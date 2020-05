Miljardit vilistävät silmissä – kesäkuun lisäbudjettiin tulossa nopeita elvytystoimia

Koronakevät on ollut kiireistä aikaa valtiovarainministeriössä. Tämän vuoden kolme ensimmäistä lisätalousarviota on paketissa ja neljännen lisäbudjettiesityksen valmistelu on loppusuoralla.

Kolmen lisäbudjetin jälkeen valtion talouden alijäämä on kasvanut tänä vuonna noin 13,5 miljardiin euroon, ja nyt eletään vasta toukokuun loppua.

Valtiovarainministeriössä valtion menoja karsivat punakynät on piilotettu pöytälaatikoihin, ja laskukoneet raksuttavat miljardeja euroja lisää velkaa.

Budjettipäällikkö Sami Yläoutisen mielestä valtiovarainministeriö on ollut uudessa tilanteessa nopealiikkeinen.

– Tässä on ollut tarvetta nopeisiin toimenpiteisiin. Nyt on kolme lisätalousarvioesitystä valmisteltu, neljäs on vielä tekeillä ja nyt sitten pikkuhiljaa ruvetaan kääntämään katsetta tuohon ensi vuoden budjetin valmisteluun. Nopeasti on pystytty liikkumaan, Yläoutinen kehaisee.

Yläoutinen: Ilmaista rahaa ei ole jaossa

Koronakriisin taloudelliset vaikutukset ovat yllättäneet kaikki. Alkuvaiheessa myös valtiovarainministeriö on keskittynyt akuutin kriisin hoitoon.

- Kriisi on ollut kyllä hyvin poikkeuksellinen. Poikkeuksellisia ovat olleet myös toimenpiteet, joita tämän kriisin keskellä on jouduttu tekemään. Tavoitteena on ollut tehdä vaikuttavia ja tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä. Ilmaista rahaa ei ole jaossa, Yläoutinen muistuttaa.

Kevään aikana koronatartuntojen leviäminen on saatu Suomessa kuriin. Terveydenhuollon lisäresurssien ja yritysten välittömien konkurssiuhkien torjunnasta voidaan siirtyä talouden elvyttämisen suuntaan.

– Tunnelmat ovat ihan hyvät. Kesää ja valoa kohti mennään, budjettipäällikkö Yläoutinen kuvailee ilmapiiriä.

Elvytystoimilta vaaditaan nopeaa vaikutusta

Budjettipäällikkö Yläoutinen ei halua arvioida neljännen lisäbudjetin mittaluokkaa. Miljardeissa kuitenkin liikutaan ja lisämenot rahoitetaan velalla.

– En ole kamalan innostunut näistä miljardivertailuista. Kaikki toimenpiteet, joita nyt tehdään, niin ne käytännössä rahoitetaan lisävelan ottamisella. Haluaisin tarkastella mieluummin toimenpiteiden vaikuttavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta tässä tilanteessa, Yläoutinen pohtii.

Hallitus kokoontuu ensi viikon tiistaina sopimaan elvytyspaketin sisällöstä. Valtiovarainministeriön lähtökohtana on lisätä kansalaisten ja elinkeinoelämän luottamusta tulevaisuuteen.

– Tärkeintä on elvytystoimien oikea-aikaisuus, vaikuttavuus ja se, että niillä on mahdollisimman paljon tehoa. Nämä toimet lisäävät valtion velkaantumista ja silloin niillä pitää saada aidosti myös hyötyä aikaiseksi, budjettipäällikkö Yläoutinen korostaa.

Rakennetaan siltaa koronakriisin kuopan yli

Elvytyslisäbudjetin valmistelu alkoi jo huhtikuussa. Valtiovarainministeriö lähetti (siirryt toiseen palveluun)muille ministeriöille tarkat ohjeet, joiden pohjalta elvytystoimia on etsitty.

– Meillä on ollut haussa toimenpiteitä, jotka ovat kertaluontoisia ja nopeavaikutteisia. Sellaisia elvytystoimia, joilla julkista kysyntää voidaan nostaa ja toimia, joilla voidaan tukea kansalaisten ja elinkeinoelämän luottamusta talouskasvuun ja tulevaan toipumiseen eli tavallaan rakentaa siltaa tämän kuopan yli, budjettipäällikkö Yläoutinen luonnehtii tavoitteita.

Elvytyskeinoina on luvassa perinteisiä tie- ja ratakohteita eri puolille Suomea. Uutta asfalttia vedetään teille ensi kesänä oikein urakalla. Hallituksen ilmastotavoitteita tukevat myös asuntojen energiaremontit.

Elvytyspaketin lisäksi kesäkuun lisäbudjettiin on tulossa muun muassa miljardin euron kuntapaketti ja suoraa kustannustukea yrityksille.

Kuntapaketissa jaetaan suoraa avustusta sairaanhoitopiireille. Kunnille on luvassa korotuksia peruspalvelujen valtionosuuksiin ja harkinnanvaraisiin avustuksiin. Myös kuntien osuutta yhteisöverotuloista kasvatetaan.

Ensi vuoden näkymät vielä hyvin epävarmat

Elvytystä jatketaan myös ensi vuonna. Vesa Vihriälän professoriryhmä suositti merkittävää elvytystä, jonka tulisi olla vähintään noin pari prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen eli lähes viiden miljardin euron luokkaa.

– Nyt haetaan toimenpiteitä, joita voidaan panna toimeen kuluvana vuonna. Ensi vuotta koskevat talouden näkymät ovat vielä epävarmat. Tarvittava talouspolitiikka on epävarma ja se liikkumavara on epävarma. Näihin kysymyksiin palataan kesän ja alkusyksyn valmistelussa, budjettipäällikkö Yläoutinen kuvailee varovaisesti tulevaisuutta.

Hallitus kokoontuu elokuun lopulla budjettiriiheen, josta odotetaan myös tiekarttaa julkisen talouden lähivuosien suureen kuvaan. Velan kasvu pitäisi saada jossain vaiheessa kuriin.

Elokuun budjettiriihestä suuntaviivat sopeutustoimille

Vihriälän ryhmän mukaan sopeutustoimet on aloitettava viimeistään vuonna 2023, joka sattuu olemaan myös seuraavien eduskuntavaalien vuosi.

– Tällä hetkellä valmistellaan näitä elvytystoimia, mutta hallitus on sopinut elokuussa tarkastelevansa talouspolitiikan isoa kuvaa vaalikauden myöhemmille vuosille, Yläoutinen kertoo.

Hallitusta kannustetaan nyt jatkamaan rakenteellisia uudistuksia. Hallitusohjelman tavoite 75 prosentin työllisyysasteesta karkaa, kun koronakriisi lisää työttömyyttä, mutta pitkällä aikavälillä työllisyyttä on jälleen vahvistettava

–Julkisen talouden kestävyyttä parantavia toimia varmasti tarvitaan. Mitä enemmän voidaan tehdä vaikuttavia toimia esimerkiksi työllisyyden ja tuottavuuden eteen, niin sitä vähemmän tarvitaan sitten suoraan leikkauksia tai verojen korotuksia, Yläoutinen ennakoi tulevien vuosien vaikeita aikoja.

