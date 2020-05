Koronan hiipuminen ja lämmin sää voi saada nuoret liikkeelle – Helsingin poliisi varautuu tehostetusti koulujen päättäjäisviikonloppuun

Koulut päättyvät tänä vuonna poikkeusoloissa ja se vaikuttaa myös juhlintaan. Hyvästä kelistä riippumatta isoja kokoontumisia olisi edelleen syytä välttää.

Koronaviruksen vuoksi vappu oli vielä kovin rauhallinen tänä vuonna, mutta epidemian heikennyttyä saattaa lauantaina olla nuoria koulunsa päättäneitä liikkeellä runsaasti. Helsingin poliisi on siihen varautunut.

– Koulujen päättyminen on perinteisesti juhla, jolloin on nuoria juhlijoita liikkeellä paljon. Siihen on monesti liittynyt alkoholin käyttöä, mikä voi johtaa päähänpistoihin, jotka poliisin näkökulmasta ovat ei-toivottavia, sanoo komisario Jarmo Heinonen Helsingin poliisista.

Heinosen mukaan poliisin resurssit ovat lauantaina samalla tasolla kuin viime vuosina samaan aikaan.

– Me varaudumme koulujen päättymisviikonloppuun kuten aiemminkin. Varaamme normaalin hälytysvalvontaresurssin lisäksi erillisen valvontaresurssin, eli kymmeniä poliiseja valvoo juhlimista. Tarkoitus on, että pidämme yleisen järjestyksen ja turvallisuuden toivottavalla tasolla, Heinonen lisää.

Nuorten alkoholin hallussapidosta seuraa sakko

Valvonnan painopistealueina ovat erityisesti nuorten mahdolliset kokoontumispaikat, kuten uimarannat sekä päiväkotien ja koulujen pihat.

– Poliisin näkyvällä valvonnalla estetään onnettomuuksia ja nuorten joutuminen rikosten uhriksi. Poliisi toimii päättäjäisiltana yhteistyössä Helsingin kaupungin nuorisotyön sekä muiden vapaaehtoista nuorisotyötä tekevien kanssa, kertoo komisario Katja Nissinen Helsingin poliisilaitokselta.

Nuorten alkoholin hallussapidosta seuraa sakko ja asiasta ilmoitetaan sekä nuorten huoltajille että lastensuojeluviranomaisille. Alaikäisillä olevat alkoholijuomat otetaan poliisin haltuun ja hävitetään. Mikäli poliisi tapaa alle 15-vuotiaiden lasten hallusta alkoholia tai nämä ovat päihtyneitä, heidät luovutetaan vanhempien tai sosiaaliviranomaisten huostaan.

– Päihteiden rooli nuorten juhlinnassa on vähentynyt ja meno on yleisesti rauhoittunut. Sen takia myös häiriöt ja ylilyönnit ovat vuosien varrella vähentyneet, Nissinen sanoo.

Poliisi toivoo kuitenkin, että vanhemmat sopisivat yhteisistä pelisäännöistä lastensa ja nuortensa kanssa ennen iltaa. Vanhempien olisi hyvä olla illan mittaan lapsiinsa yhteydessä, sillä päävastuu heistä on vanhemmilla.

Poliisi kehottaa lapsia ja nuoria hakemaan viipymättä apua, jos juhlimisen aikana kuitenkin sattuu jotain ikävää. Apua saa paikan päällä poliisilta ja nuorisotyöntekijöiltä tai soittamalla hätänumeroon 112!