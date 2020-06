Opettajien videopäiväkirjat koronakeväästä: Yksi nautti tehdessään oppilaille taikatemppuja, toisen perheelle "mikään määrä ruokaa ei riitä"

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Omituinen koulukevät "En muistele tätä jaksoa elämässä mitenkään ikävin mielin", arvioi Hämeessä asuva opettaja viime kuukausia. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Kaksi opettajaa piti Ylen pyynnöstä videopäiväkirjaa koko kevään siitä lähtien, kun etäopetus alkoi 18. maaliskuuta.

Loppilainen Anniina Lucenius pelkäsi riskiryhmään kuuluvan pikkulapsensa tartuntaa, siilinjärveläinen Riina Pirskanen tuskaili etätyön sovittamista viisihenkisen perheen arkeen.

Juttu on osa Koronakevät-sarjaa, jossa Yle on seurannut eri alojen ammattilaisia kevään 2020 ajan. Sarjaan liittyvät jutut näet täältä Yle Areenasta.

Miksi kouluun paluu toukokuussa oli toiselle iso murhe, toiselle helpotus?

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Anniina Lucenius, luokanopettaja, Riihimäki

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Riina Pirskanen, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, Kuopio

Riihimäki 14.5.

Opettaja Anniina Lucenius ja ekaluokkalaiset palasivat ennen kesälomaa tuttuun Peltosaaren kouluun, mutta juuri mikään ei ollut niin kuin ennen.

Käsiä neuvottiin pesemään joka välissä ja syömään lounas omassa pulpetissa liikuntasalissa.

Peltosaaren alakoulussa joka neljäs oppilas oli jäänyt kotiin. Jyrki Ojala / Yle

– Jos oli kiva tulla kouluun, niin nyt saat nousta tuolille seisomaan, Lucenius ehdotti oppilaille.

Melkein kaikki kiipesivät tuoleilleen.

Vielä huhtikuussa Lucenius oli jyrkästi kouluun paluuta vastaan.

Mikä ihmeen järki on pistää kahdeksi viikoksi koulut auki just ennen kesälomia, sairastuttaa mahdollisesti lapset, sairastuttaa henkilökuntaa. - Anniina Lucenius 20.4.

Päätös kouluun paluusta järkytti häntä enemmän kuin koulujen sulkeminen pari kuukautta aiemmin.

Pirskasen perheen arki meni sekaisin

16.3. Hallitus päätti sulkea koulut, ovet kiinni kaksi päivää myöhemmin

Siilinjärvi 20.3.

Opettaja Riina Pirskasen arki sekoittui maaliskuussa täysin. Hän ryhtyi opettamaan kotona 6- ja 8-vuotiaita lapsiaan, mutta varsinaisena työnään etänä Kuopion aikuislukion maahanmuuttajaopiskelijoita.

Tokaluokkalainen laskee matikassa satalukuja, eskarilainen opettelee v-kirjaimen piirtämistä. Maahanmuuttajien kanssa harjoitellaan Kelassa käynnin sanastoa, ja perfektiä ja imperfektiä. - Riina Pirskanen, 20.3.

Kerttu Pirskanen kaipasi äidin apua muun muassa matematiikassa, jossa opeteltiin kellonaikoja ja paino- ja pituusmittoja. Sami Takkinen / Yle

Pirskanen opetti tänä lukuvuonna pääasiassa suomea toisena kielenä. Opetuksessa oli pakko luopua keskusteluharjoituksista, eikä kaikilla opiskelijoilla ollut edes tietokonetta käytössään.

Opettajan puhelin soi vilkkaasti, koska kysymyksiä heräsi paljon.

Samaan aikaan apua tarvitsivat myös omat koululaiset eri puolilla isoa maataloa.

Välillä kaikki ovat eri huoneissa ja teen töitä keittiössä. Sitten juoksen huoneiden välillä katsomassa, mikä hätä kenelläkin milloinkin on. - Riina Pirskanen, 20.3.

Pirskasen huomiota ja leikkikaveria kaipasi myös perheen 2-vuotias Vieno. Sami Takkinen / Yle

Lucenius keksi heti oman tavan opettaa

Loppi 24.3.

Lopella asuvalle Anniina Luceniukselle oli heti selvää, miten hän ryhtyisi opettamaan etänä koulunsa ekaluokkalaisia. Hän tiesi, että monet heistä seuraavat tubettajia. Niinpä hän ryhtyi työparinsa kanssa tekemään opetussisällöistä videoita Youtubeen.

Lucenius uskoi, että oppilaita rauhoittaa poikkeustilanteessa se, kun opettaja laittaa itsensä peliin ja kuvaa opetusvideoita. Video: Anniina Lucenius

Liikutuksen partaalla on oltu, kun me on saatu vanhemmilta niin hyvää palautetta. Vanhemmat koki tärkeänä, etten vaan syötä sivunumeroita ja tehtäviä, vaan olen myös oikeasti läsnä kodin arjessa. - Anniina Lucenius 24.3.

Vanhemmille hän viestitti, että ekaluokkalaisille tärkeintä on lukea joka päivä ja viettää perheen kanssa yhteistä aikaa.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. “Vilkuttakaas tänne, niin mä näen teidät kaikki”, Lucenius kehotti oppilaita. Luokalla oli kerran viikossa videokokous, jossa he kertoivat kuulumisiaan. Video: Anniina Lucenius

Lucenius koki olonsa kotona turvalliseksi

20.3. Koronatartuntoja todettu 400 – ensimmäinen iäkäs ihminen kuoli COVID-19-tautiin (siirryt toiseen palveluun)

Lucenius oli huojentunut siitä, että hän oli perheensä kanssa kotona paremmin suojassa mahdollisilta tartunnoilta ja etäopetus sujui hyvin.

Se jännittää ja ahdistaa ajatuksena, että mä joutuisin altistamaan tartunnalle itseni ja etenkin lapseni, joista toinen kuuluu riskiryhmään. - Anniina Lucenius 20.3.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. “Tässä on Aflikka. Ja tässäkin on Aflikka!” Luceniuksen 3-vuotiaista kaksosista Lyydiasta ja Linneasta oli toisilleen paljon leikkiseuraa, mikä helpotti äidin työntekoa. Video: Anniina Lucenius

Pirskasen piti koko ajan ruokkia perhettä

16.3. Koronakriisi lisäsi ruoanlaittoa kotona ja aiheutti ostoryntäyksen ruokakauppoihin

Siilinjärvi 3.4.

Pirskasen viisihenkisessä perheessä työnteko keskeytyi myös jatkuvaan ruoanlaittoon.

Lapset kyselee: Onko ruokaa? Joko on välipalaa? Onko meillä taas nakkikeittoa? Lapset syövät ihan älyttömästi, mikään määrä ruokaa ei riitä koskaan. - Riina Pirskanen 3.4.

Etäkoulussakin oli pidettävä välitunteja. Riina Pirskanen lähti perheineen tuulettumaan läheisen järven jäälle. Sami Takkinen / Yle

Kaupassa käyntiä neuvottiin tartuntariskin vuoksi vähentämään, mutta Pirskasen mukaan perhe söi varastot tyhjäksi parissa päivässä.

Luceniukselle monen etäkoulupäivän pelastus oli pinaattikeitto, kalakeitto, kasvissosekeitto ja makaronilaatikko. Kevyt ruoanlaitto hoitui oppilaiden Whatsapp-viesteihin vastaillessa. Anniina Lucenius

Omien lasten opetus vei välillä hermot

23.4. Huoli koulupudokkaista kasvaa – opettajien mukaan tukea ei riitä kaikille

Siilinjärvi 7.4.

Riina Pirskanen yllättyi, miten rankkaa omien lasten opettaminen joinakin päivinä oli.

Tuntuu, että tehtävien tekeminen on välillä ihan pelkkää taistelua alusta loppuun. Hermoja kiristää omat työt, jotka pitäisi hoitaa hyvin siinä samalla ja lapsen oppiminenkin olisi tärkeää. - Riina Pirskanen 7.4.

Toisaalta iloa tuli onnistumisista, kun sekä opettaja että lapsi oivalsivat jotain.

Esikoululainen Jaakko Pirskanen oppi huhtikuussa lukemaan. Video: Riina Pirskanen

Yllättäen etäopetus näytti sopivan Kuopion aikuislukiossa joillekin luokan hiljaisille oppilaille ja tietokoneista kiinnostuneille jopa lähiopetusta paremmin.

Pirskanen pelkäsi kuitenkin, että osa opiskelijoista tipahtaa etäopetuksessa.

Hommien hoitaminen vaatii niin suurta omaa vastuuta ja sisäistä motivaatiota, ettei sitä kaikilla yksinkertaisesti ole. - Riina Pirskanen 30.3.

Lucenius ihmetteli intoa avata kouluja

Riihimäki 20.4.

Anniina Lucenius teki huhtikuussa ekaluokkalaisten vanhemmille kyselyn siitä, miten nämä kokivat lastensa työmäärän.

Osalla menee lujaa ja täysillä, on helppoa ja halutaan lisää hommia. Osalla on selkeästi vaikeampaa ja kaivataan jo takaisin kouluunkin. - Anniina Lucenius 20.4.

Lucenius jutteli etäkoulun aikana oppilaiden kanssa puhelimessa asioista, joista ei yleensä ehdi puhua koulupäivän aikana. Janne Järvinen / Yle

21.4. Opetusministeri Li Andersson: Toivon, että koronarajoituksia lähdetään purkamaan ensimmäisenä kouluista

Luceniuksesta ajatuksessa ei ollut mitään järkeä.

Älkää nyt missään nimessä avatko kouluja! Uhrataan yhteiskunnan pienimmät ja koulun henkilökunta, kun yhteiskunta vaan täytyy saada pyörimään. - Anniina Lucenius 20.4.

Luceniuksen mukaan mitään etäkoulun synnyttämää oppimisvajetta ei kahdessa viikossa paikattaisi. Erityisopetusta oli järjestetty etäkoulun aikanakin yksityistunteina.

Pirskaselle kouluun paluu olisi helpotus

Siilinjärvi 30.4.

Pirskasen mielestä etäopetus oli opettajalle lähiopetusta raskaampaa. Sami Takkinen / Yle

Opettaja Riina Pirskanen taas ei ymmärtänyt, miksi opettajat kokivat lähiopetukseen palaamisen rasittavaksi ja turhaksi. Hän palaisi mielellään vielä hetkeksi oppilaiden kanssa kouluun.

Mun mielestä kouluun palaamisella sosiaalista merkitystä niillekin, joilla on ihan normaali perhe tai hyvät kotiolot. Se olisi onnistunut loppu tälle keväälle, kun kaikki pääsisivät huokaisemaan yhdessä, että tällaista me on koettu. - Riina Pirskanen 30.4.

Lucenius koki, ettei opettajia kuunnella

23.4. Opettajat vastustavat koulujen avaamista, lastenlääkärit puoltavat

Loppi 28.4.

Erityisesti Luceniusta harmittivat lastenlääkärien neuvot (siirryt toiseen palveluun) siitä, kuinka koulut olisi täysin mahdollista avata turvallisesti.

Mutta miten käytännössä onnistuisi 21 oppilaan jatkuva käsien pesu? Kuinka järjestettäisiin ruokailu, välitunnit ja koulukuljetukset yli 200 oppilaan kouluun?

Lähiopetukseen siirtymistä perusteltiin myös sillä, että opettajat pystyisivät tarkistamaan oppilaiden tilanteen ennen kesälomia.

Täytyy muistaa, että olen koulutukseltani opettaja, en sosiaalialan työntekijä. On hyvä herätä siihen, että meillä on ollut perhetyössä ja sosiaalipuolella aivan liian vähän varoja. - Anniina Lucenius 28.4.

Pirskanen sai jälleen työrauhan

29.4. Hallitus päätti avata peruskoulut vielä toukokuussa

Siilinjärvi 14.5.

Tokaluokkalainen Kerttu Pirskanen oli iloinen kouluun paluusta. Sami Takkinen / Yle

Kuopion aikuislukiossa oli etäopetuksessa otettu jättiharppaus kaikista teknisistä ongelmista huolimatta.

Isoin huoli jäi siitä, että osa oppilaista ei tarjotusta avusta huolimatta pystynyt tarttumaan itsenäiseen työskentelyyn.

Lukio-opetus jatkui kevään loppuun etänä, mutta omat lapset Pirskanen laittoi kouluun hyvillä mielin. Hän luotti asiantuntijoiden vakuutuksiin, ettei sillä ole pandemian leviämisen kannalta suurta merkitystä.

Lapset ovat olleet ensimmäistä päivää koulussa, eskassa ja hoidossa ja olen tehnyt töitä yksin. Se on ollut todella mahtavaa, tehokkuusaste on aivan eri. Lounaaksi laitoin itselleni voileivän ja se oli suuri suuri helpotus! - Riina Pirskanen 14.5.

Lucenius nautti arjesta kaksosten kanssa

Riihimäki 14.5.

“Simsala-bimsala-paum!” Lucenius yllätti välillä oppilaansa opetusvideoissa milloin missäkin hahmossa. Videot: Anniina Lucenius

Anniina Luceniuksen elämää kaksi kuukautta etäkoulua rikastuttivat.

Opettajana hän sai varmuuden ottaa teknisesti haltuun uusia menetelmiä. Omien lasten kanssa pystyi töiden välissä myös arkisin tutkimaan keväistä luontoa.

Varmaan monissa suomalaisissa kodeissa aikaa on ollut perheen kanssa ihan eri lailla ja se on ollut tosi tärkeätä. En muistele tätä jaksoa mitenkään ikävin mielin tulevaisuudessa. - Anniina Lucenius 14.5.

Oppilaat harjoittelivat turvavälien pitämistä, kun kouluun taas sai mennä. Jyrki Ojala / Yle

Katso A-studion juttu opettajien keväästä tästä linkistä.

Lue myös: Koronakevään juttu hoitajista ja lääkäreistä: "On etuoikeus päästä tekemään tälle tilanteelle jotain"