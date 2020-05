Ekonomisti Bengt Holmström: Yhdysvaltalaiset haluavat töihin – "Täällä kulttuuri ei ole tukien varassa"

Suomalaisekonomisti Bengt Holmström kertoo A-studion haastattelussa, että yhteiskunnan avaaminen on maassa välttämätöntä, mutta ristiriitaista.

Ekonomisti Bengt Holmströmin mukaan koronakriisi on Yhdysvalloissa vakava, ja kriisitietoisuus vaikuttaa olevan Suomea paremmalla tasolla. Ihmiset esimerkiksi käyttävät maskeja ja välttelevät julkista liikennettä.

– Varovaisuus on lisääntynyt koko ajan. Pelko on tullut suuremmaksi ja suuremmaksi tekijäksi. Se näkyy esimerkiksi siinä, että etelässä avattiin ravintolat, ja niiden kysyntä on tällä hetkellä vain 25 prosenttia, Yhdysvalloissa asuva taloustieteen professori Holmström toteaa.

Koronavirus on iskenyt pahasti maan talouteen. Etenkin työttömyysluvut ovat hurjat, ja ne vain kasvavat. Holmström mainitsee Yhdysvalloista myös talousluvun, jota kuvailee järkyttäväksi.

– Ennustetaan, että ensi neljänneksellä bruttokansantuote laskee melkein 40 prosenttia. Työttömyyden ennustetaan nousevan 25–30 prosenttiin.

Yhdysvalloissa ei ole samanlaista työttömyysturvaa kuin Suomessa. Holmströmin mukaan kansa toivoo yhteiskunnalta tukea, mutta ihmisten ensisijainen toive on päästä töihin.

– Talous avataan sen takia, jotta ihmiset pääsisivät töihin – ei niinkään, jotta ihmiset pääsisivät rannoille juhlimaan tai ravintoloihin syömään. Ihmisillä on valtava tarve tehdä töitä ja ansaita omat rahansa. Täällä kulttuuri ei ole tukien varassa.

Ihmisille pakko antaa mahdollisuus palata töihin

Holmström sanoo, että Yhdysvalloissa paine avata yhteiskuntaa voi olla Suomea suurempi. Taustalla on myös poliittinen paine.

– Presidentti Trump ei haluaisi mennä vaaleihin tällaisessa tilanteessa.

Vaikka Yhdysvallat on Holmströmin mukaan työstä erityisen riippuvainen, yhteiskunnan avaaminen ei silti ole itsestäänselvyys.

– Yhdysvallat on puun ja kuoren välissä. Epidemia on edelleen hankalassa pisteessä, ja silti on pakko avata nämä portit ja päästää ihmiset töihin. Sitähän ei tiedä, menevätkö ihmiset. Varovaisuus voi olla niin vahva, että monilla aloilla työn ja tuottavuuden kasvua ei tulla näkemään.

Holmströmin mukaan Yhdysvallat voi toimia Suomelle varoittavana esimerkkinä siitä, mitä voi tapahtua, jos varautuminen pandemiaan on heikkoa.

– Sehän on mahdollista, että tämä tauti tulee takaisin syksyllä. Siinä mielessä voi ottaa oppia sekä Euroopan että yleensä maailman tilanteesta, millä tavalla siihen on valmistauduttava. Pelko on niin suuressa roolissa tässä, ja mielestäni koko peli muuttuisi, jos pelko voitaisiin poistaa.

Holmströmin haastattelun voi katsoa illan A-studiossa, jossa keskustellaan laajemmin Yhdysvaltojen talouskurimuksesta.

Lue myös

Korona jakaa Yhdysvallat tavalla, joka nolottaa jopa ammattisijoittajaa: Miljoonat jäävät työttömiksi samalla, kun varakkaiden osakesalkut lihovat

Mistä maailma puhuu -podcast: Miksi Yhdysvaltain terveydenhuoltojärjestelmä on niin heikko?

Melania Trump valistaa maskeista, kun presidentti napsii malarialääkettä – Valkoisen talon isäntäpari eri linjoilla koronaviruksesta