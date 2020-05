Oliko koulujen 2 viikon loppupuristuksesta mitään hyötyä? Kysyimme opettajilta, mitä jäi käteen

Metsässä käy vilske ja vilinä, kun ensimmäisen luokan oppilaat etsivät käpyjä matematiikan tehtävää varten. Tarkoituksena on tehdä kävyistä metrin pituinen jono hiekalle.

Oppilaat ovat harjoitelleetmittaamaan metrin opettajan mukana olevan mittatikun avulla.

Koronaviruksesta johtuvien poikkeusjärjestelyjen takia monet peruskoululaiset ovat opiskelleet kevätlukukauden viimeisinä koulupäivinä paljon ulkona.

– Kotikoulukin on kivaa, mut koulussa on se hyvä, että näkee kavereita ja voi leikkiä niiden kanssa, toteaa Ella Heikkilä Lappeenrannan Kaukaan koulusta.

Ekaluokalla opiskeleva Heikkilä kiteyttää luokkakaveriensa tunnot.

Ekaluokkalaiset harjoittelivat matematiikan tunnilla mittayksiköitä. Kalle Purhonen / Yle

Lähiopetukseen paluuta pelättiin monin paikoin etukäteen. Ylen kyselyyn vastanneista neljä kymmenestä piti hallituksen ratkaisua avata koulut oikeana ja neljä kymmenestä vääränä, loput empivät.

Lähitunneista jäi lopulta monille positiivinen mieli.

Käteen jäi hyvä mieli

Kaukaan koulussa oppilaiden kouluun saapuminen ja sieltä poistuminen on porrastettu, samoin väli- ja oppitunnit. Oppilaat ruokailevat kolmessa eri tilassa; juhlasalissa, omassa luokassa tai koulun ruokalassa. Ruoka annostellaan linjastosta luokittain.

Rehtorin mukaan kova työ tuotti tulosta.

–Meidän koulussa lähiopetukseen paluu on sujunut erinomaisen hyvin. Oli ilo nähdä, että suunnitelmat toimivat hyvin käytännössä, kertoo Kaukaan koulun rehtori Marika Haapalainen.

Haapalaisen mukaan lähiopetusviikoista jäi käteen hyvä mieli.

– Oli siitä se hyöty, että kohtasimme toisemme. Sosiaalisuus ja sosiaaliset suhteet ovat ihmiselle todella tärkeitä.

Rehtori Marika Haapalainen lähtee kesälomalle hyvillä mielin. Lähiopetukseen palaaminen ei aiheuttanut suurempia ongelmia Kaukaan koulussa. Kalle Purhonen / Yle

Myös erityisopettaja Renata Mangs on tyytyväinen nähtyään taas oppilaat ja työkaverit fyysisesti.

– Oli hyvä, että nyt pääsi tutustumaan tähän uuteen tapaan, joka on kenties syksyllä edessä. Sitten se on tuttua ja turvallisempaa, hän jatkaa.

Naisilla on vahva luotto siihen, että koulussa selvitään, vaikka erityisjärjestelyt jatkuisivat syksylläkin.

– Ehkä sitten kiinnitetään vielä enemmän huomiota turvavälien pitämiseen ja saadaan vielä joustavammaksi ja sujuvammaksi tämä koulun käynti, Haapalainen pohtii.

Kaikille kevät ja muuttuvat opetusjärjestelyt eivät kuitenkaan ole olleet helppoja.

Kurottavaa jäi syksyksi

Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n mukaan osalla oppilaista on ollut suuria haasteita etäopetuksessa.

– Opettajilta saatujen viestien perusteella vaikeudet koskevat yksittäisiä oppilaita ja erityisesti heitä, joilla on jo muutenkin vaikeaa koulussa, täsmentää OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo.

Etäopetus siis osittain syvensi kuilua hyvin ja huonosti pärjäävien oppilaiden välillä.

Salo ei osaa vielä arvioida, kuinka paljon kurottavaa oppilailla on syksyllä, sillä se riippuu paljon oppilaasta.

Hallitus perusteli lähiopetukseen paluuta muun muassa sillä, että oppilaiden osaamisvaikeudet voidaan tunnistaa jo keväällä. Salon mukaan seei ole onnistunut näin lyhyessä ajassa.

– Aukkoja on muun muassa siksi, että opetusta on jouduttu soveltamaan paljon. Asioiden läpikäyminen vie etäopetuksessa enemmän aikaa ja joitain asioita on pystytty käsittelemään vain pinnallisesti.

Erityisopettaja Renata Mangs sanoo, että on ollut ilo tulla takaisin kouluun. “Minusta tuntuu, että kaikki oppilaat ovat myös innoissaan.” Kalle Purhonen / Yle

Myöskään Kaukaan koulun erityisopettaja Renata Mangs ei täysin osta hallituksen puheita oppimisvaikeuksien tunnistamisesta.

Hänen mukaansa koululla on ollut koko ajan tiedossa, ketkä tukea tarvitsevat ja he ovat sitä myös saaneet etäkoulun aikana.

– Me olemme kyllä aika hyvin saaneet etäkoulun aikana jo napattua ne, jotka olisivat jääneet muuten jälkeen. He ovat tulleet takaisin lähiopetukseen.

Arvosanojen ei pitäisi olla yllätys

Opetushallituksen mukaan oppilaiden arvioinnissa otetaan huomioon koko lukuvuosi, josta etäopetusjakso on vain pieni osa.

– Lukuvuoden päätteeksi arvioidaan oppilaan suoriutumista eri aineissa suhteissa tavoitteisiin, jotka on asetettu eri oppiaineiden vuosiluokkakohtaisiin opetussuunnitelmiin, sanoo Opetushallituksen opetusneuvos Marjo Rissanen.

Etäopetukseen siirryttäessä suurin osa lukuvuotta oli jo takana. Rissasen mukaan opettajilla oli jo siinä vaiheessa paljon näyttöjä oppilaiden osaamisesta.

Peruskoululaiset palasivat lähiopetukseen toukokuun 14. päivä. Kalle Purhonen / Yle

Luokallejäämistä ei myöskään kannata koronakevään takia pelätä. Rissasen mukaan arvosanojen ei pitäisi lukuvuoden lopussa tulla yllätyksenä, sillä lukuvuoden aikana opettajan tulisi antaa oppilaalle ja huoltajalle tietoa oppilaan opinnoista edistymisestä riittävän usein.

– Jos on uhka, että oppilas saa jostakin oppiaineesta nelosen, siitä pitäisi koulun olla hyvissä ajoin yhteydessä huoltajiin ja toki oppilaan se itsekin pitäisi tietää, jotta voi yrittää parantaa omaa suoriutumistaan lukuvuoden loppuvaiheessa.

Rissanen kuitenkin muistuttaa, että etäopetusjakson takia arvosanat eivät automaattisesti myöskään parane.

