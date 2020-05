Tampere-talo istuttaa joutomaalle 3670 puuntaimea hiilinieluksi – yhä useampi asiakas haluaa hyvittää tapahtumien päästöt

Tampere-talon hiilinielua istutettiin torstaina Lempäälän Kuljussa. Palvelu on ostettu Puuni Oy:ltä, joka on hiilikompensaatiota myyvä mikkeliläinen start-up-yritys.

Tampere-talon hiilinielua istutettiin torstaina Lempäälän Kuljussa. Palvelu on ostettu Puuni Oy:ltä, joka on hiilikompensaatiota myyvä mikkeliläinen start-up-yritys. Matias Väänänen / Yle

Tampere-talo alkaa tarjota asiakkailleen mahdollisuuden hyvittää talossa järjestämiensä tapahtumien päästöt. Tampere-talon kustantamaan hiilinieluun istutetaan yhteensä 3 670 puuntaimea tervaleppää, mäntyä ja rauduskoivua. Istutus alkoi torstaina aamulla.

Yksi urakkaan osallistuneista oli Tampere-talon viestintäpäällikkö Anne Sivula. Miksi Tampere-talon hiilinielu istutetaan naapurikunnan puolelle?

– Haluttiin saada tämä aikaan nopeasti. Kumppaninamme oleva Puuni Oy selvitteli, mistä sopiva maapala löytyisi, ja Lempäälä oli nopein, Sivula sanoo.

Tampere-talon viestintäpäällikkö Anne Sivula pääsi itsekin istuttamaan hiilinieluun muutaman puuntaimen. Matias Väänänen / Yle

Tampere-talon mukaan yhä useampi asiakas haluaa hyvittää aiheuttamansa päästöt. Yritykset haluavat järjestää kestäviä tapahtumia ja elämyksiä.

– Ensivaiheessa mahdollisuutta tarjotaan yritysasiakkaille. Arvioidaan esimerkiksi tapahtuman hiilijalanjälki ja lasketaan, mitä se maksaa. Yksittäisten kuluttajien mahdollisuutta hyvittää hiilijalanjälki mietitään myöhemmin, Sivula sanoo.

Tampere-talo pitää tärkeänä sitä, että hiilinielu istutetaan lähelle, jolloin sen vaikutus tulee ihmisille käsitettävämmäksi.

Lempäälän kunta sitoutuu sadaksi vuodeksi

Tampere-talo ei ole projektissa yksin, vaan tärkeässä roolissa on myös Lempäälän kunta, joka on sitoutunut huolehtimaan hiilinielusta 100 vuoden ajan.

Lempäälän kunnan kunnossapitopäällikkö Tiina Pekkala sanoo, että tulevaisuudessa Lempäälään saattaa tulla toinenkin hiilinielu. Matias Väänänen / Yle

Lempäälään istutettavan hiilinielun on laskettu sitovan 1 000 tonnia hiilidioksidia ilmakehästä seuraavan sadan vuoden aikana.

– Tämä vastaa käytännössä 250 New Yorkin lentoa tai viiden miljoonan kilometrin ajoa autolla, Tampere-talon viestintäpäällikkö Anne Sivula sanoo.

Se on pitkä aika, mitä jos alueelle haluttaisiinkin vaikka rakentaa? Lempäälän kunnan kunnossapitopäällikkö Tiina Pekkala sanoo, että sitoutumista on mietitty tarkkaan.

– Alueita kartoitettiin laajasti. Tällä alueella on tulevaisuuteen jo varauduttu. Tässä on hulevesiuoma, eikä infran rakentamiseen ole painetta. Puut auttavat veden sitomisessa, Pekkala sanoo.

Hiilinieluja istutetaan muuallakin

Hiilinieluhankkeessa Tampere-talon yhteistyökumppanina oleva Puuni on start-up-yritys, jonka liiketoiminnan ideana on lisätä hiilinieluja kuntien joutomaille. Yritys solmii sopimuksen hiilinielun pysyvyydestä kunnan kanssa sadaksi vuodeksi.

Vastaava metsikkö on juuri istutettu Mikkeliin. Myös hiilinieluja kauppaavia firmoja on useita. Maa- ja metsätalousministeriö arvioi helmikuussa, että kompensaatiokauppaa on Suomessa tekemässä jo 10–20 yritystä.

Puuni pyrkii istuttamaan lehtipuuvaltaisia lehtoja ja sekametsiä. Ne ovat vastustuskykyisiä kasvitauteja ja tuhohyönteisiä vastaan ja tarjoavat ekologiset lokerot laajalle lajikirjolle muita eliöitä. Lisäksi ne menestyvät havumetsiä paremmin tulevaisuuden korkeammissa lämpötiloissa.

Hiilidioksidikompensaatioiden myyminen on ihan oikeaa bisnestä, vakuuttaa Puuni Oy:n tieteellinen johtaja Juha Siitonen. Tärkeää on tehdä istutukset paikkoihin, jotka eivät muuten metsittyisi. Matias Väänänen / Yle

Puuni Oy:n tieteellinen johtaja Juha Siitonen kehuu Lempäälän kohdetta. Savipitoisessa maassa kasvava heinikko on juuri sellainen paikka, joita yritys haluaa metsittää.

– Hiilinielu pitää tehdä paikkaan, joka ei muuten metsity. Tällainen heinikko tukahduttaa luontaisesti leviävät puuntaimet, Siitonen sanoo.

Siitonen uskoo, että naapurustokin arvostaa tulevaa metsää.

– Tervaleppä on kaunis, se on Suomen palmu!

