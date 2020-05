Dipper-patukat herättivät huolta vanhemmissa – 7 kysymystä karkkien lisäaineista

Ruokavirasto pyysi keskiviikkona lopettamaan kielen siniseksi värjäävien Dipper XL TonguePainter -patukoiden myynnin ja kehotti olemaan myös syömättä patukoita. Ruokavirasto sai useita yhteydenottoja karkkien aiheuttamista oireista, kun asiasta nousi keskustelu sosiaalisessa mediassa.

Yle kertoi, kuinka vantaalaisen Leena Fredrikssonin yhdeksänvuotias poika alkoi voimaan pahoin syötyään muutaman Dipper-patukan. Ruokavirasto selvittää parhaillaan, johtuvatko ihmisten oireet karkin sinisestä väriaineesta. Uutinen herätti paljon keskustelua lisäaineiden turvallisuudesta.

Yle kysyi lisäaineista Ruokaviraston elintarviketurvallisuusosaston ylitarkastaja Kirsi-Helena Kanniselta.

Mitä lisäaineet ovat ja mihin niitä käytetään?

Lisäaineet ovat aineita, joita ei sellaisenaan syödä, vaan niitä käytetään esimerkiksi parantamaan tuotteiden säilyvyyttä, rakennetta, väriä ja happamuutta.

Miten lisäaineiden turvallisuutta testataan?

Ennen kuin markkinoille tuodaan uusi lisäaine, täytyy valmistajan tehdä siitä hakemus EU:lle. Sen jälkeen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA tekee lisäaineesta turvallisuusarvion.

Jos lisäaine todetaan olevan suurena määränä haitallinen, sille etsitään turvallinen määrä eli ADI-arvo (Acceptable Daily Intake) eläinkokeiden avulla. Kokeissa selvitetään korkein mahdollinen päiväannos, joka ei aiheuta koe-eläimissä haittavaikutuksia. Lopuksi saatu raja-arvo jaetaan turvallisuuden vuoksi sadalla. Näin laskemalla saadaan määrä, jota ihmisen on turvallista syödä vuorokaudessa painokiloa kohden.

Sallittuja lisäaineita on yli 300 ja noin puolelle niistä on määritelty ADI-arvo. Kaikille lisäaineille ei ole määritelty arvoa, sillä monia niitä voi syödä suuria määriä ilman haittavaikutuksia.

Joistakin aineissa, kuten väriaine titaanidioksidista, ei ole tehty arvioita turvallisesta päivittäisestä enimmäissaannista, koska dataa ei ollut vielä tarpeeksi. Onn kuitenkin erittäin harvinaista, ettei haitalliseksi katsotulle aineelle ole määritelty ADI-arvoa.

Lainsäädäntö ottaa huomioon annetun raja-arvon niin, ettei tavallista ruokavaliota noudattamalla ADI-arvo ylity.

Miten valvotaan, että tuotteiden valmistajat seuraavat lainsäädäntöä?

Valmistajan vastuulla on noudattaa lainsäädäntöä ja elintarvikeviranomaiset valvovat sitä, miten yritysten omavalvonta toteutuu. Lisäaineiden käytön säädöstenmukaisuutta valvotaan pääosin pistokokein. Tuotteita valmistetaan ja tuodaan Suomeen niin paljon, ettei kaikkea voida tarkastaa.

Yrityksillä ole haluja lisätä tuotteisiinsa valtavia määriä lisäaineita, vaikka niille ei olisikaan rajoituksia lainsäädännössä, koska aineet maksavat ja suurina määrinä vaikuttavat elintarvikkeiden makuun tai hajuun.

Mitä ovat atsovärit? Käytetäänkö niitä Dipper-patukoissa?

Ruokavirasto tutkii sinisiä Dipper-patukoita, sillä oireista kertoneet ovat sanoneet niiden aiheutuneen juuri sinisistä karkeista. Vadelman makuinen patukka saa värinsä briljanttisinisestä E133:sta.

Keskusteluissa epäiltiin vahvan sinisen kuuluvan atsoväreihin, mikä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. EFSA kuitenkin madalsi briljanttisinisen turvallista päivittäissaannin raja-arvoa hieman noin kymmenen vuotta sitten.

Monissa makeisissa, juomissa ja jäätelöissä käytetään kuitenkin atsovärejä. Ne ovat synteettisiä värejä, joita käytetään elintarvikkeissa, koska ne ovat kirkkaampia ja halvempia kuin muut värit. Jos tuotteessa on käytetty atsoväriä, täytyy sisällysluettelon lisäksi olla varoitusteksti: "Voi vaikuttaa haitallisesti lasten aktiivisuustasoon ja heikentää tarkkaavaisuutta."

Atsovärien käyttö kiellettiin Suomessa 1980-luvulla, mutta sallittiin uudestaan, kun Suomi liittyi EU:hun.

Kanninen kertoo, että atsoväreillä on matalat ADI-arvot ja siksi niitä ei saa käyttää tuotteessa paljon.

Mitä ovat ainesosaluettelossa olevat aromit?

Aromit ovat aineita, joilla parannetaan tuotteen makua tai tuoksua. Lainsäädäntö ei edellytä tuotteen valmistajaa kertomaan tuotteessa olevia aromeja ellei aromina ole käytetty kofeiinia tai kiniiniä, jotka voivat aiheuttaa joillekin oireita jo pieninä määrinä.

Suomi on yrittänyt saada EU:n lainsäädäntöön muutoksia, joiden avulla kuluttaja saisi tietoa myös käytetyistä aromeista.

Voiko lapsi saada liikaa lisäaineita?

Turvallinen päivittäinen saantimäärä on määritelty painokilolle, jolloin pieni lapsi voi syödä ainetta turvallisesti vähemmän kuin aikuinen. Ruokavirasto on seurannut lasten lisäainesaantia. Perheissä kannattaa seurata ravintosuosituksia, sillä lainsäädäntö nojaa siihen, että tuotteita käytetään tavallisten ruokatottumusten mukaisesti.

Jos syö ruokaympyrän mukaisesti, ei aikuisten tarvitse olla huolissaan lasten lisäaineiden saannista eikä laskea lisäainemääriä, Kanninen sanoo.

Ruokavirasto on kuitenkin katsonut, ettei lainsäädännössä olevat arvot suojaa pieniä lapsia nitriitiltä, jota on monissa lihavalmisteissa. Siksi Ruokavirasto onkin ohjeistanut, että lapset söisivät korkeintaan viisi nakkia tai vastaavan määrän lihavalmisteita viikossa.

Mistä tietää, ettei Dipper-patukan oireet johdu vain sokeriöveristä?

Ruokaviraston on vaikea tietää, johtuvatko oireet liiasta sokerin syömisestä. On mahdollista, että jotkut lapset ovat syöneet karkkia niin paljon, että heille on tullut huono olo. Ruokavirasto on kuitenkin saanut yhteydenottoja, joiden mukaan oireita olisi tullut muutamasta patukasta.

Ruokavirasto selvittää asiaa ja on laittanut kyselyn muille jäsenmaille, onko heillä huomattu patukan aiheuttavan oireita. Jos tuotteesta ei laboratoriotutkimuksissa löydy mitään, on vaikea sanoa, mikä oireet aiheuttaa.

Ainesosaluettelossa ei ole mitään, mitä ei käytettäisi muissakin elintarvikkeissa.

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen: Suomen lainsäädäntöön vaikuttavat EU:n lobbarit

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen (kok.), joka on johtanut eurooppalaista hormonihäiritsijät Endocrine disruptors -työryhmää, pitää elintarvikkeiden testaamista luotettavana, mutta lyhyenä.

– Mitään tuotteita ei tulisi markkinoille, jos testattaisiin kolmea sukupolvea.

Pietikäisen mielestä tarvittaisiin lisää tutkimusta myös tuotteiden yhteisvaikutuksista. Hänestä olemme liian paljon tottuneet siihen, että jos jotain on kaupassa, se on turvallista.

Suomen lainsäädäntö oli lisäaineiden osalta tiukempi kuin EU:ssa ennen unioniin liittymistä. Jäsenmaiden lait on harmonisoitu niin, ettei yksittäisellä jäsenmaalla ole mahdollista rajoittaa lisäaineiden käyttöä.

Taustalla on ajatus siitä, että yritysten olisi mahdotonta tehdä jokaiseen maahan erilaisia tuotteita. Toisaalta yhtenäinen lainsäädäntö pitää huolta siitä, että kuluttajilla on samat oikeudet kaikissa maissa.

Teollisuudella on iso rooli siinä, millaisia rajoituksia aineille määrätään. Pietikäisen mukaan lobbarien ansiosta esimerkiksi maataloudessa ei ole saatu kielletyksi rikkaskasvimyrkky glysofaattia. Samanlaista vaikuttamistyötä käydään myös elintarvikkeiden lainsäädännössä.

Pietikäinen kannustaa, että ihmiset itse tekisivät valintoja elintarvikkeita ostaessaan, eivätkä suoraan luota niiden turvallisuuteen, sillä paljon on vielä tutkimatta.

– Kannattaa noudattaa varovaisuusperiaatetta: älä käytä, jos ei ole tutkittu pitkällä aikavälillä. Näin kyllä pärjättäisiin elintarvikkeiden valmistuksessa, mutta ihminen on innovoiva ja haluaa kokeilla kun tulee jotain uutta.

