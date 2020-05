Koronakriisi syöksi työttömyyden rajuun nousuun Helsingissä – 7 000 uutta työtöntä parissa kuukaudessa

Täysiaikaisesti lomautettuja on jopa 25 000. Palvelualan ahdinko näkyy.

Koronapandemian talousvaikutukset iskevät rajusti suuriin kaupunkeihin. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) kertoi koronakriisin talousvaikutuksista kaupunginvaltuutetuille tänään keskiviikkona. Lomautukset ja työttömyys ovat lisääntyneet voimakkaasti etenkin pääkaupunkiseudulla, koska pääkaupunkiseudulla työskennellään muuta maata enemmän palvelualan yrityksissä.

Helsingissä matkailu- ja ravintola-ala sekä liike-elämän palvelut ovat suurissa vaikeuksissa. Korona on sysännyt työttömyyden nopeasti rajuun nousuun. Työttömien määrä lisääntyi Helsingissä jopa 7 000 ihmisellä parissa kuukaudessa.

Tuleeko leikkauslistoja?

Helsingin pormestarin Jan Vapaavuorenmukaan valtion olisi kaavailemissaan tukitoimissa huomioitava, että kriisi iskee varsin eri tavoin erilaisiin kaupunkeihin.

Hänen mukaansa se, tuleeko leikkauslistoja, riippuu kahdesta asiasta. Ensinnäkin siitä, miten pitkään kriisi kestää ja erityisesti miten pahasti ja pitkään työllisyys heikkenee, ja siitä kuinka vahvasti valtio tulee tukitoimillaan kaupunkeja vastaan.

Vapaavuori on toivonut, että valtiovalta käsittelisi talouskysymyksiä suoraan isompien kaupunkien kanssa. Kuntaliitto puolestaan on korostanut, että kriisi iskee rajusti koko kuntakenttään.

Vapaavuoren mielestä nyt olisi tärkeää, että maan hallituksella ja kaupungeilla olisi yhteinen näkemys koronaviruksen aiheuttamista talousvaikutuksista, jotta kriisin torjumisessa ja talouden kolhujen korjaamisessa voitaisiin onnistua parhaalla mahdollisella tavalla.

– Kriisi iskee suurella voimalla erityisesti Helsinkiin, koska nelisenkymmentä prosenttia tautitapauksista on Helsingissä ja elinkeinorakenteemme on hyvin palvelualavetoinen, Vapaavuori sanoo.

"Suomen menestys nojaa isojen kaupunkiseutujen kilpailukykyyn"

Koronakriisin on arvioitu kasvattavan pelkästään sote-menoja Helsingissä tänä vuonna noin 170 miljoonalla eurolla.

Samaan aikaan kun kaupungin menot kasvavat, tulot laskevat. Kaupungin tulojen on arvioitu putoavan kuluvana vuonna yhteensä noin 450 miljoonalla eurolla.

Pormestari Vapaavuori sanoo, että kriisi luo myös vääjäämättä uusia sosiaali- ja terveystarpeita. Kaupungit ovat ottaneet omaan piikkiinsä myös yrityksille myönnettyjä tukitoimia ja perheille annettuja päivähoidon maksuhelpotuksia.

– Valtion pitäisi tukitoimillaan kompensoida juuri koronan aiheuttamia vaikutuksia eli erityisesti verotulojen menetyksiä.

Vapaavuori muistuttaa, että Suomen menestys nojaa merkittävältä osin isojen kaupunkiseutujen kilpailukykyyn keskeisen vientiteollisuuden ohella.

– Tämän vuoksi on tärkeää, että kaupunkien investointikyky turvataan.

Vapaavuori toteaa, että kaupunkien itsensä pitäisi puolestaan pystyä parantamaan palveluidensa tuottavuutta.

"Näkymä tulevaan on sumuinen"

Helsingin taloustilanne on kuitenkin monia muita kaupunkeja vakaampi, ja se on tähän mennessä pystynyt rahoittamaan investoinnit pitkälti omalla tulorahoituksellaan. Lainaa Helsingillä on asukasta kohti puolet vähemmän kuin esimerkiksi Espoolla ja Vantaalla.

Vapaavuoren mukaan Helsinkikään ei kuitenkaan kestä näin syvää kriisiä, varsinkin jos se pitkittyy. Hänen mukaansa näkymä tulevaan on varsin sumuinen.

– On varauduttava siihen, että epävarmuus jatkuu pitkään ja työttömyys heikkenee pitkäksi aikaa, Vapaavuori sanoo.