Suomesta saapunut Viroon kymmenen koronavirustartuntaa työmatkaliikenteen käynnistyttyä

Suomesta on saapunut Viroon työmatkaliikenteen käynnistyttyä kymmenen henkilöä, joilla on todettu koronavirustartunta, kertoo Viron terveyslautakunta.

Asiasta kertovat muun muassa virolainen Postimees-lehti (siirryt toiseen palveluun) ja uutissivusto Delfi. (siirryt toiseen palveluun)

– Toukokuun 14. päivän jälkeen kymmenen tapausta on saapunut Virosta Suomeen, sanoi Viron terveyslautakunnan viestintäpäällikkö Simmo Saar Delfin mukaan.

– Data perustuu tartunnan toteamispäivämäärään eikä siihen päivämäärään, jolloin henkilö on saapunut Viroon, hän jatkoi.

Rajoituksia Viron ja Suomen välisessä liikenteessä purettiin osittain 14. toukokuuta, kun työmatkaliikenne ja välttämättömäksi katsottu matkustaminen sallittiin. Päivää myöhemmin Virosta käynnistyi myös liikenne Latviaan ja Liettuaan. Virossa ei ole raportoitu yhtään näistä maista tullutta tartuntaa.

Sen sijaan Viroon on tullut viranomaisten mukaan kolme tartuntaa Ruotsista ja yksi Arabiemiraateista.

Suomessa asiasta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.

Suomesta saapuville ei karanteeniohjeistuksia

Viro vaatii yhä useista maista saapuvia matkustajia kahden viikon kotikaranteeniin ja eristykseen. Suomesta saapuville karanteeniohjeistuksia ei kuitenkaan ole.

Viron hallituksen asettaman koronavirusneuvoston johtaja, virologian professori Irja Lutsar on aiemmin kritisoinut Suomen ja Viron välisen työmatkaliikenteen avaamista.

Lutsar esitti toukokuun alussa Postimees-lehde (siirryt toiseen palveluun)ssä, että Suomesta tulevat matkustajat pitäisi laittaa Virossa pakolliseen neljäntoista päivän karanteeniin, sillä koronavirustartuntoja on Suomessa Viroa enemmän.

Virossa on todettu kaikkiaan tähän mennessä alle 1 900 tartuntaa, kun taas Suomessa tartuntoja on todettu hieman alle 6 700. Eiliseen mennessä tautiin oli menehtynyt Virossa 65 ihmistä. Suomessa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 312.

