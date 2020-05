Vaasalaislääkäri kertoi alueen koronatartuntojen olevan Ruotsista, mikä aiheutti kohun naapurimaassa – johtajaylilääkäri lieventää: tartuntoja tullut Suomesta ja Ruotsista

Vaasan sairaanhoitopiirissä on todettuja koronatartuntoja 61. Kaksi sairastunutta on menehtynyt.

SVT on uutisoinut näyttävästi Svenska Ylen haastattelussa olleesta väitteestä.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT on uutisoinut (siirryt toiseen palveluun) näyttävästi Svenska Ylen artikkelista (siirryt toiseen palveluun), jossa Vaasan keskussairaalan infektioylilääkäri Juha Salonen toteaa viimeisen kuukauden koronatartuntojen Vaasan sairaanhoitopiirissä tulleen Ruotsista.

Svenska Ylen haastatteleman Salosen mukaan myös sairaanhoitopiirin viimeisin tartunta olisi saatu Ruotsin matkalta.

Salonen muistuttaa haastattelussa, että koronaepidemia on Ruotsissa laajemmalle levinnyt kuin Suomessa. Hän muistuttaa myös, että Ruotsiin matkustavien pitää huomioida tartuntariski.

Svenska Ylen artikkelissa Salonen kehottaa matkalta palaavia pysyttelemään karanteenissa ja tarvittaessa hakeutumaan koronatestiin.

Väärinkäsitys?

Vaasan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Peter Nieminen lieventää infektioylilääkärin haastattelussa esittämiä kommentteja.

Nieminen ei ole päässyt keskustelemaan Salosen kanssa artikkelista, mutta toteaa Ylelle, että tilanne ei ole aivan näin yksinkertainen.

– Haluaisin korostaa, että tartuntoja tulee Suomesta ja Ruotsista. Ymmärtääkseni tässä on tapahtunut jossain määrin väärinkäsitys, Nieminen sanoo.

Missä tai mikä väärinkäsitys on, Nieminen ei tarkenna.

– Oletus on, että Ruotsissa tartunnan saamisen riski on suurempi. Tapauksia on tullut sieltäkin, mutta lukumäärää en pysty sanomaan.

Ruotsiin matkaa suunnittelevia Nieminenkin muistuttaa voimassa olevista yleisistä matkustussuosituksista.

– Yleisten suositusten mukaisesti on paras pysyä kotona ja jos matkustetaan, on muistettava varotoimet.

61 tartuntaa, 2 menehtynyttä

Vaasan sairaanhoitopiirin koronatilannetta kuvaillaan rauhalliseksi. Sairaanhoitopiirissä on todettuja tartuntoja 61 kappaletta. Koronaviruksesta johtuvia kuolemia sairaanhoitopiirissä on kaksi.

