Saamelaisten totuus- ja sovintokomission jäseneksi esitetään muiden muassa lakiasiantuntijoita ja yhteiskunta-aktiiveja – kokosimme perusteluja

Saamelaisten totuus- ja sovintokomission nimeäminen on parhaillaan käynnissä. Saamelaiskäräjät ja kolttien kyläkokous ovat pyytäneet yksittäisiä henkilöitä ja yhdistyksiä tekemään esityksiä sopivista komissaariehdokkaista. Ehdokkailta on tullut kysyä esitykseen suostumus.

Määräaikaan mennessä esityksiä tehtiin kaikkiaan 16, joiden perusteella komissaariksi esitettiin yhteensä kymmentä henkilöä. Esityksistä 14 osoitettiin saamelaiskäräjille ja kaksi kolttien kyläkokoukselle.

Esitetyt henkilöt ovat Marjaana Aikio, Heikki J. Hyvärinen, Irja Jefremoff, Juha Joona, Petteri Länsman, Yrjö Musta, Aslak A. Pieski, Irja Seurujärvi-Kari, Miina Seurujärvi ja Nils-Henrik Valkeapää.

Totuus- ja sovintokomission jäsenten on nautittava laajaa luottamusta saamelaisessa ja suomalaisessa yhteiskunnassa. Jäsenet ovat riippumattomia eivätkä he edusta sitä tahoa, joka on heitä esittänyt tai heidät valinnut.

Komission asettamisen toivotaan etenevän syksyllä

Mikä on saamelaisten totuus- ja sovintokomissio? Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin tarkoituksena on tunnistaa ja arvioida historiallista ja nykyistä syrjintää, mukaan lukien valtion sulauttamispolitiikkaa, sekä oikeuksien loukkauksia,

selvittää miten nämä vaikuttavat saamelaisiin ja heidän yhteisöönsä nykyisessä tilanteessa ja

ehdottaa, miten voitaisiin edistää yhteyttä saamelaisten ja Suomen valtion välillä sekä saamelaisten keskuudessa. Komissioon nimetään viisi komissaaria, joista kaksi valitaan valtioneuvoston esityksestä, kaksi saamelaiskäräjien esityksestä ja yksi kolttien kyläkokouksen esityksestä. Jäsenillä tulee olla erityisosaamista saamelaisten oloista, kielestä ja kulttuurista. Totuus- ja sovintoprosessin tueksi perustetaan parlamentaarinen seurantaryhmä. Eduskunnassa edustettuina olevilta puolueilta pyydetään ryhmään edustajat, samoin kuin saamelaiskäräjiltä ja kolttien kyläkokoukselta sekä evankelisluterilaiselta kirkolta ja ortodoksiselta kirkolta. Totuus- ja sovintokomission raportti luovutetaan valtioneuvostolle, saamelaiskäräjille ja Kolttien kyläkokoukselle 30.11.2022 mennessä.

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissioon valitaan kaksi jäsentä valtioneuvoston esityksestä, kaksi saamelaiskäräjien esityksestä ja yksi kolttien kyläkokouksen esityksestä.

Komissaariehdotusten jälkeen saamelaiskäräjien on määrä järjestää yleisötilaisuuksia jäsenten valitsemisesta. Saamelaiskäräjien nimeämien jäsenten osalta lopulliset komissaarivalinnat tekee saamelaiskäräjien täysistunto. Kolttien kyläkokouksen valinta käsitellään Nellim-Keväjärven ja Näätämön alueiden yhteisessä kyläkokouksessa.

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi tilaisuuksien järjestämisessä on haasteensa, eikä tarkempi valinta-aikataulu ole vielä tiedossa.

Valtioneuvosto kartoittaa sopivia jäseniä virkamiesvalmisteluna

Valtion nimeämien komission jäsenten osalta ei ole ollut tarkoitus järjestää avointa haku- tai ehdotusmenettelyä, vaan soveltuvia henkilöitä kartoitetaan virkamiesvalmisteluna, kertoo valtioneuvoston kanslian erityisasiantuntija Nina Brander.

– Viime kädessä komission asettamisesta päätetään valtioneuvostossa. Toivomme pääsemään etenemään komission asettamisessa ensi syksyn aikana.

Valtioneuvoston kanslia valmistelee komission asettamista yhteistyössä oikeusministeriön kanssa.

Tällaisin perustein esitykset tehtiin

Yle pyysi esityksen tehneitä tahoja kertomaan, millaisin perustein ne ovat päätyneet esitykseensä saamelaisten totuus- ja sovintokomission jäsenestä.

Jokaisen ehdokkaan kohdalla pyysimme perustelut yhdeltä ehdottajalta. Perusteluja kysyttiin ensisijaisesti esityksen tehneiltä yhdistyksiltä tai suurimmalta esityksen tehneeltä ryhmältä, joten kaikki perustelut eivät tule tässä artikkelissa esille.

Marjaana Aikio

Marjaana Aikio työskentelee saamen kielen lehtorina. Kirsti Länsman / Yle

Suomen saamelaisten käsityöntekijöiden Sámi Duodji -yhdistyksen esitys komissaariksi on luokanopettaja, kasvatustieteen maisteri ja saamen kielen lehtori Marjaana Aikio. Hän on myös Sámi Duodji -yhdistyksen puheenjohtaja.

Aikio on työskennellyt saamenkielisen luokan luokanopettajana ja toimii tällä hetkellä pohjoissaamen kielen lehtorina.

– Hänellä on erityisosaamista saamelaisten elämäntavasta, kielestä ja kulttuurista. Aikio on kasvanut saamelaisessa poroperheessä, jossa saamelaiskulttuuri, käsityöt ja poroelinkeino ovat kuuluneet jokapäiväisen elämään ja hän tuntee kulttuurin sisältä päin, yhdistys perustelee.

Heikki J. Hyvärinen

Heikki J. Hyvärinen on toiminut sekä saamelaisvaltuuston että saamelaiskäräjien lakimiessihteerinä. Minna Näkkäläjärvi / Yle

Saamelaisten sosiaali- ja terveysalan järjestö SámiSoster esittää komissaariksi oikeustieteiden kandidaattia, väitöskirjatutkijaa Heikki J. Hyväristä. Järjestön perustelujen mukaan Hyvärisellä on laaja saamelaisten historian, erityisesti oikeushistorian, sekä myös Suomen, Ruotsin ja Norjan historian tuntemus.

Hyvärinen on työskennellyt saamelaisvaltuuskunnan oikeusosaston sihteerinä 1970– ja 1980-luvulla ja sen jälkeen saamelaisvaltuuskunnan ja sittemmin saamelaiskäräjien lakimiessihteerinä 1988–2007.

– Hän on yksi parhaimmista saamelaisia koskevan lainsäädännön asiantuntijoista Suomen, Ruotsin ja Norjan lakijärjestelmässä. Hänellä on ollut keskeinen asema saamelaisia koskevien tärkeiden lakien, kuten Suomen perustuslain saamelaisia koskevien lainkohtien ja saamelaiskäräjälain valmistelussa, järjestö perustelee.

Järjestön mukaan Hyvärinen tuntee saamelaisyhteiskunnan hyvin, sillä hän on asunut Enontekiön Hetassa 1960-luvulta lähtien ja puhuu myös saamen kieltä.

– Hyvärinen on nykyään vapaa tutkija ja siinä mielessä puolueeton, eikä hänellä ole mihinkään suuntaan sellaisia siteitä, jotka häiritsisivät häntä toimimasta itsenäisesti ja objektiivisesti komission jäsenenä. Hyvärinen on myös tunnettu siitä, että hän on luotettava, hänellä on tapana keskustella asiallisesti, hän perustelee näkemyksensä ja kuuntelee toisten ihmisten ajatuksia, perustelee SámiSoster ry.

Irja Jefremoff

Irja Jefremoff on laatinut kolttakulttuuriin liittyen useita julkaisuja ja tutkimuksia. Aslak Paltto / Yle

Tiina Sanila-Aikio ja Anna Lumikivi yhdessä 38 muun allekirjoittajan kanssa esittävät kolttien kyläkokoukselle komissaariksi Irja Jefremoffia. Sen lisäksi Pauliina ja Vladimir Feodoroff esittävät Jefremoffia komissaariksi sekä kolttien kyläkokoukselle että saamelaiskäräjille.

Kysyimme esityksen perusteita ryhmältä, jossa on Tiina Sanila-Aikion lisäksi 39 muuta allekirjoittajaa. Perusteluiden mukaan Jefremoff on kolttasaamelaisen yhteisön laajasti arvostama jäsen.

– Hän tuntee kolttasaamelaisten historiaa, kieltä, kulttuuria, elinkeinoja, asemaa ja yhteiskuntaelämää. Tieto on karttunut niin yhteisön jäsenenä kuin hänen työnsä kautta.

Jefremoff asuu kolttien kotiseutualueella Keväjärven kylässä ja on perustelujen mukaan aktiivinen toimija kolttayhteisössä. Hän on esimerkiksi vetänyt Nellimin kansantanssi- ja perinneryhmää 25 vuotta.

Hallintotieteiden lisäksi Jefremoff on opiskellut tiedotusoppia ja kansanperinteitä, erityisesti kansanmusiikkia. Hän on myös laatinut kolttakulttuuriin liittyen useita julkaisuja ja tutkimuksia, kerännyt ja tallentanut tietoa kolttasaamelaisista ja jakanut tietoa takaisin kolttasaamelaiselle yhteisölle.

– Tätä pidetään arvokkaana erityisesti nuoremmille sukupolville, perusteluissa kerrotaan.

Juha Joona

Juha Joona on tutkinut Lapin vanhoja maa- ja vesioikeuksia sekä Pohjois-Lapin kalastusoikeuksia. Jarmo Honkanen / Yle

Anarâšah ry, Kari Akujärvi, Kari Toivo Lukkari, Aslak Pekkala sekä Kirsti Ranta ja Into Veskoniemi ja esittävät komissaariksi Juha Joonaa.

Anarâšah ry:n perustelujen mukaan Joonalla on laaja osaaminen ja historiantuntemus saamelais- ja alkuperäiskansakysymyksistä.

– Hän on Pohjois-Lapin kalastusoikeuksiinkin hyvin perehtynyt. Hänellä on pohjoismaiden tasollakin laajin osaaminen, Anarâšah ry perustelee.

Juha Joona on toiminut Lapin yliopiston arktisen keskuksen ympäristö- ja vähemmistöoikeusinstituutin tutkijana. Hän on tutkinut Lapin vanhoja maa- ja vesioikeuksia ja hänellä on useita julkaisuja muun muassa Pohjois-Lapin kalastusoikeuksista. Joona on ollut myös oikeusministeriön asettaman saamelaiskäräjälakityöryhmän jäsen.

– Arviomme Joonan oikeudellisen ja historiallisen osaamisen erityiseksi avuksi totuus- ja sovintokomissiossa. Henkilönä Joona nauttii laajasti luottamusta ja häntä pidetään oikeudenmukaisena, yhdistys perustelee.

Petteri Länsman

Petteri Länsman on asunut niin pienissä Saamenmaan kylissä kuin Euroopan suurissa kaupungeissakin. Priváhta / Privaatti

Magreta Sara esittää yksityishenkilönä totuus- ja sovintokomissioon Petteri Länsmania.

Magreta Saran mielestä Länsman olisi sopiva komissaariksi, sillä hän on kasvanut saamelaisyhteisössä ja hänellä on osaamista ja tietoa saamelaisten elämästä, saamen kielestä ja saamelaiskulttuurista. Saran mukaan Länsman osaa myös nähdä asioita useasta näkökulmasta.

– Hän on asunut elämänsä aikana niin pienissä Saamenmaan kylissä kuin Euroopan suurissa kaupungeissakin. Tämä antaa hänelle mahdollisuuden nähdä asioita monista perspektiiveistä ja katsoa asioita objektiivisesti.

Saran perusteluissa kerrotaan lisäksi, että Länsman on pitänyt aina erityisen läheisesti yhteyttä vanhempiin ihmisiin ja ollut aina kiinnostunut keskustelemaan entisajan saamelaisasioista. Länsman on Saran mukaan kuullut vanhemmilta saamelaisilta paljon saamelaisten tilanteesta eri ajanjaksoina ja tuntee historian, mutta elää itse kuitenkin nykyaikaisessa saamelaisyhteiskunnassa.

Yrjö Musta

Yrjö Musta työskenteli Inarin koulun rehtorina 30 vuotta. Kevin Francett / Yle

Aanaar sämmiliih -yhdistyksen esitys komissaariksi on Inarin koulun entinen rehtori Yrjö Musta. Musta työskenteli rehtorina yhteensä 30 vuotta.

Mustalla on yhdistyksen mukaan pitkäaikainen kokemus inarinsaamelaisten tilanteen kehittymisestä ja vaiheista niin henkilökohtaisesti kun toimessaan Inarin kunnan sivistystoimessa.

– Inarilaisena inarinsaamelaisena hänellä on näkemystä inarinsaamelaisten tilanteessa vuosikymmenien ajalta sekä inarinsaamelaisten asemasta muuttuvassa Inarissa vuosikymmenten saatossa, yhdistys perustelee.

Yhdistyksen perusteluissa todetaan myös, että Musta on ollut aktiivinen inarinsaamen kielen edistäjä ja puolestapuhuja.

– Hänellä on vahva suku- ja väärtiverkosto, kulttuurintuntemus ja hän on vahva perinteisten pyynti- ja käsityöelinkeinojen tuntija ja taitaja. Yrjö Musta on henkilö, jonka puolueettomuuteen saamelaiset luottavat ja hän nauttii laajaa luottamusta saamelaisten ja suomalaisten keskuudessa, perustelee Aanaar sämmiliih -yhdistys.

Aslak A. Pieski

Aslak Pieski työskentelee Tenon koululla Norjassa kouluavustajana. Ville Fofonoff / Yle

Utsjoella toimivan Sámi Siida -yhdistyksen ehdotus komissaariksi on utsjokelainen Aslak A. Pieski.

– Aslak tuntee hyvin oman alueensa saamelaiset elinkeinot ja elintavat, kuten lohenpyynnin, jokimatkailun, hirvenmetsästyksen, järvikalastuksen ja hillanpoiminnan. Hänellä on hyvät yhteydet porotalouteen, jonka näkee keskeisenä saamelaiselinkeinona kilpailevia maankäyttömuotoja vastaan, yhdistys perustelee.

Yhdistys kuvaa Pieskiä yhteiskunta-aktiivina, joka on nähnyt, miten saamelaisten toimeentulon lähteet ovat muuttuneet.

– Hän on nähnyt, kuinka sekä norjalaistamisen että suomalaistamisen myötä saamelaiset ovat menettäneet kielensä, ja kuinka se vaikuttaa nykyajan lasten kielenoppimiseen. Hän on myös nähnyt, kuinka Suomen politiikka on vaikuttanut erilailla Suomen eri saamelaisryhmiin, kirjoittaa yhdistys perusteluissaan.

Pieski on ollut mukana Utsjoen kunnan lautakuntatyöskentelyssä ja kuuluu tällä hetkellä Saamelaiskäräjien vaalilautakuntaan. Hän on työskennellyt yhteensä 20 sekä Utsjokisuun koululla että Norjan puolella Sirman koululla. Tällä hetkellä hän työskentelee kouluavustajana Tenon saamelaiskoulussa Norjassa.

Irja Seurujärvi-Kari

Irja Seurujärvi-Kari on muun muassa saamelaiskäräjien jäsen. Vesa Toppari / Yle

Minority Rights Group -järjestön Suomen jaosto esittää totuus- ja sovintokomission jäseneksi filosofian tohtori Irja Seurujärvi-Karia. Jaosto perustelee esitystään muun muassa Seurujärvi-Karin koulutuksella sekä saamelais- ja alkuperäiskansatiedolla.

Seurujärvi-Kari on julkaissut useita saamen kieltä ja kulttuuria käsitteleviä kirjoja ja artikkeleita. Seurujärvi-Karin väitöskirja käsittelee alkuperäiskansaliikettä ja kielen roolia siinä.

– Väitöskirja ja koko hänen yhteiskunnallinen toimintansa osoittaa hänen perehtyneisyytensä ihmisoikeusasioihin ja alkuperäiskansaoikeuksiin sekä historian että nykyajan kannalta.

Seurujärvi-Kari toimii saamen kielen ja kulttuurin tutkimusseuran, Dutkansearvin puheenjohtaja, Kotuksen saamen kielilautakunnan puheenjohtaja ja Minority Rights Group -järjestön Suomen osaston varapuheenjohtaja. Aiemmin Seurujärvi-Kari on toiminut muun muassa Helsingin yliopiston saamen kielen ja kulttuurin lehtorina vuosina 1988–2015.

Seurujärvi-Kari on johtanut muun muassa Sámi Siida -yhdistystä Utsjoella ja City-Sámit -yhdistystä pääkaupunkiseudulla. Hän oli saamelaisvaltuuskunnan jäsenenä 1980–1995 ja saamelaiskäräjien jäsenenä vuosina 1996–2011. Seurujärvi-Kari on myös kuluvan saamelaiskäräjäkauden 2020–2023 jäsen. Lisäksi hän on toiminut muun muassa alkuperäiskansojen maailmanneuvoston hallituksen jäsenenä.

Miina Seurujärvi

Miina Seurujärvi tekee työkseen inarinsaamenkielistä oppimateriaalia. Anneli Lappalainen / Yle

Martta Alajärvi esittää yksityishenkilönä totuus- ja sovintokomissioon Miina Seurujärveä.

– Miina Seurujärvellä on pitkäaikainen kokemus ja laaja tuntemus inarinsaamen kielen elvyttämisestä niin työnsä kautta kuin inarinsaamenkielisten lasten vanhempana, perustelee Alajärvi esitystään.

Alajärvi perusteluissa kerrotaan myös, että Seurujärvi elää porotaloudessa Muddusjärven paliskunnassa, minkä kautta hän tuntee inarinsaamelaisen elintavan ja ymmärtää laajasti perinteisten elinkeinojen merkityksen ja nykyajan haasteet.

Seurujärvi tekee saamelaiskäräjillä inarinsaamenkielistä oppimateriaalityötä ja on myös mukana Inarin kunnallispolitiikassa. Hän on saamenkäsitöiden artesaani ja filosofian maisteri pääaineenaan inarinsaame.

Nils-Henrik Valkeapää

Nils-Henrik Valkeapää on ollut mukana yhdistystoiminnassa 60-luvulta lähtien. Anni-Saara Paltto / Yle

Saamelaisneuvoston Suomen jaoston esitys komissaariksi on Nils-Henrik Valkeapää.

– Hän on arvostettu ja toimelias ihminen ja siksi esitämme häntä komissaariksi. Uskomme, että hänen laaja asiantuntemuksensa ja työkokemuksensa toisivat vahvaa kelpoisuutta komissioon, Saamelaisneuvoston Suomen jaosto perustelee.

Opettajana työskennellyt Valkeapää on ollut muun muassa saamelaisvaltuuston jäsen vuosina 1973–1995, saamelaiskäräjien jäsen vuosina 2000–2007 sekä toiminut vuodesta 1969 alkaen enontekiöläisessä Johtti Sápmelaččat -yhdistyksessä, jossa toimii nyt varapuheenjohtajana. Valkeapää on ollut mukana myös Enontekiön kunnallispolitiikassa.

– Hänellä on laaja tuntemus erityisesti Enontekiön saamelaissuvuista. Hän tuntee läheisesti saamelaisten tilanteen myös laajemmin Saamenmaalla, jaosto perustelee.

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissioon voi tutustua tarkemmin valtioneuvoston laatimasta saamelaisten totuus- ja sovintokomissiota koskevasta ehdotuksesta (siirryt toiseen palveluun).