Seksitutkija Osmo Kontula riidoissa kollegojensa kanssa – Seksologinen seura erotti perustajansa ja entinen puheenjohtaja syyttää syrjinnästä

Suomen luultavasti tunnetuin seksuaalisuuden tutkija, Väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula on myrskyn silmässä oman ammattikuntansa keskellä.

Eilen tiistaina seksuaaliterapeutti Marja Kihlström avautui kokemuksistaan Instagramissa. Hän kirjoitti, miten Osmo Kontula oli käyttäytynyt, kun Kihlström oli valittu seksologisen seuran puheenjohtajaksi vuonna 2017.

– Hallituksen kokouksissa hänen asenteensa tuntui vähättelevältä ja häiritsi työtäni. [...] Hän huusi minulle puhelimessa useamman minuutin niin että kollegatkin työpaikallani kuulivat. [...] Päädyin luopumaan tehtävästäni puheenjohtajana, sillä koin, etten voi tehdä työtäni kunnolla, Kihlström kirjoittaa.

Sex Tape -tv-ohjelmastakin tunnettu Kihlström kertoo vaienneensa vuosia tavasta, jolla Kontula häntä kohtaan käyttäytyi, koska pelkäsi pilaavansa uransa seksologina. Nyt hän sanoo rohkaistuneensa voidakseen puhua sukupuolittunutta syrjintää vastaan.

Kihlströmin Instagram-kirjoituksesta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti (siirryt toiseen palveluun).

Kontula kiistää väitteet, seksologit tukevat Kihlströmiä

Yle tavoitti Osmo Kontulan. Hän kertoo pitävänsä asiaa surullisena ja sanoo, etteivät Marja Kihlströmin Instagramissa kuvailemat tapahtumat pidä paikkaansa.

– Olen ollut hyvin pitkään seuran hallituksessa ja puheenjohtajanakin. Lähes koko tuon ajan melkein kaikki muut aktiivit ovat olleet naisia, ja joukossa on ollut paljon nuoria naisia. Siinä mielessä on kummallinen väite, että tässä olisi tapahtunut sukupuolisyrjintää. Naisille ovat aina olleet portit avoinna, myös puheenjohtajan tehtäviin.

Yle tavoitti myös Suomen seksologisen seuran nykyisen puheenjohtajan Tiina Vilposen, joka tukee Kihlströmin tarinaa.

– Tunnistan Kihlströmin kertoman Kontulasta, ja tiedän, että on useita muita, jotka ovat joutuneet kokemaan samaa. Omasta puolestani en voi hyväksyä käytöstä, jonka Kihlström nostaa esille. Olen tiennyt kohtelusta vuosia, mutta olen kunnioittanut Kihlströmin halua vaieta siitä.

Suomen seksologisen seuran johto julkaisi keskiviikkoiltana avoimen kirjeen (siirryt toiseen palveluun) Kihlströmin tueksi.

– Me emme hyväksy Osmo Kontulan käytöstä, emmekä hyväksy sitä, että hän valehtelee ja peittelee tekojaan. Asia on noussut esille vasta nyt, koska Kontulan valta seksologian kentällä on ollut niin suuri, kirjeen allekirjoittajat sanovat.

Kiista oikeudessa seuran ja Kontulan välillä

Kontulan ja seksologisen seuran väleistä käydään myös oikeutta.

Seura päätyi erottamaan Osmo Kontulan yhdistyksen jäsenyydestä viime joulukuussa, ja tilanteesta on sittemmin kiistelty asianajajien välityksellä. Oikeustoimista kertoi viikko sitten muun muassa Ilta-Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Marja Kihlströmin kuvailemat tapahtumat ja Kontulan erottaminen eivät liity toisiinsa, seuran puheenjohtaja Tiina Vilponen kertoo Ylelle.

Vilposen mukaan erottamisen syyt eivät liity epäasialliseen kohteluun seuran sisällä eivätkä Kihlströmin mainitsemaan sukupuoliseen syrjintään.

Osmo Kontula ei halua julkisesti kommentoida erottamisensa syitä.

– En halua lähteä sellaiselle ikävälle tielle niin kuin jotkut ovat lähteneet. Ymmärrän, että viimeaikaisilla julkisilla keskusteluilla yritetään painostaa minua ja henkilöitä, jotka ovat laajalla rintamalla asettuneet tukemaan minua. Tämä on ikävä yritys vaikuttaa muiden mielipiteisiin.

Erottamisen perusteet eivät ole vielä julkisia, sillä asian käsittely on kesken. Kontula on jättänyt erottamisestaan kanteen käräjäoikeuteen, eikä seura ole vielä vastannut kanteeseen.

