Kunta-alan ratkaisu jälleen askeleen lähempänä: Hoitajaliitot hyväksyivät neuvottelutuloksen, muiden vastauksia odotetaan vielä

Hoitajaliitot kertovat hyväksyneensä kunta-alalle eilen syntyneen neuvottelutuloksen.

Kunta-alan sopimusosapuolten on vielä tänään hyväksyttävä neuvottelutulos hallinnoissaan, jotta sopimus syntyy. Suomen lähi- ja perushoitajien liiton SuPerin hallitus sekä Tehyn valtuusto näyttivät vihreää valoa ensimmäisinä.

Tehy ja SuPer kaatoivat alalle tehdyn, valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan ratkaisun ennen vappua. Järjestöt painottavat iltapäivällä lähettämässään tiedotteessa, että ”hylättyyn esitykseen verrattuna kuntasektorille syntyy nyt aidosti kokonaan uusi sopimusala ilman lisäehtoja esimerkiksi maakuntahallinnon toteutumisesta”.

Hoitajat saavat siis oman sote-sopimuksen.

– Nyt on sellainen miinanrairaivaustyö tehty, nyt on sote-sopimus, Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoo Ylelle.

Sote-sopimus tulee voimaan syyskuussa 2021.

Korotukset yleisen linjan mukaan

Yle kertoi jo eilen, että sopimuksen palkankorotukset ovat niin kutsutun yleisen linjan mukaiset.

Tehy ja SuPer tiedottavat, että yleiskorotus on 1.8.2020 1,22 prosenttia ja 1.4.2021 prosentin. Lisäksi ensi vuonna 1.4.2021 maksetaan paikallinen järjestelyvaraerä, jonka suuruus on 0,8%. Sopimuskausi on 23 kuukautta alkaen 1.4.2020.

Myös niin kutsutut kiky-tunnit poistuvat elokuun lopusta.

– Sopimus on kautta linjan parempi kuin valtakunnansovittelijan tekemä ratkaisuesitys. Nyt eivät hoitajat maksaneet kikyn poistoa julkiselta sektorilta, Rytkönen sanoo Ylelle.

– Olemme iloisia, että kiky-ratkaisua saatiin parannettua vappuaaton tilanteesta, mikä hyödyttää nyt paitsi hoitajia myös kaikkia muita kunta-alan työntekijöitä, sanoo SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola järjestöjen tiedotteessa.

Neuvottelutulos on vielä Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n, Julkisten ja yksityisten alojen toimihenkilöliiton Jytyn sekä akavalaisia korkeakoulutettuja edustavan JUKOn hallintojen käsittelyssä tänään klo 14.

Työnantajia edustava Kuntatyönantajat (KT) odottaa kaikkien liittojen vastauksia klo 17:a mennessä.

