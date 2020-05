Undercover Top Gun jäi orvoksi 10 päivän iässä, mutta onneksi keinoemo auttoi – isona hevosesta toivotaan "pyssyä" raviradoille

Upean musta, kolme viikkoa vanha varsa Undercover Top Gun tai tuttavallisemmin Peppi, nojaa 17-vuotiaaseen Sena-nimiseen tammaan. Ellei paremmin tietäisi, luulisi eurajokisen Rihtimäen tilan kahden hevosen olevan hyvinkin läheistä sukua toisilleen.

Sena-tamma on kuitenkin lainassa Ypäjän Hevosopistolta. Kun Peppi-varsa oli vain kymmenen päivän ikäinen, sen oma emä kuoli suolivaivoihin. Anu Rihtimäki epäilee, että synnytys oli ainakin osasyy kuolemaan.

– Eläinlääkärien mukaan varsinainen kuolinsyy oli suolen kiertymä, mutta varsa oli kolme viikkoa yliaikainen. Hevosen mahassa saattoi olla liikaa tilaa, suolet pääsivät liikkumaan ja menivät väärään asentoon.

Undercover Top Gun on nyt kolme viikkoa vanha varsa. Kasper Heimolehto / Yle

Tamman kuolema oli rankka paikka paitsi varsalle, myös omistajalle. Hevosella oli ikää 14 vuotta ja sillä oli takana pitkä yhteinen taival Rihtimäkien kanssa. Omistaja muisteleekin edesmennyttä tammaa kyynel silmäkulmassa.

– Asia on edelleenkin vaikea, tamma oli meille todella tärkeä. Toisaalta meillä on nyt kaikki hyvin ja saimme hyvän emätamman. Elämä jatkuu kaikesta huolimatta.

Sattuma puuttui peliin

Varsan jäätyä orvoksi aikoivat Rihtimäet ottaa yhteyttä 20 vuotta toimineeseen keinoemovälitykseen (siirryt toiseen palveluun). Sattumoisin samana päivälle oli sovittu varsan kenkien vuolu ja tarkastus. Kengittäjä Jaakko Ruponen tiesi, että Ypäjän Hevosopiston (siirryt toiseen palveluun) tamman Senan oma varsa oli syntynyt kuolleena.

Sena-tamma on tuttu kengittäjä Jaakko Ruposelle jo vuosien takaa. Kasper Heimolehto / Yle

Pikavauhtia Sena saatiin Eurajoelle. Nuori varsa teki välittömästi tuttavuutta.

– Varsa oli heti menossa tissille. Ensin tamma mietti, että mikä siihen nyt tuli, mutta pian yhteispeli alkoi sujua. Nyt tamma on hyvinkin tarkka varsastaan.

Ruponen on Eurajoella kengittämässä Senaa. Kengittäjä tuntee hevosen pitkältä ajalta ja on huomannut sen käytöksessä muutoksen.

– Senasta on tullut äitiyden myötä rauhallisempi. Sen oma varsahan syntyi kuolleena, mutta nyt se on elämäänsä paljon tyytyväisemmän oloinen.

Rihtimäki nyökyttelee tyytyväisenä. Myös varsalla on kaikki hyvin. Toista oli emän kuoltua.

– Varsa jäi yksin karsinaan ja huusi koko ajan. Se reagoi äitinsä poismenoon ja varmastikin ikävöi tätä.

Ruposen kengittäessä Senaa varsa seuraa tarkkana vieressä. Peppi piti laittaa kengityksen ajaksi karsinaan, mutta keinoemo oli toista mieltä, naurahtaa Rihtimäki.

– Kaksi viikkoa ovat tunteneet toisensa eli tosi nopeasti yhteys on syntynyt. Varsa on nyt kengityksen ajankin tässä edessä ja hyvin sujuu.

Undercover Top Gun nähtäneen raviradoilla

Peppi-varsan virallinen nimi on Undercover Top Gun. Nimi on tilan isännän Teemu Rihtimäen keksimä, kertoo Anu Rihtimäki.

Teemu ja Anu Rihtimäki toivovat, että Peppi-varsa perisi ominaisuuksia rauhalliselta keinoemoltaan, Sena-tammalta. Kasper Heimolehto / Yle

– Meillä on samasta tammasta on yksi varsa aikaisemmin, sen nimi on Undercover Unique. Toivottavasti tästä varsasta tulee tulevaisuuden "pyssy" raviradoilla.

Sena viipyy Eurajoella puolisen vuotta, siihen asti kunnes varsa vieroitetaan. Rihtimäen mukaan keinoemolla on varsan kehityksessä äärimmäisen tärkeä rooli: se opettaa hevoselle, miten olla hevonen. Peppi oppii Senalta asioita, joita ihminen ei voi opettaa.

– Haluan lausua todella isot kiitokset Ypäjän Hevosopiston tallimestarille Sanna Jämsälle. Olemme erittäin kiitollisia siitä, että hän luovutti oman tammansa meidän käyttöömme.