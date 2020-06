Pekka Seppäsen kolumni: Työlki ellää, mut valheel rikastuu

Suomalaisyrityksillä on yksi ydinosaamisalue, jota koronavuosi vahvistaa, ja sen nimi on valehtelu, kirjoittaa Pekka Seppänen.

Tammikuussa Ilta-Sanomat kertoi uutisen, että eräät Elisan puhelinmyyjät olivat tietoisesti valehdelleet asiakkailleen.

En ymmärtänyt, miksi se oli uutinen. Olin nimittäin luullut, että valehtelu on olennainen osa myyntityötä.

Mainitun yhtiön puhelinmyyjät ovat myyneet minullekin sellaista, mitä ei ole olemassa. Kerran minut saatiin ostamaan kotiin huippunopea laajakaista, vaikka yhtiössä kyllä oli tiedossa, ettei niin nopeaa laajakaistaa pysty toimittamaan perille. Toisen kerran minulle luvattiin toimittaa asennettuna laite, josta asentaja sanoi heti ovesta astuttuaan, ettei osaa asentaa sitä.

Mutta tässä sitä ollaan asiakkaana yhä vaan, sillä vaihtoehdot eivät varmaan ole sen kummoisempia.

Enkä ole ainoa: Elisan pörssikurssi on nelinkertaistunut kymmenessä vuodessa, huolimatta sijoitusanalyytikoiden alituisista epäilyksistä.

Myynti sujuu parhaiten, kun myyjät eivät tiedä, mikä on mahdollista ja mikä ei. Kukapa ei myisi puhuvaa koiraa tai vaaleanpunaista lentävää elefanttia, jos niistä saa hyvät provisiot. Ja kukapa ei ostaisi, kun näin hyviä tuotteita on tarjolla.

Työlki ellää, mut valheel rikastuu.

Yritysten tiedotteissa ei koskaan sanota, että firmamme teki yritysoston, jotta voisimme vähentää kilpailua ja siten nostaa hintoja.

Suomalaiset ovat rehellistä kansaa. Tämä ikiaikainen totuus on vale, sillä suomalaiset laskettelevat toisilleen luikuria useita kertoja jokaikisenä päivänä.

Ei tarvitse kuin lukea yritysten tiedotteita. Kun niissä perustellaan tehtyjä päätöksiä, perustelu on vähintään joka toisessa tapauksessa täyttä puppua.

Tiedän tämän, sillä olen itsekin ollut kirjoittamassa niitä tiedotteita.

Yritysten tiedotteissa ei koskaan sanota, että firmamme teki yritysoston, jotta voisimme vähentää kilpailua ja siten nostaa hintoja.

Yhtä harvoin tiedotteissa sanotaan, että yritysosto tehtiin, jotta firman pomo saisi olla pomo entistäkin suuremmassa ja mahtavammassa firmassa. Ehkä jopa niin mahtavassa, että pomo saa kutsun seuraaviin tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän tanssiaisiin.

Yrityksensä myyneet eivät puolestaan koskaan sano, että myivät yrityksensä sille, joka tarjosi eniten. Ehei, eihän raha ratkaise. Vaan se, että uuden ostajan hallussa yrityksellä on hyvä koti, kaikkein lupaavin kasvupotentiaali ja parhaat mahdollisuudet vastata globaalistumisen haasteisiin.

Pätevä nyrkkisääntö on se, että totuus on tasan päinvastainen kuin yritysten viralliset lausunnot.

Jotkin yritykset kertovat keväästä toiseen, että niiden tulos heikentyi leudon talven takia. Koskaan ne eivät kerro, että tulos oli erinomainen vain siitä syystä, että talvi oli säittensä puolesta juuri sopiva.

Koronavirus on parasta, mitä monelle yritysjohtajalle on pitkään aikaan tapahtunut. Juuri kun meinasi paljastua, kuinka pahasti on tullut tyrittyä, tuli korona. Kaikki omat mokat voikin yhtäkkiä selittää koronavuoden aiheuttamilla ongelmilla.

Hinnankorotus ei koskaan johdu siitä, että firma haluaa tehdä enemmän voittoa.

Firmat lähettävät tiedotteita myös suoraan asiakkaille. Yleensä niissä tiedotteissa lukee, että hinnat nousevat. Hinnankorotus ei koskaan johdu siitä, että firma haluaa tehdä enemmän voittoa. Hinnankorotus johtuu aina kustannusten noususta. Ikään kuin kustannukset olisivat jotakin, mihin firma ei itse pysty vaikuttamaan ja ikään kuin firmalla olisi jokin mystinen oikeus saada ikuisesti tehdä yhtä hyvää tulosta.

Hinnankorotuksia voi perustella esimerkiksi öljyn hinnan nousulla. Koskaan en ole nähnyt sellaista asiakastiedotetta, jossa kerrottaisiin, että öljyn hinnan alenemisen vuoksi hinnat laskevat. En tänäkään keväänä, kun öljyn hinta on suorastaan romahtanut.

Elämme kristillisessä yhteiskunnassa, ja kristillisessä yhteiskunnassa valehtelu on ihan ok, kunhan valehtelee omassa asiassaan. Kymmenen käskyä kieltävät pelkästään sen, että antaa väärän todistuksen lähimmäisestä. Itsestä saa sen sijaan lasketella millaista luikuria haluaa.

Länsimainen oikeuskäytäntö on samaa mieltä. Syytetty ei saa lisärangaistusta siitä, että puhuu palturia omista tekemisistään.

Odotettavissa on siis paljon lisää valehtelua, sekä hengellisen että maallisen lain siunauksella.

Pekka Seppänen

Kirjoittaja on riippumaton talouden tarkkailija.

Kolumnista voi keskustella 4.6. klo 23.00 asti.

Lue myös:

Pekka Seppäsen kolumni: Ennen vanhaan työpaikoilla oli työntekijöitä, nyt työntekijöistä on tullut osaajia, moniosaajia ja tiimiläisiä

Pekka Mattilan kolumni: Me emme osaa kiittää markkinoita paremmasta arjesta