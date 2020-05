Sadat tuhannet työntekijät eivät ole päässeet käyttämään verotuettuja etuseteleitä – Netin etätapahtumista vetoapua henkilöstöetujen käyttöön

Korona pysäytti työnantajien työntekijöille tarjomien etuseteleiden käytön lähes seinään. Uutta vauhtia on löytymässä etätapahtumista ja uusista tavoista hyödyntää etuseteleitä.

– Korona tuli meille kaikille kuin seinä eteen, vietettiin yöttömiä öitä, ja todellisuus iski meihin tunneissa.

Näin kuvaa koronakevään hurjimpia aikoja Smartumin vt. toimitusjohtaja Suvi Widgrén.

– Työnantajapuolen etumyynti laski 65 prosenttia huhtikuussa. Toukokuu on menty aika samoilla luvuilla, mutta nyt tilauskannassa on ihanasti piristymisen merkkejä. Käytiin alhaalla, mutta täältä tullaan, sanoo Widgrén.

Hänen mukaansa ala sukelsi kriittisiin lukemiin, jolloin jopa 85 prosenttia työnantajien tarjoamien etujen käyttämisestä pysähtyi.

Smartumissa on 37 työntekijää ja koronan takia yhtiö joutui lomauttamaan ja irtisanomaan henkilöstöä äkkipysäyksen takia. Sopeutustoimet olivat välttämättömiä ja aika radikaaleja, Widgrén kertoo.

Smartum on yksi neljästä Suomessa toimivasta yrityksestä, jotka tarjoavat työntekijöille verotuettuja työsuhde-etuja. Yhteensä noin 630 000 suomalaista käyttää Smartumin välittämiä etuja. Edut voivat olla liikuntaa, kulttuuria, työmatkaetuja tai vaikka hieronta- ja lounasetuja.

Etuseteleitä on vielä toki fyysisesti olemassa, mutta yhä useammin puhutaan vain työnantajien tarjoamista eduista, koska eritoten koronan aikana monet edut ovat siirtyneet verkkoon, kun teattereissa, konserteissa tai urheilukilpailuissa tai ravintoloissa ei ole voinut käydä. Mutta etätapahtumia on järjestetty ja nähdään ehkä jatkossa entistä enemmän.

Ja maksaminen tapahtuu entistä useammin mobiilisti.

Etäpalveluja, mobiilimaksamista ja noutoruokaa

Yksi alan yrityksistä on kansainvälinen ePassi. Se osti suomalaisen Tyky-maksuvälineet -yrityksen muutama vuosi sitten.

Yhtiö ei ole joutunut lomauttamaan tai irtisanomaan henkilöstöä, jota on Suomessa 39 henkilöä, vaan töitä on tehty koronan aikana pääosin etänä.

Työsuhde-etujen käyttö on kuitenkin kokenut kolauksen, vaikkakin pelättyä pienemmän, kertoo toimitusjohtaja Pekka Rantala.

– Korona-aika on vaikuttanut merkittävästi työsuhde-etujen käyttöön, mutta ei niin paljon kuin aluksi pelkäsimme. Palveluntuottajat etenkin urheilun ja aterioiden osalta reagoivat tilanteeseen ripeästi kehittämällä yhdessä ePassin kanssa tilanteeseen sopivia etäpalveluita ja etämaksamismahdollisuuksia, Rantala kertoo sähköpostitse.

Rantalan mukaan kuluttajat eli yritysten työntekijät ovat kiitettävän hienosti löytäneet uusia tapoja käyttää työnantajien heille tarjoamia etuja.

Fyysisten etusetelien osuus on yrityksen koko liiketoiminnasta häviävän pieni, sillä ePassin käyttö perustuu älypuhelimen sovellukseen tai verkkomaksamiseen, mikä soveltuu hyvin tähän erikoiseen aikaan, toimitusjohtaja sanoo.

Myös ravintoloiden kuljetuspalvelut ja noutoateriat ovat paikanneet hyvin suljettuja ravintoloita, hän lisää.

Kaksi viikkoa sitten ePassi kertoi yhteistyöstä ruokakuljetuspalvelu Woltin kanssa, jolloin ePassin käyttäjät voivat nyt hyödyntää täysimääräisesti lounasetunsa valitsemalla Woltin sovelluksessa maksutavaksi ePassin.

Työmatkaetuun korona ei juuri ole vaikuttanut, koska edut otetaan yleensä käyttöön vuoden alussa vuosilippuihin.

Monet työpaikat ovat myös reagoineet tilanteeseen lisäämällä etujen määrää työntekijöilleen, koska he haluavat panostaa työntekijöidensä jaksamiseen ja hyvinvointiin näinä poikkeuksellisina aikoina, Rantala arvioi.

Menivätkö etusetelit vanhaksi?

Työntekijän ei tarvitse huolestua, että edut olisivat vanhentuneet, jos niitä ei ole voinut käyttää koronarajoitusten takia.

EPassin mobiiliedut ovat voimassa vuoden kerrallaan, joten korona ei ole vaikuttanut siihen. Tyky-seteleiden voimassaoloaika on joko tämän vuoden loppuun tai ensi vuoden loppuun.

Smartumin etusetelit ovat voimassa vähintään tämän vuoden loppuun ja syyskuun loppuun mennessä vanhenevien sähköisten etujen voimassaoloaikaa on pidennetty kolmella kuukaudella.

Etäpalvelut kasvussa – digitaalisuus on mahdollisuus myös kulttuurille

Liikevaihto alalla on kärsinyt, mutta lopullista tilannetta on mahdoton arvioida, koska etuja voi käyttää koko vuoden. EPassin Rantala arvioi, että viime kuukausien aikana kaikki alalla toimivat ovat varmasti nähneet liikevaihtonsa selvän ja äkillisen tippumisen.

– Niillä toimijoilla jotka eivät toimi joustavasti mobiilisti, on oletettavasti ollut haasteita, mutta on täysin mahdotonta arvioida mikä on lopullinen tilanne, koska etuja voi käyttää koko vuoden, Rantala sanoo.

Hän sanoo, että hyvinvointipalveluiden kysyntä on kasvanut ja myös etäpalveluiden tarjonta.

Smartumin suurin eturyhmä on liikunta- ja kulttuuri. Koronan aikana liikuntaedut ovat olleet suuressa suosiossa.

Kulttuurin puolella ei ehkä ole niin paljon digitaalista tarjontaa, mutta sitä voisi olla lisääkin, aprikoi Suvi Widgrén.

Smartum oli mukana Elastisen ja Lastenklinikoiden Kummien järjestämässä verkossa pidetyssä hyväntekeväisyyskonsertissa, jonka lahjoituspottia Smartumin edulla ostetut keikkaliput kasvattivat 10 000 euron edestä.

Digitaalisuuteen siirtyminen on vauhdittunut paljon, ja siinä piilee isosti mahdollisuuksia tulevaisuudessa.

– Onni on digitaaliset palvelut. He, keillä on palveluita jo verkossa tai maksaminen onnistuu digitaalisesti, ovat tämän kauden voittajia, Suvi Widgrén sanoo sähköpostissa.

Miltä tulevaisuus näyttää ja mitä alan liikevaihdolle tapahtuu tänä vuonna? Siitä on luonnollisesti vaikea vielä sanoa mitään, hän huomauttaa.

Ennusteita toki on tehty, mutta vielä ei voi tietää oikeastaan mitään varmuudella, sillä epävarmaa on sekin, tuleeko syksyllä vielä uusi koronapiikki. Widgrén sanoo, että usko vahvaan tulevaisuuteen on kuitenkin luja.

Suomessa alalla on muutama toimija

Smartumin verkostossa on yli 25 000 palveluntarjoajaa ja työnantajia noin 13 000. Smartumin liikevaihto viime tilikaudella oli 8 miljoonaa euroa.

Epassi on henkilöstöetujen mobiilimaksuväline, joka on käytössä myös muissa Pohjoismaissa. Tyky-maksuvälineet kuuluu ePassi Payments-yritykseen yrityskaupan myötä. EPassin liikevaihto viimeisellä tilikaudella oli 73 miljoonaa euroa.

EPassilla on asiakkaina noin 8 000 työnantajaa, jotka työllistävät yhteensä yli 800 000 suomalaista työikäistä.

Eazybreak on alan toinen suomalainen toimija. Sen erilaiset edut toimivat yli 10 000 kohteessa.

Ranskalainen globaalisti toimiva Edenred on myös Suomessa. Sillä on toimintaa kymmenissä maissa ympäri maailman.