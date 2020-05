Lahdessa Jokimaalla iso tulipalo – asukkaita kehotetaan pysymään sisällä

Lahden Jokimaalla palaa noin 1 700 neliömetrin suuruinen halli, jossa on muovia ja puujätettä. Palosta muodostuu runsaasti terveydelle haitallista savua.

Lahden Jokimaalla palaa noin 1 700 neliömetrin suuruinen halli, jossa on muovia ja puujätettä. Palosta muodostuu runsaasti terveydelle haitallista savua. Juha-Petri Koponen / Yle

Ilmassa on terveydelle vaarallista savua, ihmisiä kehotetaan pysymään sisällä. Tulipalo on Jokimaan teollisuusalueella.

Meisselikadulla Lahden Jokimaalla on iso tulipalo, josta muodostuu terveydelle vaarallista savua. Tulipalosta on annettu vaaratiedote. Päijät-Hämeen pelastuslaitos kehottaa ihmisiä pysymään sisällä, sulkemaan ikkunat sekä ilmanvaihto ja odottamaan tiedote vaaratilanteen päättymisestä.

Tulessa on Purkupiha Oy:n teollisuushalli. Henkilövahingoilta on vältytty.

– Kysessä on noin 1 700 neliömetrin suuruinen halli, jossa on muovia ja puujätettä. Palo on täyden palamisen vaiheessa ja se oli päässyt leviämään myös maastoon. Enää ei ole vaaraa palon leviämisestä, kertoo päivystävä palomestari Juha Lahtinen.

Lahtisen mukaan voimakasta savuhaittaa tulee vielä jonkin aikaa.

Pelastuslaitos sai hälytyksen Meisselikadulle aamukahdeksan jälkeen. Paikalla on noin 20 pelastuslaitoksen yksikköä.

– Sammustustyöt tulevat jatkumaan pitkälle iltaan saakka, miehistöä paikalla paikalla on sammutustöissä viitisen kymmentä, sanoo Lahtinen.

Purkupiha Oy:lla on kolme kierrätysasemaa, joista yksi sijaitsee Lahdessa. Yksiköissä käsitellään rakennusten purkujätteitä. Juha-Petri Koponen / Yle

Syttymissyystä ole vielä tietoa. Poliisi on estänyt liikenteen alueelle.

– Toiveena on, että yleisöä ei tulisi paikan päälle paloa katsomaan. Täällä on niin paljon yksiköitä, ja liikennettä, että reitit eivät menisi tukkoon, muistuttaa palomestari.

Savu näkyi torstaiaamuna Lahden Jokimaalta kauas. Riikka-Liisa Aalto

Juttua päivitetään.