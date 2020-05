Korona jakaa Yhdysvallat tavalla, joka nolottaa jopa ammattisijoittajaa: Miljoonat jäävät työttömiksi samalla, kun varakkaiden osakesalkut lihovat

Ruoka-apupakettien hakijoita New Yorkissa.

Ruoka-apupakettien hakijoita New Yorkissa. Justin Lane / EPA

USA:n talous on ennennäkemättömässä syöksykierteessä. Yhdeksässä viikossa on tullut 39 miljoonaa työtöntä.

Planon kaupunki Teksasissa ei ole mikään kuihtuva syrjäkylä. Dallasin metropolialueeseen kuuluvassa kaupungissa on lukuisia suuryritysten pääkonttoreita ja sitä pidetään yhtenä Yhdysvaltain turvallisimmista kaupungeista.

Mutta virukselle sekään ei mahtanut mitään.

Washington Postin (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa kaupungissa asuva Linda Lee kertoo, kuinka tämä vuosi näytti lupaavalta.

Taustalaulajana ja taideopettajana toimivan keikkatyöläisen talous oli kunnossa. Koko huhtikuun keikkakalenteri oli täynnä. Rahaa riitti jopa stipendin saaneen pojan lähettämiseen opiskelemaan.

Sitten tuli korona ja Yhdysvallat meni kiinni. Keikat peruttiin. Rahantulo lakkasi kokonaan. Poika palasi yliopistosta. Nyt heitä uhkaa häätö.

– Tämä on painajainen. En ole koskaan elämässäni kokenut mitään tällaista, 58-vuotias Lee sanoi lehden haastattelussa.

Kauppa Planossa, Teksasissa. AOP

Planossa on pitänyt pääkonttoriaan myös tavarataloketju J.C. Penney. Yli sata vuotta vanhalla ketjulla on ollut USA:ssa lähes 1 000 myymälää ja 100 000 työntekijää.

15. toukokuuta J.C. Penney meni konkurssiin.

39 miljoonaa työtöntä kahdessa kuukaudessa

Koronan aiheuttaman talouskriisin nopeus ja syvyys Yhdysvalloissa on hirmuinen. Ennen kriisiä, tämän vuoden alussa, työllisyystilanne maassa oli jopa poikkeuksellisen hyvä.

Koronakriisin alettua yhdeksässä viikossa maassa on tullut 39 miljoonaa uutta työtöntä. Huhtikuun lopussa virallinen työttömyysaste oli 14,7 prosenttia, mutta maan työministeriö arvioi, että todellinen työttömyys oli lähempänä kahtakymmentä. Hyvin todennäköisesti toukokuun lopussa virallinenkin työttömyys nousee 20 prosentin tuntumaan.

Yhdysvaltain työttömyys ei ole toisen maailmansodan jälkeen koskaan ollut yhtä korkealla kuin nyt. Seppo Suvela / Yle

Sellaisia lukuja ei olla nähty sitten 1930-luvun. Kymmenen vuoden takaisen finanssikriisin aikaan työttömyys kävi noin 10 prosentissa.

Viikko sitten Valkoisen talon talouspoliittinen neuvonantaja Larry Kudlow iloitsi siitä, että viikossa uusia työttömiä oli tullut ”vain” 3 miljoonaa. Toki se oli merkittävä pudotus 7 miljoonan uuden työttömän viikkotahdista huhtikuun alussa.

Mutta ennen koronaa USA:n edellinen ”ennätys” oli 695 000 uutta työtöntä viikossa, lokakuulta 1982. Tuo ennätys on rikottu maaliskuun puolivälin jälkeen joka viikko moninkertaisesti.

Talouskriisi iskee pahiten köyhimpiin

Työttömyys on iskenyt USA:ssa erittäin laajasti. Mikään sektori ei ole turvassa.

Mutta selvästi eniten kriisi koettelee vähävaraisia. Erityisesti palvelusektorilla työskentelevät, vähemmän koulutetut työntekijät ovat kovilla. Moni amerikkalainen elättää normaalisti perhettään esimerkiksi tarjoilijana, käytännössä jenkkityylisen isoilla juomarahoilla. Nyt ravintolat ovat kiinni, eikä ulosmyynnistä kerry tippejä.

Työttömät vaativat työttömyyskorvausta Miami Beachissa, Floridassa 22. toukokuuta. Moni on sinnitellyt kaksi kuukautta ilman minkäälaista tuloa. Cristoval Herrera / EPA

Kongressin maaliskuussa hyväksymä pelastuspaketti paransi väliaikaisesti työttömyysturvaa, mutta käytännössä USA:ssa moni irtisanottu jää ilman korvausta.

Samalla miljoonat ovat menettäneet esimerkiksi työpaikkaan sidotun sairausvakuutuksensa.

Finanssikriisin jäljiltä monilla amerikkalaisilla on hyvin vähän säästöjä pahan päivän varalle.

Miten maksaa yllättävät menot?

Vuosi sitten, toukokuussa 2019 Yhdysvaltain keskuspankki julkaisi tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) USA:n kotitalouksen kyvystä selvitä ennakoimattomista menoista. Vastaajilta kysyttiin, miten he selviytyisivät, jos heille tulisi yllättävä, vaikkapa autonkorjauksesta johtuva 400 dollarin eli 365 euron ylimääräinen lasku.

40 prosenttia vastaajista sanoi joutuvansa turvautumaan esimerkiksi luottokorttilainan kasvattamiseen tai ystäviltä lainaamiseen. 12 prosenttia sanoi, etteivät he pystyisi lainkaan maksamaan tällaista ylimääräistä 400 dollarin menoerää.

Hyväntekeväisyysjärjestö pakkaa ruoka-apukasseja Brooklynissa, New Yorkissa huhtikuun lopussa. Justin Lane / EPA

Nyt rahat alkavat monilta loppua. Ruoka-avun tarve Yhdysvalloissa on suorastaan räjähtänyt. USA:n väestölaskentaviraston tuoreessa kotitaloustutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) 10 prosenttia vastaajista sanoi, ettei saanut riittävästi ruokaa. 47 prosenttia amerikkalaisista aikuisista on kokenut kotitaloudessaan työtulojen menetystä maaliskuun jälkeen.

Kaikilla ei kuitenkaan mene yhtä huonosti.

Pörssikurssit nousevat vaikka työttömyys kasvaa

Monet paremmin koulutetut amerikkalaiset ovat voineet jatkaa töitään etätöitä tehden. Varsinkin ylemmällä keskiluokalla on usein myös paljon säästöjä ja jopa sijoituksia.

Varakkaammat amerikkalaiset sijoittavat pörssiin säästääkseen esimerkiksi oman eläketurvan tai lasten koulutuksen vuoksi.

New Yorkin pörssiä maaliskuussa 2020. Justin Lane / EPA

Normaalisti pörssikurssit seuraavat niin sanottua reaalitaloutta edes jollakin tavalla. Koronakriisissä niin ei ole käynyt.

Maaliskuussa, kriisin alettua, pörssikurssit laskivat jyrkästi, mutta eivät kuitenkaan kovin alas.

Sen jälkeen ne ovat nousseet selvästi. Huhtikuussa, samaan aikaan kuin 20 miljoonaa amerikkalaista menetti työpaikkansa, kurssit nousivat lähes ennätystahtia.

Jopa ammattisijoittajaa nolottaa.

– Joka kerta, kun uudet työttömyysluvut tulevat, markkinat päätyvät plussalle. Se on tyrmistyttävää, markkinastrategisti Art Hogan National Securities -varainhoitoyhtiöstä sanoi Reutersin haastattelussa.

– On käsittämätöntä, että on tullut yli 30 miljoonaa uutta työtöntä, ja silti joka torstai, kun saamme uudet työttömyysluvut, kurssit nousevat. Sitä on hyvin vaikea selittää ihmisille.

Valtavan velan lainaa keskuspankki

Yhdysvaltain kongressi hyväksyi heti maaliskuussa yli 2 000 miljardin dollarin apupaketin. Sen mittakaava on hämmentävä. Se on enemmän kuin USA käytti nykyrahassa laskien ensimmäiseen maailmansotaan, Korean sotaan ja Vietnamin sotaan – yhteensä.

Finanssikriisin jälkeen ulkomaiset instituutiot ostivat paljon USA:n liittovaltion velkapapereita. Tällä kertaa ne näyttävät pikemminkin vähentävän USA:n velan omistuksiaan. Seppo Suvela / Yle

Yhdysvaltain liittovaltio ottaa uutta lainaa 3 000 miljardia dollaria pelkästään huhti-kesäkuussa. Käytännössä rahat lainaa maan keskuspankki eli Fed, jolla on periaatteessa rajattomasti dollareita. Tällaisen valtavan niin sanontun setelirahoituksen vaikutus voi olla arvaamaton, mutta keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell varoittaa, että ilman apua tilanne voi olla paljon pahempi.

– Pitkään jatkuva työttömyys voi vahingoittaa tai jopa lopettaa ihmisten työuran, Powell totesi puheessaan pari viikkoa sitten.

– Perheet velkaantuisivat. Tuhansien pkt-yritysten kaatuminen tuhoaisi monien perheiden elämäntyön, Powell jatkoi.

Valtionvarainministeri Steven Mnuchin, presidentti Trump ja republikaaniedustaja Kevin McCarthy 8. toukokuuta. Samana päivänä julkaistiin USA:n synkät työttömyysluvut huhtikuulta. Anna Moneymaker / EPA

Tukipaketit ovat valtavia, mutta niidenkin riittävyydestä kiistellään. Pienyrityksille suunnattu yli 350 miljardin apupaketti loppui heti kättelyssä, ja se tuplattiin nopeasti. Uusista apupaketeista ei näytä kuitenkaan löytyvän nyt poliittista yksimielisyyttä.

Presidentti Donald Trump vakuuttaa talouden nousevan nopeasti.

– Ensi vuodesta tulee ilmiömäinen vuosi, ilmiömäinen taloudellisesti, Trump julisti päivää ennen kuin huhtikuun hurjat työttömyysluvut julkaistiin.

Koronarajoitusten poistaminen hirvittää

Trump on vaatinut osavaltioita purkamaan nopeasti koronarajoituksia. Samaa ovat vaatineet äänekkäät ja paikoin raskaasti aseistautuneet mielenosoittajat.

Silti selkeä enemmistö amerikkalaisista, myös köyhistä, vastustaa liian nopeaa rajoitusten purkua.

Aseistautunut mielenosoittaja vastustaa koronarajoituksia Indianassa. Jeremy Hogan / AOP

Useimmat osavaltiot ovat alkaneet löysätä rajoituksia, vaikka koronatilanne on Yhdysvalloissa edelleen varsin paha. Tautiin on nyt kuollut yli 100 000 amerikkalaista.

Fiat-Chryslerin autotehtaan uudelleen avaaminen viime viikolla Michiganissa pelotti monia työntekijöitä.

– Tunnen henkilökohtaisesti viisi ihmistä, jotka ovat kuolleet koronaan, eräs autotehtaan työntekijä kertoi Reutersille.

– Heistä neljä työskenteli tässä tehtaassa, yksi aivan minun vieressäni. Meitä pelottaa, työntekijä jatkoi.

Fordin autotehtaat avattiin samaan aikaan viime maanantaina, mutta ne jouduttiin sulkemaan vain parin päivän aukiolon jälkeen koronatapausten vuoksi.

Talouskriisiä syventävät monet asiat

Jopa optimistisimmissa arvioissa USA:n talouskriisi todennäköisesti pahenee vielä ainakin kesän.

Jotkut Yhdysvaltain hallintoon liittyvät ratkaisut saattavat syventää kriisiä entisestään. Osa maaliskuun pelastuspaketin ohjelmista uhkaa päättyä kesällä, eikä kongressissa ole yksimielisyyttä niiden jatkamisesta.

New Yorkin Brooklyn, 30. huhtikuuta 2020 Justin Lane / EPA

Monet osavaltiot ja kaupungit ovat kriisin seurauksena ajautuneet suuriin talousvaikeuksiin. Useimpien osavaltioiden on lakisääteisesti pakko tasapainottaa budjettinsa. Toisin kuin liittovaltio, ne eivät voi elää velaksi. Tämä saattaa pakottaa monet osavaltiot nopeisiin leikkauksiin ja veronkiristyksiin, jotka entisetään syventävät talousahdinkoa.

Lyhytaikainen kriisi vai pitkä lama?

Yhdysvaltain työmarkkinat ovat tunnetusti hyvin joustavat, ja irtisanominen on helppoa. Vastapainona on se, että yritysten kynnys työllistää on matala.

Monet odottavat, että USA:n talous nousee koronakriisin jälkeen nopeasti.

Tätä tukevat tilastot, joiden mukaan suuri osa potkut saaneista uskoo saavansa kriisin jälkeen vanhan työpaikkansa takaisin. Työnantajat ovat alun perin puhuneet määräaikaisista irtisanomisista.

Näin ei kuitenkaan välttämättä käy.

Ruoka-apujono New Yorkissa huhtikuussa. Justin Lane / EPA

Stanfordin yliopiston taloustutkijat arvioivat, että jopa 42 prosenttia kriisinaikaisista työpaikanmenetyksistä saattaa jäädä pysyviksi.

– Yritykset kyllä suunnittelevat palkkaavansa ihmiset takaisin, Nicholas Bloom, yksi tutkimuksen tekijöistä kertoi New York Timesissa. (siirryt toiseen palveluun)

– Mutta tiedämme aiemmista kriiseistä, että näin ei useinkaan todellisuudessa käy.

Myös arvovaltainen Economist-lehti arvioi, että työttömyys pysyy Yhdysvalloissa erittäin korkeana jopa vuosikausia.

Lehti muistuttaa, että yritysten ja kotitalouksien velkaantuminen oli jo ennen kriisiä varsin korkea, eikä investointi- ja kulutushalukkuutta löydy nyt helposti.

Eivätkä kaikki yritykset yksinkertaisesti selviä kriisin yli. Useat suuret ja perinteikkäät yritykset, kuten autovuokraamoketju Hertz, ovat jo kaatuneet.

J.C. Penney -tavarataloketjun pääkonttori Planossa, Teksasissa. Ketju meni toukokuussa konkurssiin. AOP

Monet ovat J.C. Penney -tavarataloketjun kaltaisia yrityksiä, joilla on ollut talousvaikeuksia jo ennen kriisiä. Vähittäiskaupan muutos, digitalisaatio ja globalisaatio saavat uusia uhreja, ja korona on vain viimeinen naula arkussa.

Ja kun Yhdysvaltain taloudella menee huonosti, kovin hyvin ei yleensä mene maailmantaloudellakaan.

