Business Finland, ely ja kunnat myöntäneet päällekkäisiä koronatukia yrityksille – osa on voinut hakea tukea eri paikoista ymmärtämättömyyttään

Yrityksille on myönnetty päällekkäisiä koronatukia. Business Finland ja ely-keskus ovat saaneet selville, että tällä hetkellä ainakin 105 yritystä on saanut tukirahaa molemmilta tahoilta.

Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan noin 40 yritykseltä saatetaan periä takaisin toinen myönnetyistä tuista. Yritys voi nostaa yhteen tarkoitukseen tukea vain joko Business Finlandilta tai ely-keskukselta.

Koronatukien myöntämisen alkuvaiheessa Business Finland myönsi tukea myös pienille, alle viiden hengen yrityksille. Hieman myöhemmin työnjakoa selvennettiin siten, että alle viiden hengen yritykset hakevat tukea ely-keskukselta ja sitä isommat hakevat Business Finlandilta.

Osa yrittäjistä haki tukea molemmista paikoista ja saikin myöntävän päätöksen.

– Osa yrittäjistä toimi fiksusti ja perui toiseen paikkaan laitetun hakemuksen, kertoo Juha Peltomäki Business Finlandilta.

Ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman työ- ja elinkeinoministeriöstä sanoo osan päällekäisyyksistä olevan ymmärrettäviä ja asiallisia. Osa on voinut hakea tukea eri paikoista ymmärtämättömyyttään ja hädissään. Pienellä osalla kyse on vilpistä.

– Sanotaan nyt, että yrityksellä on ollut jotain muuta kuin ihan puhtaat jauhot pussissa.

Päällekkäisyyksiä selvitetään

Hakemuksia on kahdelle tukiorganisaatiolle tähän mennessä tullut reilusti yli 50 000 kappaletta, joten päällekkäisten tapausten osuus on pieni. Business Finland on myöntänyt yrityksille koronatukea tähän mennessä noin 438 miljoonaa euroa. Ely-keskuksen kautta tukea on myönnetty lähes 132 miljoonaa euroa.

Päällekkäiset tuet koskettavat myös yksinyrittäjiä. Koronakriisin alussa he pystyivät hakemaan Business Finlandilta tukea. Myöhemmin yksinyrittäjille tuli mahdollisuus hakea kunnalta 2 000 euron tukea.

Jos yrittäjä on saanut molemmat tuet, kunta arvioi itse periikö se takaisin antamansa eurot. Ei tiedetä, kuinka moni yksiyrittäjä on saanut tukea kunnalta ja Business Finlandilta tai ely-keskukselta.

Tukia maksetaan takaisin

Päällekkäisten tukien selvitys menee siten, että Business Finland ja ely-keskus katsovat, ovatko he myöntäneet koronarahaa samalle yritykselle samaan tarkoitukseen. Jos ovat, yritystä kuullaan ja sen jälkeen sovitaan kumman tahon myöntämän tuen yritys maksaa takaisin.

Yritys saa ohjeet takaisin maksua varten. Jos käy niin, ettei yritys suostu maksamaan toista tukea takaisin, summa laitetaan perintään ja sitä kautta ulosottoon

Jonkin verran päällekkäisyyksiä käy ilmi ely-keskusten ja Business Finlandin yhteisen asiakastietokannan kautta.

Pihlmanin mukaan näitä tietoja on mahdollista katsella ristiin.

Jos organisaatio X on myöntänyt tukea ja organisaatio Y vastaanottaa hakemuksen, se voi todeta, että tämähän on jo saanut tukea.

– Näin päästään kiinni päällekkäisyyksiin ja päästään selvittelemään niitä, selventää Pihlman.

Yrittäjäjärjestö toivoo, ettei investoituja tukia perittäisi takaisin

Savon yrittäjien puheenjohtaja Tarja Arbeliuksen mielestä tukien päällekkäin hakeminen kuulostaa inhimilliseltä.

Useissa tapauksissa taustalla on nopea toiminta, kun apua pyrittiin hakemaan äkillisesti vaikeutuneessa tilanteessa.

– Päällekkäisyyksien mahdollisuus kasvoi, kun kaikkea ei ehditty huomaamaan, Arbelius arvelee.

Hän toivoo, ettei jo investoituja tukia perittäisi takaisin.

– Toivottavasti nämä katsotaan hyvin tarkkaan tapauskohtaisesti.

