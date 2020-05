Koirat häätävät valkoposkihanhet pois tehokkaasti – turkulaisella golfkentällä hanhet vähenivät sadoista muutamiin

Häätämiseen vaaditaan ely-keskuksen myöntämä poikkeuslupa, koska valkoposkihanhi on rauhoitettu.

TurkuAura Golfin kentällä Turun Ruissalossa on täyttä, niin kuin on ollut koko kevään. Pelaajien joukossa tepastelee kuitenkin muutamia kentälle kuulumattomia vieraita, valkoposkihanhia.

Kauaa ne eivät kuitenkaan paikoillaan saa olla. Kentälle saapunut koirapartio on nimittäin huomannut linnut.

Mia Karlsson ja Paula Susi päästävät koiransa Tempon ja Pandan irti samanaikaisesti eri suunnista. Koirat juoksevat vauhdilla kohti valkoposkihanhia. Parvi lehahtaa lentoon ja katoaa puiden latvojen taa.

Karlsson ja Susi kuuluvat porukkaan, joka on käynyt runsaan kuukauden ajan karkottamassa valkoposkihanhia golfkentältä. Aura Golf sai ely-keskukselta poikkeusluvan lintujen häätämiseen koirien avulla, sillä tilanne on ollut hankala jo vuosia.

Aura Golfin toiminnanjohtaja Sami Pere kertoo, että valkoposkihanhia on ollut kentällä pahimmillaan satoja, jopa tuhansia.

– Ihminen ei näytä olevan näille minkäänlainen uhka. Ne suhtautuvat pelaajiin välinpitämättömästi ja jos niillä on poikasia, ne voivat suhtautua jopa aggressiivisesti, Pere sanoo.

Sami Pere kertoo, että valkoposkihanhet ovat golfkentällä jokavuotinen riesa. Paula Collin / Yle

Poikkeuslupia kymmenisen vuodessa

Valkoposkihanhi on rauhoitettu, joten sitä ei saa ilman ely-keskuksen myöntämää poikkeuslupaa häätää. Poikkeusluvat koko Suomeen myöntää Varsinais-Suomen ely-keskus.

Vuodesta 2015 lähtien ely-keskus on antanut kaikkiaan 34 valkoposkihanhea koskevaa poikkeuslupapäätöstä. Tänä vuonna lupia on haettu yhdeksän kertaa. Hakemuksista viisi on koskenut peltoja ja neljä puistoja, golfkenttiä tai muita virkistysalueita.

Peltolupia haetaan pääosin itäiseen Suomeen, puistoalueita koskevia lupia etelään ja rannikolle.

– Käytännössä luvat, joita haetaan puistoihin ja vastaaviin, koskevat Suomessa pesiviä valkoposkihanhia. Peltoluvat puolestaan koskevat valkoposkihanhia, jotka muuttavat Suomen kautta keväällä ja syksyllä, mutta pesivät pohjoisessa arktisella alueella, kertoo ylitarkastaja Salli Uljas Varsinais-Suomen ely-keskuksesta.

Suomessa pesivien valkoposkihanhien määrä on kasvanut jatkuvasti. Viime syksynä tehdyn laskennan mukaan Suomessa pesii noin 34 000 valkoposkihanhea. Puisto- ja virkistysalueilla parveilevat, Suomessa pesivät hanhet ovat häiriöksi, mutta muuttomatkoilla pelloille pysähtyvät linnut puolestaan aiheuttavat mittavia taloudellisia tappioita.

Valkoposkihanhia häädetään ensisijaisesti lintuja vahingoittamattomilla menetelmillä, kuten aidoilla, pelättimillä ja aktiivisella karkottamisella. Jos nämä keinot eivät estä vahinkoa, on mahdollista myöntää lupa yksilöiden pelotteeksi ampumiseen, jos muut luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät.

Viime aikoina on ollut esillä muun muassa Tohmajärvelle myönnetty poikkeuslupa, jonka myötä 12 maanviljelijää sai luvan ampua valkoposkihanhia lintujen syysmuuttokaudella. Luvan tarkoitus on estää vakavat satovahingot. Esillä on ollut myös, pitäisikö valkoposkihanhien metsästys sallia.

Toukokuisena iltana hanhia karkottamassa oli monen rotuisia koiria. Kuvassa Sanna Pere ja Rauha, Sami Pere, Paula Susi ja Panda, Mia Karlsson ja Tempo sekä Nina Herpola ja Hiisku. Paula Collin / Yle

Aplodeja golfareilta

Turkulaisella golfkentällä poikkeuslupaa päätettiin hakea, koska valkoposkihanhien määrä oli lisääntynyt vuosi vuodelta.

– Ensimmäisenä ajattelemme tietysti terveydellisiä näkökohtia. Toisaalta halutaan myös ajatella visuaalisia haittoja ja mukavuustekijöitä, Aura Golfin toiminnanjohtaja Sami Pere sanoo.

Koirien säännöllinen partiointi kentällä on selvästi tuottanut tulosta, sillä hanhien määrän lisäksi linnut myös lähtevät herkemmin karkuun.

– Alussa koirat joutuivat tekemään tosissaan töitä, että ne saivat hanhet ilmaan. Nyt hanhet kuitenkin huomaavat koiran lähestymisen ja lähtevät lentoon aiemmin, kertoo Paula Susi.

Hän kuitenkin sanoo, että tuloksien saaminen on vaatinut tiheää kentällä käymistä. Tulosta on alkanut syntyä, kun koirat ovat käyneet kentällä useana ryhmänä eri aikoihin päivästä.

Valkoposkihanhia karkottamassa olleiden koirien rotukirjo on laaja. Mukana on whippettejä, unkarinvinttikoira, rhodesiankoira, länsigöötanmaanpystykorva, suursnautseri ja saksanpaimenkoira. Yhteistä koirille on, että ne nauttivat saadessaan hanhet ilmaan.

– Tämä tulee hyvin luontaisesti eikä koiria ole tarvinnut sen enempää kouluttaa. Riittää, että näyttää heille hanhet ja päästää irti, niin ne käyvät pölläyttämässä linnut ilmaan ja palaavat takaisin, kertoo koiransa Hiiskun kanssa mukana oleva Nina Herpola.

Hanhien karkotus on koirille luontaista, kertoo Nina Herpola. Paula Collin / Yle

Golfkentällä ollaan koirien työhön tyytyväisiä. Poikkeuslupa on voimassa vielä ensi vuoden loppuun, joten jatkoa mietitään myöhemmin, mutta toistaiseksi näyttää hyvältä.

Myös palaute pelaajilta on ollut positiivista ja se on kantautunut myös koiranohjaajien korviin.

– On kiitelty, että on puhtaampi kenttä ja mukavampi pelata, Herpola sanoo.

– En ole ikinä ennen ollut golfkentällä koiran kanssa ja saanut aplodeja, se on tullut koettua nyt, Paula Susi sanoo.

