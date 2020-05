Tobias-norppaa kohtasi kurja kohtalo eläintarhassa – sen vuoksi kehitettiin norppahoitola, jota liikutellaan pitkin Saimaan rantoja

Metsähallitus pystytti tänään Savonlinnaan näytteille norppahoitolan. Kokeiluluonteinen aitaus on tarkoitettu sairaana tai vammautuneena löytyneiden saimaannorppien hoitoon.

Savonlinna ei ole aitauksen pysyvä sijoituspaikka, vaan se on liikuteltava. Tarkoitus on viedä aitaus aina sinne, missä apua tarvitseva norppa on.

– Aitaus on osittain maalla ja osittain vedessä, eli norppa voi oleilla siinä mahdollisimman luonnonmukaisesti, sanoo suunnittelija Markku Auvinen Metsähallituksesta.

Aitaus ja hoitovälineet mahtuvat kuomulliseen peräkärryyn, ja kokonaisuuden pystyttää noin tunnissa.

Saimaalta muualle viety norppa ei voi enää palata

Viime kesänä Saimaan rannoilta löytyi useita huonokuntoisia norppia, mutta hoitoaltaan taustalla on erityisesti Topias-kuutin kohtalo.

Topias löytyi viime kesänä loukkaantuneena ja huonossa kunnossa rantakivikosta. Sitä ei pystytty hoitamaan Saimaalla, joten se päätyi Korkeasaaren eläintarhaan.

Korkeasaaressa Topias sai oman altaan, mutta menehtyi suolitukokseen syötyään altaassaan heinän mukana hiekkaa ja mutaa.

Prosessissa selvisi myös, että Saimaalta pois vietyä norppaa ei tautiriskin vuoksi voi enää palauttaa kotikonnuilleen. Norppakanta on pieni, vain muutamia satoja yksilöitä, ja taudinaiheuttaja voisi pahimmillaan viedä koko lajin sukupuuttoon.

Vaihtoehdoiksi jäivät se, että liian pahasti loukkaantunut norppa lopetetaan tai se, että eläin hoidetaan Saimaalla.

Metsähallitus muistuttaa, että jos sattuu näkemään rannalla sairaalta vaikuttavan norpan, sitä ei pidä mennä omatoimisesti auttamaan, vaan ottaa yhteyttä norppapuhelimeen numeroon 0206 39 5000.

– Norppaa kannattaa myös tarkkailla matkan päästä jonkin aikaa, sillä tervekin norppa voi kölliä rannalla pitkäänkin, Auvinen sanoo.