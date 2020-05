Kirkkaita värejä liki 2000 vuoden takaa – Italialaisen viinitarhan alta paljastui antiikin huvilan upea mosaiikkilattia

Italia on arkeologinen aarreaitta.

Siitä saatiin todiste jälleen alkuviikosta, kun tutkijat esittelivät viinitarhan alta esiin kaivettua huvilan lattiaa, joka on ilmeisesti peräisin antiikin Rooman ajoilta.

Veronasta pohjoiseen sijaitsevalla Negrar di Valpocinellan viinialueella tehtiin kaivauksia jo 1920-luvulla. Töitä jatkettiin vuosisataa myöhemmin nyt, alkuvuodesta 2020.

Koronapandemia keskeytti työt, mutta arkeologit saivat hiljan palkintonsa, kun metrien syvyydestä löytyi useita neliöitä lattiaelementtejä. Nyt selvitetään, mitä muuta rakennuksesta on mahdollisesti säilynyt.

Suomalaisarkelogi Eeva-Maria Viitanen on seurannut uutisia arkeologisesta löydöksestä tutkijan mielenkiinnolla. 200-luvun roomalaisaikakausi on Viitaselle tuttu ajanjakso, sillä hän on tehnyt tutkimustyötä eteläisessä Italiassa.

– Lattian ornamenteissa näkyy tyypillisiä kasviaiheita, joita tuolloin käytettiin. Värien runsas ja voimakas käyttö ja lattian täysimittainen koristelu viittavat myös myöhäisantiikkiin, 200-luvulle jälkeen ajanlaskumme alun. Spiraalit ovat ajalle ominaisia, kertoo filosofian tohtori Eeva-Maria Viitanen.

Antiikin siivooja teki huippujälkeä

Osa lattian kappaleista kiiltelee ja hohtaa värejä, punervaa, sinistä, mustaa ja valkoista. Lattia on rakennettu taiten ja huoltotyöt on aikoinaan tehty huolella. Huvilan omistaja ei ole selvillä, mutta runsas koristelu sekä kestävien värien ja materiaalien käyttö kertovat yläluokan kesähuvilasta.

Roomalaisylimystön tiedetään käyskennelleen veronalaisilla tiluksillaan. Asunto on saattanut olla sekä maatila että kesämökki.

– Villan omistajalla on ollut rahaa. Voi toki olla, että nyt paljastunut lattia on ainoa koristeltu osa koko rakennuksessa.

Joskus mosaiikintekijät myös signeeraasivat työnsä. Tästä ei ole Negrarin mestariteoksessa vielä löytynyt viitteitä.

– Kaikki käsityöläiset eivät pitäneet itseään tai työtään niin tärkeinä, että olisivat jättäneet työhönsä merkin, selvittää tutkija Eeva-Maria Viitanen.

Huvilan seinät sortuneet

Italiassa arkeologisia löydöksiä on niin paljon, että monikin tutkimuskohde saattaa jäädä Negrarin tapaan jopa vuosikymmeniksi unholaan. Aika ja maan paino tekevät tuhojaan, aurat, kaivurit ja maanmuokkaus voivat kolhia löytöjä.

– Seinän jäänteitä on nähtävissä. Ne ovat alle 20 senttiä korkeita. Vuosisatojen varrella seiniä on saatettu purkaa tai maankäyttö on muuttanut niitä. Tämäkin löytö kertoo roomalaisen maailman laajuudesta ja kulttuurisesta levinneisyydestä.

Arvottaminen on toki hankalaa, mutta esimerkiksi hyvin säilyneitä mosaiikkeja ei voi koskaan olla tarpeeksi, koska ne ovat häviävä luonnonvara, Viitanen kuvailee veronalaisen löydön merkitystä.

Paikallisesti löydön arvo riippuu siitä, kuinka roomalaista kautta on juuri Veronan seudulla tutkittu. Löytö ei välttämättä ole yleinen juuri sillä alueella.

Suomalaiset arkeologit ovat tutkineet muuassa elsingin yliopiston projektissa vuoden 79 tulivuorenpurkauksen tuhoamaa Pompeijia. Cesare Abbate / EPA

Italiasta löytyy arkeologisia yllätyksiä "jokaisella lapioniskulla"

Arkeologinen tutkimus on paitsi uusien löytöjen etsimistä, myös uusien näkökulmien tuomista tieteeseen. Eeva-Maria Viitanen kertoo itse viime aikoina keskittyneensä juuri vanhojen löytöjen läpikäymiseen ja järjestämiseen.

Roomalaisten villojen alkuhistoriasta tiedetään toistaiseksi suhteellisen vähän. Se tiedetään, että 100–200-luvuilla oli jo maaseutukohteita, joissa asukkaat saattoivat ottaa hengähdystauon Rooman kiihkeästä sykkeestä.

1990-luvulla Roomaan rakennettiin konserttitaloa ja myös sen rakennustöissä löytyi erittäin hyvin säilynyt varhainen villa ehkä 300–400-luvulta.

– Italia ei koskaan lakkaa tuottamasta arkeologisia löytöjä. Uutta informaatiota löytyy jokaisella lapioniskulla. Rooman löydös antoi paljon uutta tietoa, miten pitkälle villojen historia ulottuu, Viitanen sanoo.

Mosaiikkiviiniä Valpolicellasta?

Arkeologiset kaivaukset ovat kalliita ja aikaa vieviä.

Negrar di Valpolicellan pormestari Roberto Grisson sanoi paikallisen L’Arena- lehden haastattelussa, että kulttuurikohde ansaitsee päästä myös yleisön nähtäväksi.

Arkeologi Eeva-Maria Viitanen sanoo, että usein kohteiden matkailullinen hyödyntäminen riippuu maanomistussuhteista ja sijainnista.

Lattialöytö sijaitsee Italian maailmankuululla viinialueella. Useat viinitarhat hyödyntävät markkinoinnissaan monin tavoin paikkakunnan historiaa ja arkeologiaa..

– Viinitilojen etiketeissä ja mainonnassa omaa kulttuuriperintöä hyödynnetään usein. Monissa paikoissa käytetään menneisyyden kuvastoa. Esimerkiksi Pompeijissa tuotetaan viiniä ja sitä myydään hurjaan hintaan.

Italialaiset ovat tutkija Eeva-Maria Viitasen mukaan hyvin ylpeitä omasta, valtaisasta kulttuuriperinnöstään. Museoissa ja kulttuurikohteissa käy ulkomaisten vierailijoiden lisäksi myös joukkoittain Italian omia kansalaisia.

