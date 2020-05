Harri Kirvesniemen yritys talousvaikeuksissa – Kiteen suksitehdas hakenut yrityssaneeraukseen

Kiteen suksitehtaalla on valmistettu vuosien varrella maastosuksia Yoko-, Järvinen- ja Karhu-merkeillä.

Ari Haimakainen / Yle

Harri Kirvesniemen vetämä yritys KSF Sport Oy on jättänyt yrityssaneeraushakemuksen käräjäoikeuteen keskiviikkona.

Maastosuksia Kiteellä valmistava yhtiö on keskiviikkona jättänyt saneerausmenettelyhakemuksen Pohjois-Savon käräjäoikeuteen.

Entinen kilpahiihtäjä Harri Kirvesniemi on toimitusjohtajana ja osakkaana vuonna 2013 Kiteellä perustetussa KSF Sport Osakeyhtiössä.

Yle ei tavoittanut Kirvesniemeä, mutta yrityksen asianajaja vahvistaa saneeraushakemuksen.

– Tämä on velallislähtöinen hakemus eli yrityksen oma käsitys tilanteesta, kertoo asianajaja Jyrki Piiparinen joensuulaisesta asianajotoimisto Kontturi & Co Oy:stä.

Piiparinen ei kerro suksivalmistajan velkojen kokonaismäärää tai ketkä ovat yrityksen suurimpia velkojia.

Seuraavaksi käräjäoikeus harkitsee, täyttyvätkö saneerauksen edellytykset tai onko menettelylle mahdollisia esteitä.

Yrityksen asianajaja kertoo, että yleensä oikeusistuimella vie joitakin viikkoja ratkaista, käynnistyykö menettely.

KSF Sport Oy teki viime vuonna 695 000 euroa tappiollisen tuloksen. Liikevaihtoa oli 1,6 miljoonaa euroa.

Myös edelliset vuodet yritys on tehnyt tappiota.

Vuonna 2016 tulos oli miinuksella 660 000 euroa (liikevaihto 3,0 Me). Vuonna 2017 tappiota kertyi 476 000 euroa (lv 1,5 Me) ja vuonna 2018 tulos oli 149 000 euroa tappiollinen (lv 1,7 Me).

Omavaraisuusaste meni viime vuonna miinukselle eikä se ole ollut vahva edellisinäkään vuosina.

Työntekijöitä Kiteellä oli viime vuonna 21. Asianajajan mukaan suurin osa on lomautettuina.