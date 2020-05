VR nihkeänä Rauman henkilöjunaliikenteelle – tärkeimpänä perusteena metsäteollisuuden kuljetusten turvaaminen

Valtionyhtiö VR suhtautuu nihkeästi toiveisiin henkilöjunaliikenteen nopeasta avaamisesta Raumalle.

Rauman kaupunki lähetti eilen tiistaina julkisuuteen tiedotteen selvityksestä, jonka mukaan henkilöjunayhteyden tarve on kasvanut kasvamistaan.

Vielä nelisen vuotta sitten käyttäjiä olisi ollut vuodessa alle 100 000, mutta nyt potentiaalisen käyttäjämäärän arvioidaan olevan jopa 160 000 matkustajaa vuodessa.

Tukea tarvitaan valtiolta

Rauman kaupungin tavoitetta sivusta täysillä tukeva Satakuntaliitto tähtää siihen, että valtio lähtisi tukemaan Rauman henkilöjunayhteyttä jo ensi vuonna. Rahaa tarvittaisiin maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilän mukaan noin 1,7 miljoonaa euroa, mutta talouden piristyminen toisi sijoituksen lähes sellaisenaan takaisin.

– Rauma on merkittävin suomalainen talousalue, jonne ei tällä hetkellä pääse junalla. Rauman yhteys olisi helppo avata, koska ratainfra on valmiina. Tarvittaisiin vain matkustajalaiturin rakentaminen Raumalle, Aro-Heinilä toteaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö tukee kannattamatonta junaliikennettä vuodessa noin 30 miljoonalla eurolla.

VR: Laskelmat puutteelliset

VR:n suunnittelujohtajan Juho Hannukaisen mukaan raumalaisten laskelmissa (siirryt toiseen palveluun) ei ole otettu riittävästi huomioon tavaraliikenteen tarpeita.

– Ilman panostuksia ratainfraan uusi matkustajaliikenne vaatisi todennäköisesti sekä muutoksia että vähennyksiä nykyiseen Raumalle ja Poriin suuntautuvaan tavaraliikenteeseen sekä Poriin suuntautuvaan matkustajaliikenteeseen.

Hannukainen sanoo, että rataosan kapasiteetti ei välttämättä riitä uusille junavuoroille. Matkalla on hidastavia nousuja ja osuuksia, joilla junat eivät voi ajaa tiuhaan peräkkäin ja joilla ne joutuvat odottamaan vastaantulevien junien ohitusta.

Teollisuuden tarpeet ensin

Metsäteollisuuden kuljetusten turvaaminen on ymmärrettävästi VR:lle iso kysymys, koska ne tuovat rahaa kaupalliselta pohjalta, toisin kuin valtion tukia tarvitseva henkilöliikenne.

– Tampere–Pori-välillä on runsaasti tavaraliikennettä, ja liikenne on ennusteiden mukaan kasvamassa. Tampere–Rauma on olennainen metsäyrityksen tuotekuljetuksille tuotantolaitoksilta satamaan, jossa kuljetukset on sidottu varsin tiukasti asiakkaan tuotantoprosessiin, VR:n Juho Hannukainen sanoo.

Hannukainen katsoo, että Rauman henkilöjunaliikenteestä tarvittaisiin huomattavasti yksityiskohtaisempaa selvitystä. Siinä pitäisi ottaa huomioon muun muassa aikataulujen yhteensovittaminen tavaraliikenteen kanssa.

VR pitää optimistisena myös matkustajamääriä koskevaa arviota ja muistuttaa, että Rauman teettämässä selvityksessä kuvatun 160 000 matkustajan kuljettamiseen tarvittaisiin runsaasti kalustoa ja junavuoroja.

Suunnittelupäällikkö Hannukaisen mukaan on joka tapauksessa selvää, että liikennettä ei voida aloittaa satakuntalaisten toivomalla aikataululla.

Maakunta yrittää vaikuttaa

Rauman kaupungilla, Satakuntaliitolla ja maakunnan kansanedustajilla on nyt iso työ vakuuttaa liikenneministeriö siitä, että Rauman henkilöjunayhteyteen kannattaa sijoittaa muutenkin niukkoja veroeuroja.

Maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä sanoo, että alueen tarpeita on kuunneltu ministeriössä. Hän kuitenkin ymmärtää, että tukirahoilla on ottajia eri puolilla Suomea.

Raumalaiset matkustajat ovat päässeet raiteita pitkin maailmalle Kokemäen kautta viimeksi 1980-luvulla. Junayhteyden avaaminen on ollut toiveissa monta kertaa viimeisen vuosikymmenen aikana.