Tanssin talon uusi nimi raivostutti tanssitaiteilijat – talon johtaja vastaa kritiikkiin

Tanssin talon uusi nimi Form on saanut tanssitaiteilijat kihisemään raivosta. Facebookissa on käyty jo pari päivää kiivasta keskustelua siitä, miten on mahdollista, että talon nimi on mennyt näin pieleen. Esimerkiksi Kansallisbaletin entinen johtaja Jorma Uotinen on pöyristynyt Form-nimestä, ja hän huutaa jo joukkoja apuun.

Mukana kommentoimassa on koko joukko suomalaisen taidetanssin keskeisiä koreografeja ja tanssitaiteilijoita. Postauksia voi lukea esimerkiksi koreografi Alpo Aaltokosken FB-tililtä (siirryt toiseen palveluun). Hän on tehnyt työtä Tanssin talon eteen jo 1990-luvulta lähtien.

Formista on väännetty myös pilaa: se on tuonut mieleen Forumin ostoskeskuksen ja takavuosien suomalaisen savukemerkin. Eniten närää on aiheuttanut se, miksi Tanssin talo ei kelvannut tanssille pyhitetyn vierailuteatterin nimeksi.

Yle kysyi "Tanssin talon" johtajalta Matti Nummiselta, voiko Form-nimen vielä muuttaa. Vastaukset löydät Facebook-postausten jälkeen.

Tulivatko reaktiot yllätyksenä, Formin johtaja Matti Numminen?

Meille oli selvää, että uusi nimi tulee aiheuttamaan erilaisia reaktioita. Uusista nimistä syntyy usein monipuolisia mielipiteitä, joita nyt käynnissä oleva keskustelu myös kuvastaa. Päätöstä peilattiin tutkimustietoon ja nimeämisprosessissa henkilökohtaiset mieltymykset jätettiin sivuun.

Näkökulmat, joita kritiikissä on tuotu esiin, on käyty läpi osana nimeämistyötä. Nimeä on arvioitu myös niiden kautta. Toukokuun 20. päivänä pidetyssä jäsenistön infotilaisuudessa saimme uudesta strategiasta pääosin positiivista palautetta.

Miksi Tanssin talon uudesta nimestä ei pidetty nimikilpailua? Yli puolet talosta rakennetaan julkisin varoin?

Emme nähneet nimikilpailun järjestämistä mahdolliseksi aikataulusyistä. Kilpailu olisi olennaisesti viivästyttänyt keskeisiä valmisteluja liittyen toiminnan varsinaiseen käynnistämiseen vuonna 2022.

Prosessia on edistetty yhdistyksen toimintasuunnitelman mukaisesti

Miksi Tanssin talolle annettiin englanninkielinen nimi?

Lähtökohtana ei ollut valita tietyn kielistä nimeä.

Hankkeessa on tähdätty talon kansainväliseen rooliin. “Tanssin talo” ei nimenä taivu muille kielille hyvin. Jos olisimme jatkossa käyttäneet kieliversioita nimestä “Tanssin talo” rinnakkain, esimerkiksi digitaalisen markkinoinnin ja hakukoneoptimoinnin tuloksellisuus ja suoriutuvuus olisivat laskeneet merkittävästi. Tämä olisi vaikuttanut markkinoinnin ja viestinnän digitaalisen kohdentamisen haasteisiin.

Yhtenä toimivan nimen kriteerinä oli foneettinen toimivuus toimintaympäristömme pääkielillä. Ne ovat suomi, ruotsi ja englanti. Keskustelussa olleet suomenkieliset nimet eivät täyttäneet tätä vaadetta yhtä hyvin.

Kuka nimen keksi?

Nimeämistyö tehtiin hallituksen (siirryt toiseen palveluun)ja työntekijöiden (siirryt toiseen palveluun)yhteisissä työpajoissa, joiden valmistelussa käytettiin nimeämiseen liittyvää ulkopuolista asiantuntemusta. Ulkopuoliset asiantuntijat eivät ehdottaneet nimiä, vaan työskentelyn aikana tuotettiin sisäisesti yli sata nimivaihtoehtoa, joita tarkasteltiin nimelle annetun kriteeristön mukaisesti.

Hallitus teki lopulta päätöksen nimestä työryhmätyön pohjalta.

Tanssitaiteilijat Jorma Uotisen johdolla vaativat nimenmuutosta. Onko Form Tanssin talon lopullinen nimi?

Form on yhdistyksen operatiivinen nimi, jonka hallitus päätti ottaa käyttöön osana strategiatyötä. Yhdistyksen virallinen nimi on edelleen Tanssin talo ry.