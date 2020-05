Oikeusasiamies pyytää selvitystä ministeriöltä, THL:ltä ja Valviralta vanhusten erillään pitämisestä – aviopari 3 kuukautta näkemättä toisiaan Joensuussa

Kuopiolainen Markku Koljonen toteaa rikkoneensa räikeästi koronaohjeistuksia. Hän nimittäin antoi iäkkäiden vanhempiensa halata toisiaan ensimmäisen kerran kolmeen kuukauteen.

Koljosen vanhemmat asuvat Joensuussa samassa palvelutalossa, mutta eri yksiköissä. 78-vuotias isä asuu kiinteistökompleksin toisella laidalla kuin 80-vuotias äiti, mutta tiloja yhdistää kulkukäytävä.

Hallituksen ohjeissa eri yksiköiden väliset vierailut kiellettiin koronaepidemian vuoksi. Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä toimiva Siun sote tiukensi myös vierailu- ja tapaamisrajoituksia. Se aiheutti sen, että Koljosen isän päivittäiset vierailut vaimonsa luona loppuivat kokonaan.

Kuopiolaismies ei ole ainoa, joka on tuntenut vanhusten erillään pitämisen olevan epäoikeudenmukaisuuksia. Oikeusasiamiehen kanslia on saanut aiheesta runsaasti kanteluita. Nyt apulaisoikeusmies Maija Sakslin pyytää sosiaali- ja terveysministeriötä, Valviralta sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta selvitystä vanhusten erillään pitämisestä poikkeusoloissa. Apulaisoikeusasiamies haluaa varmistaa, että toiminnassa on noudatettu lakia, inhimillisyyttä ja kunnioitettu ihmisarvoa

Koljonen ymmärtää vierailukiellon hoivayksiköissä, mutta ei vanhempien erottamista toisistaan ja rinnakkaisten yksiköiden välistä vierailukieltoa. Vanhustenhuoltolain (siirryt toiseen palveluun) mukaan iäkkäille avio- ja avopuolisoille on järjestettävä mahdollisuus asua yhdessä.

Sosiaali- ja terveysministeriö linjasi 15. toukokuuta, että oireettomien läheisten on voitava vierailla vakavasti sairaiden ja saattohoidossa olevien luona turvallisesti. Muutama päivä myöhemmin myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos muistutti läheisten tapaamisen ja ulkoilun merkityksestä (siirryt toiseen palveluun). Hallituksen 16. maaliskuuta antama alkuperäinen suositus kuului näin: yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan.

Koljonen oli viime viikonloppuna vierailemassa Joensuussa ja aikoi käyttää isäänsä ulkona. Hänen hoivayksikössään ulkoileminen oli sallittua jo huhtikuussa. Koljonen ajatteli, että vie samalla myös äidin ulos vedoten THL:n antamiin ohjeisiin.

– Ensimmäinen vastaus oli jyrkkä ei, koska heille ei ole tullut uusia ohjeita sairaanhoitopiirin johdon kautta, Koljonen kertoo.

Tämän jälkeen Koljonen kertoo pyytäneensä hoitajaa olemaan yhteydessä esimieheensä ja varmistamaan ulkoilun sallimisen.

– Pyysin kertomaan, että teen maanantaina rikosilmoituksen vapaudenriistoon vedoten, jos äiti ei saa tavata läheisiä ja ulkoilla.

Tunnin kuluttua Koljoselle soitettiin ja sanottiin, että äidin voi hakea ulos.

– Hoitajat ohjeistivat, että ei saa halata tai koskettaa. Rikoin ohjetta räikeästi ja annoin vanhempieni halata ensimmäisen kerran kolmeen kuukauteen.

Koljonen on huolissaan vanhempiensa elämänarvosta, koska he eivät voi tavata toisiaan. Äidille puheen tuottaminen on vaikeaa ja siksi videopuhelut ovat haasteellisia. Muistisairaalle isälle puolestaan vaimo on elämän tärkein asia, ja ainut kiintopiste elämässä. Yksiköiden välillä vierailut ovat edelleen kiellettyjä, eivätkä puolisot voi tavata toisiaan kuin ulkona noudattaen turvavälejä. Koljonen toivoo, että ohjeistusta voitaisiin tarkastella paikallisesti, koska Pohjois-Karjalassa ei ole ollut noin kuukauteen uusia koronavirustartuntoja.

– Pahimmillaan käy niin, että he eivät näe loppuelämänsä aikana toisiaan kuin lasin läpi, Koljonen kuvailee nykyistä tilannetta.

Siun soten toimialajohtaja Eija Rieppo ikäihmisten palveluista sanoo, että hoivakodeille lähetetään tänään keskiviikkona ohjeistus vanhusten ulkoilemisesta. Koljosen pariskunta voi hänen mielestään tavata sitä varten tarkoitetuissa tiloissa, jotka ovat olleet käytettävissä toukokuun alkupuolelta asti.

– Äiti ja isä ovat tavanneet viime viikolla yhden kerran toisensa, jolloin heidän välillään oli lasi, Markku Koljonen sanoo.

Rieppo harmittelee Koljosten tilannetta, mutta muistuttaa kyseessä olevan ison joukon turvallisuus.

– Nämä ovat vaikeita yhtälöitä, mutta toisaalta meidän ensisijainen tehtävä ja velvollisuus on ollut turvata säädösten mukaan yksiköiden kaikkien vanhusten terveyttä ja hyvinvointia.

Vanhempi oikeusasiamiehen sihteeri Lotta Hämeen-Anttila ei ota kantaa siihen, onko Koljosten tapauksessa toimittu oikein, mutta muistuttaa sosiaalihuoltolaista, jonka mukaan saman perheen jäsenille on lähtökohtaisesti järjestettävä mahdollisuus asua yhdessä.

Markku Koljonen on tehnyt valituksen vanhempiensa asuinjärjestelyistä sairaanhoitopiirille, jossa hän vaatii vanhemmilleen tapaamisoikeutta ja mahdollisuutta asua yhdessä.

Kanteluissa esille nousee oikeudenmukaisuus

Oikeusasiamies pyytää selvitystä STM:ltä, Valviralta ja THL:ltä, koska se on saanut vanhusten oikeudesta tavata lähimmäisiä useita kanteluita. Kolmestakymmenestä kantelusta 10 on suoraan koskettanut vanhusten erillään pitämistä. Myös muissa kanteluissa on viitteitä liikkumisen rajoittamiseen. Hämeen-Anttila kertoo, että kanteluiden joukossa muun muassa tapaus, jossa kerrotaan, että puoliso ei päässyt toisen puolison hautajaisiin, koska asumispalvelut oli kieltänyt osallistumisen.

Selvityspyynnön mukaan kanteluissa on tullut esille seuraavia asioita:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen muun muassa äitienpäivänä esitetty tietoisku on koettu loukkaavaksi ja syyllistäväksi.

Omaiset tarvitsevat mahdollisuuden ulkoiluttaa omaisia erityisesti vuoden lämpiminä kuukausina.

Liikkumisen rajoittaminen heikentää vanhusten toimintakykyä ja hyvinvointia.

Videopuheluja tai muita teknisiä ratkaisuja ei haluta tai osata käyttää vanhustenhuollon yksiköissä.

Yksiköissä on käytössä omiin ohjeistuksiin perustuvia karanteeniaikoja.

Hoitokodista ei anneta tietoa vanhuksen kunnon heikentymisestä eikä ole mahdollisuutta osallistua saattohoitoon.

Erityisesti muistisairaiden oikeuksia rikotaan, koska he eivät osaa selvästi ilmaista omia tarpeitaan.

Oma kotona toteutettu karanteeni tuntuu ahdistavalta, kun ei saa yhteyttä puolisoon.

Omaishoito voisi olla koronaepidemian aikana palveluasumista parempi palvelumuoto.

Yksin omaan huoneeseen on jätetty pidemmäksi ajaksi vanhuksia, joiden terveys, turvallisuus ja hyvinvointi vaarantuu vakavasti ilman toisen henkilön läsnäoloa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Valviran tulee lähettää selvitys ja lausunto omista toimenpiteistään perjantaihin mennessä. STM:n selvitys ja lausunto on annettava 5. kesäkuuta mennessä.

