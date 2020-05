Rumat tilastot julki: Korona romahdutti Lapin matkailusta yli 90 prosenttia

Lapin matkailu romahti lähes täydellisesti huhtikuussa koronaviruksen takia asetettujen rajoitusten vuoksi, käy ilmi tuoreista tilastoista.

Tilastokeskuksen mukaan rekisteröidyt yöpymiset Lapin majoitusliikkeissä laskivat 92 prosenttia viime kuussa verrattuna viime vuoden huhtikuuhun. Esimerkiksi Kittilässä yöpymisiä oli huhtikuussa 98 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Suomalaisia oli vielä vähän liikkeellä Lapissa, mutta ulkomaalaisia ei juuri lainkaan. Lapissa yövyttiin huhtikuussa vajaat 19 000 kertaa.

Lukuja voidaan pitää odotettuina, sillä esimerkiksi Lapin hiihtokeskuksia suljettiin käytännössä lähes kokonaan maaliskuussa. Myös esimerkiksi hotelliketju Lapland Hotels sulki kaikki toimintonsa maaliskuun aikana.

Korona on hiljentänyt matkailualan koko maassa. Rekisteröityjä yöpymisiä oli huhtikuussa Suomessa 88 prosenttia vuoden takaista vähemmän eli yhteensä vajaat 183 000. Esimerkiksi Helsingissä pudotusta oli 92 prosenttia ja yöpymisiä runsaat 19 000.

Huippuvauhdista seinään

Poikkeusolot tekivät ison loven koko alkuvuoden matkailulukuihin. Ennätysvauhdilla alkanut vuosi kääntyi miinukselle, sillä tammi-huhtikuun yhteenlasketut yöpymiset laskivat Lapissa 24 prosenttia vuoden takaisesta.

Tammi-huhtikuussa yöpymisiä kirjattiin runsaat miljoona yöpymistä. Vielä tammikuussa Lapin matkailu oli yli 12 prosentin nousukiidossa yöpymisillä mitattuna. Koko maassa yöpymisissä oli vähennystä tammi-huhtikuussa 30 prosenttia eli yhteensä 4,7 miljoonaa.

Majoitustilastossa on mukana rekisteröityjen majoitusliikkeiden, hotellien, motellien, matkustajakotien, hostellien, lomakylien ja leirintäalueiden. Liikkeet, joissa on alle 20 vuodepaikkaa tai sähköliitäntäpisteellä varustettua matkailuvaunupaikkaa, eivät kuulu tilastoon. Mukana ei ole esimerkiksi Airbnb-majoitusta, joka on myös vähentynyt rajusti poikkeusolojen aikana.