuntaa vastaan. Cummings lähti hallinnosta vuonna 2014.

Kahden vuoden päästä hän palasi politiikan kentille. Se merkitsi suurta päänsärkyä Cameronille, joka oli vaalit voittaakseen ajanut Britanniaan EU-kansanäänestyksen.

Boris Johnson puhui EU-eroa ajavan Vote Leave -kampanjan tilaisuudessa Itä-Lontoossa kesäkuussa 2016. Tommy London / Alamy / All Over Press

Brexit-kampanja ammensi eliitinvastaisuudesta

Cummingsin tähtihetkeksi muotoutui siis EU-eroa ajanut Vote Leave -kampanja.

Hän hioi kampanjan ydinsanomaksi "Take back control" eli "Ottakaa kontrolli takaisin".

Kampanja hyödynsi tehokkaasti perinteistä politiikkaa kohtaan koetun turhaantumisen ja EU:n kasvottomuuden monien kansalaisten silmissä.

Tietenkin keskeinen pelote oli maahanmuutto. Erityisesti uhkakuvaksi nostettiin, että Turkki liittyisi EU:hun. Cummings kertoi myöhemmin Vote Leave -kampanjan säästelleen maahanmuuton nostamista aseeksi.

– Oli tärkeää istuttaa muita siemeniä ja värvätä tukea, jota olisi voinut karkottaa liian varhainen keskittyminen maahanmuuttoon. Maahanmuutto oli pesäpallomaila, joka piti ottaa käyttöön oikealla hetkellä ja oikealla tavalla, Cummings kertoi blogissaan (siirryt toiseen palveluun).

Niinpä kampanjan viimeisen kuukauden aikana mainosvideolla kerrottiin (siirryt toiseen palveluun) 76 miljoonan turkkilaisen liittymisestä EU:hun ja näytettiin kuvaa, jossa äreä ulkomaalaismies työntää vanhuksen sivuun sairaalan vastaanottojonossa.

Britannian EU-eron vastustajille Dominic Cummings näyttäytyy pirullisena harmaana eminenssinä. Johnsonia ja Cummingsia esittäviä nukkeja kuljetettiin mielenosoituksessa 12. lokakuuta 2019. Andy Rowland / imago images / PRiME Media Images/ All Over Press

Kampanja myös jätti paljon kysymyksiä jälkeensä.

Punaisen kaksikerroksisen kampanjabussin kyljessä ilmoiteittiin, että Britannia maksaa EU:lle 350 miljoonaa puntaa viikossa ja nämä rahat voitaisiin EU-eron jälkeen käyttää terveydenhuoltoon.

Luku ei pitänyt paikkaansa, mihin Britannian tilastoviranomaiset (siirryt toiseen palveluun) kiinnittivät huomiota, mutta se iskostui monen äänestäjän mieleen.

Kampanjan todettiin rikkoneen vaalilaissa asetettuja kustannusrajoituksia.

Parlamentti katsoi Cummingsin syyllistyneen parlamentin halventamiseen (siirryt toiseen palveluun), kun tämä ei saapunut kampanjan toimintaa tutkineen valiokunnan kuulemiseen.

Cummings haluaa ravistella virkamieskuntaa

Johsonin neuvonantajana Cummings on vaikuttanut ohjelmaan, jossa pyritään tasoittamaan Lontoon ja Pohjois-Englanninn taloudellista epätasapainoa.

Cummings myös ajaa investointeja erityisesti tieteeseen ja koulutukseen. Hän katsoo, että tästä voisi viimein löytyä imperiuminsa menettäneen Britannian uusi rooli maailmassa.

– Esitän, että tämä rooli olisi keskittyä tekemään meistä johtava opetuksen ja tieteen maa: Perikles kuvaili Ateenaa Kreikan kouluksi. Me voisimme olla maailman koulu, Cummings kirjoitti blogissaan (siirryt toiseen palveluun).

Cummings katsoo, että hallintoa pitäisi kehittää matematiikan ja tieteen keinoin.

Humanistisia aloja ja yhteiskuntatieteitä Cummings ei sen sijaan erityisesti arvosta. Hän kirjoittaa myrkylliseen sävyyn ranskalaisesta filosofiasta ja psykoanalyytikko Jacques Lacanista keskustelevista Oxbridgen kasvateista.

Tammikuussa Cummings kehotti blogissaan (siirryt toiseen palveluun) data-analyytikkoja, matemaatikkoja ja ekonomisteja sekä sekopäitä ja sopeutumattomia, joilla on kummallisia taitoja (weirdos and misfits with odd skills), hakeutumaan töihin hallituksen palvelukseen.

Sajid Javid erosi valtiovarainministerin tehtävistä helmikuussa. Hänen tilalleen astui Rishi Sunak. Javidin katsotaan joutuneen konfliktiin Dominic Cummingsin kanssa. Will Oliver / EPA

Samaan aikaan Cummings on saavuttanut kyseenalaista mainetta, kun hän erotti epälojaaliksi epäilemänsä valtiovarainministeriön avustajan Sonia Khanin ja marssitti tämän ulos ministeriöstä aseistautuneiden poliisien saattamana.

Tapaus herätti puheita pelon ilmapiiristä virkamieskunnassa.

Kun tuli eteen kysymys siitä, tukisiko Johnson valtiovarainministeri Sajid Javidia vai Cummingsia, Javid sai lähteä helmikuussa.

Onko Johnsonia ilman Cummingsia?

Johnson ja Cummings ovat pitkin brexit-prosessia pelanneet menestyksekkäästi poliittisia uhkapelejä, jotka ovat rikkoneet Britannian poliittisen kulttuurin perinteisiä sääntöjä.

Johnsonia voi verrata Trumpiin poliitikkona, jota tavanomaiset skandaalit eivät pysäytä. Siinä mielessä myös Dominic Cummingsin koronaskandaali voi jäädä vain yhdeksi sattumukseksi pitkässä sarjassa.

Cummingsin erottaminen olisi myös tässä vaiheessa heikkouden osoitus.

Erityisavustaja Dominic Cummings (kuvassa vasemmalla) ja pääministeri Boris Johnson (oikealla) saapuivat Britannian parlamenttiin Johnsonin ensimmäiselle pääministerin kyselytunnille 4. syyskuuta 2019 . AOP

Paine kuitenkin kasvaa: Äskettäin YouGov-kyselyssä (siirryt toiseen palveluun) 59 prosenttia vastaajista katsoi, että Cummingsin pitäisi erota ja 71 prosenttia sanoi hänen rikkoneen pandemian takia asetettuja sääntöjä.

Samaan aikaan konservatiivipuolueen kannatusetumatka työväenpuolueeseen kapeni 15:stä prosenttiyksiköstä 6:een.

Kysymys on, selviäisikö Johnson ilman harmaata eminenssiään, jos koronaskandaali pakottaa erottamaan tämän.

Dominic Cummings joutui median piirittämäksi asunnollaan Lontoossa 24. toukokuuta. AOP

Johnsonia ei yleensä ole pidetty suurena asiapoliitikkona, joten hän tarvitsee taustalleen henkilön, jolla on silmää yksityiskohdille ja politiikkakysymyksille.

Politico-julkaisun artikkelissa (siirryt toiseen palveluun) Cummingsia kuvataan Johnsonin hallinnon ydinhenkilöksi, joka herättää ministerien ja virkamiesten keskuudessa jopa suurempaa uskollisuutta kuin pääministeri itse. Monilla hallinnon avainhahmoilla on tausta Vote Leave -kampanjassa.

Toisaalta Valkoisesta talosta karkotetun Bannonin tapaus voi pitää varoituksen poliitikkojen neuvonantajille: heidän kannattaa pysyä taka-alalla eikä nousta pääuutisiksi.

