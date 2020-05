Boris Johnson tapaa EU-johtoa kesäkuussa – brexit-neuvottelut umpikujassa

Britannian pääministeri Boris Johnson tapaa EU-johtajien kanssa kesäkuussa, kertoo brittilehti the Times (siirryt toiseen palveluun).

Britannian pääneuvottelija David Frost kertoi the Timesille, että Johnsonin on määrä tavata Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin kanssa. Tapaamisessa on tarkoitus arvioida brexit-neuvottelujen tilaa.

Frostin mukaan brexitin siirtymäkauden jatko ei ole mahdollista enää tämän vuoden päätyttyä. Iso-Britannia erosi EU:sta tammikuun viimeinen päivä, mutta siirtymäkaudeksi sovittiin aika vuoden loppuun saakka. Tuona aikana olisi tarkoitus päästä sopuun ainakin vapaakauppasopimuksesta.

Neuvottelut umpikujassa

Neuvottelut Britannian ja EU:n tulevasta suhteesta ovat edenneet kompuroiden. Britannian pääneuvottelija David Frost ja EU:n Michel Barnier kertoivat kumpikin tahoillaan toukokuun puolivälissä, että pääkysymyksissä ei tuolloin juuri edistytty.

Uuden suhteen neuvotteluissa on tarkoitus sopia muun muassa siitä, miten kauppasuhteet jatkossa järjestetään. Keskeinen kiistakysymys on se, missä määrin Britannian tulisi sitoutua EU-sääntelyyn.

EU tahtoo säilyttää EU-sääntöjen takaamat tasapuoliset kilpailuolosuhteet. Britannialle tällainen sitoumus ei käy, vaan maa haluaisi karistaa jaloistaan kaikenlaisen EU-sääntelyn.

Frostin mukaan EU:n vaatimus sääntelyyn sitoutumisesta on esteenä neuvottelujen etenemiselle.

Lue myös:

Britannia ilmoitti laajan suunnitelmansa tullien leikkaamisesta(19.5.)

Britannian ja EU:n neuvotteluissa vain vähän edistystä - suurena kompastuskivenä EU-sääntelyyn sitoutuminen(15.5.)

Lähteet: Reuters