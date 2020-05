Varkauteen tulee kirurgisten kasvomaskien tuotantolinja – valmistaa miljoonia maskeja kuukaudessa

Muun muassa Varkauden kaupungille Kiinasta kasvomaskeja tuonut varkautelainen Lumi Dental rakentaa oman maskien tuotantolinjan Varkauteen.

Hammasprotetiikkaa hammaslääkäreille tarjoava yhtiö ryhtyy valmistamaan Varkaudessa sairaalakäyttöön tarkoitettuja kirurgisia suu-nenäsuojaimia.

Tuotannon on tarkoitus alkaa heinäkuun aikana. Yhtiö on tilannut automaattisen tuotantolinjan, jolla voidaan valmistaa 2–3 miljoonaa maskia kuukaudessa, mutta se kertoo pystyvänsä vastaamaan tarvittaessa kovempaankin kysyntään.

Lumi Dentalin kehitysjohtajan Jukka Kuosmasen mukaan tilauksia on jo olemassa niin runsaasti, että linja tulee toimimaan kahdessa vuorossa, mihin tarvitaan seitsemän työntekijää.

Tuotantolinjan perustamiseen on vaikuttanut teollisuusneuvos Seppo Saarelainen, joka toimii hankkeessa neuvonantajana ja rahoittajana.

Varkaus hankkimassa yhtiöltä lisää maskeja

Varkauden kaupunki on tilannut jo aiemmin yhtiöltä 250 000 maskia, joista 60 000 on jo toimitettu. Yritys on tarjonnut kaupungille sopimusta lopuista 190 000 maskista kertahankintana.

Hinta olisi 65 senttiä maskilta eli 123 500 euroa. Varkauden perusturvalautakunta käsittelee maskien hankintaa keskiviikkona.

Yrityksen mukaan järjestely auttaa maskien tuotantolinjan saamisessa Varkauteen, mutta edellytys se ei sille enää ole, sillä päätös tuotannon aloittamisesta on jo tehty.

Lumi Dental on saanut myös ely-keskukselta investointipäätöksen koneiden hankintaan. Summa maksetaan yritykselle jälkikäteen.