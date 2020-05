Yritykset haluavat tukia - jättimäiset lainojen takaukset jäivät käyttämättä

Valtion omistaman erityisrahoituslaitoksen Finnveran lainojen takausvaltuudet nostettiin koronakriisin alkumetreillä jättimäiseeen 12 miljardiin euroon (siirryt toiseen palveluun).

Hallituksen periaatteena oli, että valtio takaa ja pankit jakaa rahoitusta kriisistä kärsiville yrityksille.

Finnveran 12 miljardin lainatakauspotista on kuitenkin otettu käyttöön alle 700 miljoonaa euroa. Uusien lainojen takauksia on myönnetty noin 4600 yritykselle.

Työ- ja elinkeinoministeriössä myönnetään että pieleen meni.

– Uskoimme maaliskuussa, että yritykset tarvitsevat käyttöpääomaluottoa varten takauksia Finnveralta. Ajatus siitä, että Finnvera takaa ja pankit jakaa ei selvästikään ole toiminut, sanoo kansliapäällikkö Jari Gustafsson työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Yritykset eivät siis rynnänneet kolkuttelemaan pankkien ovia saadakseen lainaa kulujen maksamiseen. Alkoi poru siitä, että tukipaletti ei riitä.

– Kun kriisi venyi, niin sitten tätä instrumenttiä ei olekaan käytetty ja pääasialliseksi instrumentiksi on tullut tukien tekeminen, Gustafsson sanoo.

Finnveran takausten rinnalle sorvattiin Business Finlandin ja Ely-keskusten kehittämistuet ja kuntien yksinyrittäjätuki. Niitä on hakenut jo noin 80 000 yritystä. Lisäksi ravintolat saivat oman tukensa ja tulossa on vielä toimialasta riippumaton kustannustuki.

Takausvaltuuksien nostoa pidettiin ylimitoitettuna myös Finnverassa.

– Kyllä meidän oma arviomme oli, että se alkuperäinen valtuuskin olisi tässä kriisissä riittänyt eli 4,2 miljardia, jota oli 2 miljardia euroa käyttämättä, sanoo liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä Finnverasta.

Takausvaltuuksien ylimitoittamisella hallitus ilmeisesti hausi rauhoitella markkinoita.

– Meidän käsityksemme on, että haluttiin antaa selkeä viestiä siitä, että tämä tulee riittämään ja riittämään vielä kriisin eri vaiheissa, Heinilä sanoo.

Takauksille voi vielä olla tarvetta

Alkuvaiheessa kriisiä takauksia hakivat lähinnä pienet yritykset. Nyt takausten kysyntä on kasvanut myös suuremmissa yrityksissä.

– Valtuuksien kannalta on olennaista se mitä tapahtuu teollisuudessa loppuvuodesta. Siellä on ollut varsin hyvä tilaustilanne kesään asti, mutta loppuvuoden osalta on suurta epävarmuutta, Heinilä kertoo.

Lainatakausten koko voi siis kasvaa nopeastikin.

– Kun puhutaan keskisuurista ja suuremmista yrityksistä niin silloin euromäärä voi olla jo yhdellä yrityksellä enemmän kuin kaikilla näillä pienillä yrityksillä on yhteensä, Heinilä kuvailee.

Kehittämistukien potista puolet vielä jäljellä

Business Finlandin ja Ely-keskusten kehittämisavustuspotista on käytössä nyt noin puolet.

Hakemuksia on vielä paljon käsittelyssä, mutta Business Finland ja Ely-keskukset myöntävät kehittämistukiaan kuitenkin enää vähän aikaa. Ne tukimuodot ajetaan alas, kun hallitus saa yleistukensa eli kustannustukensa jakoon.

Jääkö tukia yli?

– En usko, että jää yli. Luulen, että menee aika tasan kun ikkuna umpeutuu, sanoo Gustafsson.

Business Finlandin käytettävissä oleva potti on ollut 800 miljoonaa euroa. Yrityksille summasta on myönnetty vasta noin puolet.

– Meillä sellainen näkymä, että mennään tasaisesti loppuun. Jos tulee hakupiikki, niin sitten nähdään tarvitaanko rahoitusta lisää, sanoo johtaja Reijo Kangas Business Finlandista.

Ely-keskuksilla jaossa on ollut 400 miljoonaa euroa. Yrityksille siitä on maksettu vasta vajaat 130 miljoonaa euroa.

– Jos keskimääräistä lukujen matematiikkaa käyttää, niin voi jäädä vähän vajaaksi. 400 miljoonasta voi siis jäädä jotain käyttämättä, laskee Ely-keskuksia seuraava alueet ja kasvupalvelut -osaston osastopäällikkö Marja-Riitta Pihlman työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Ylimääräinen raha palautuisi valtiolle, jolla toki käyttökohteita riittää.

– Se palautuisi valtiolle muihin kohteisiin, vaikkapa uuden kustannustuen rahoittamiseen, Pihlman arvioi.

Kuntien jakamasta yksinyrittäjän tukipotistakin iso osa on vielä jakamatta. Hakemuksia on tullut noin 26 000 ja 2000 euron tuki on myönnetty jo noin 18 000 yksinyrittäjälle.

Osalla kunnista haku on kuitenkin vasta käynnistynyt.

Työ- ja elinkeinoministeriön tilannekuvakatsauksessa arvioitiin, että valmius tukea 125 000 yksinyrittäjää tulee riittämään.