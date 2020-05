Kuusi vanhoissa puutaloissa asuvaa yrittäjää joutui löysään hirteen – kaupunki myy seinät ympäriltä

Käsityöyrittäjät uskovat museokorttelin tunnelman muuttuvan, jos he eivät jatka alueella.

Ulla Korjala istuu museokorttelin pihalla, katsoo 1900-luvun alkupuolella rakennettujen puutalojen luomaa maisemaa ja mietiskelee. Syntyy idea, jos toinenkin.

Kouvolan Kaunisnurmen museokorttelissa työskentelevälle valokuvayrittäjälle se on ennen kaikkea viihtyisä ja kaunis alue, josta hän hakee inspiraatiota työhönsä.

– Se on aika jännä, että kaikki kouvolalaiset eivät edes tiedä, minkälainen paikka tämä on. Täällä on rauhallinen ja viihtyisä tunnelma. Kouvolassa ei ole paljon vanhoja puutaloja säilytetty, mutta täällä museokorttelissa niitä kuitenkin on.

Käsityöyrittäjäyhteisön jatko tunnelmallisella alueella on kuitenkin epävarmaa. Kouvolan kaupunki on päättänyt myydä museokorttelista seitsemän rakennusta. Myytävissä taloissa asuu 11 henkilöä, joista kuusi on yrittäjiä.

Valokuvaamoyrittäjä Ulla Korjala on toiminut Kouvolan museokorttelissa yrittäjänä viisi vuotta. Tällä hetkellä käsityöyrittäjäkorttelin tulevaisuus on epäselvä. Kouvolan kaupunki on myymässä omistamiaan puutaloja, joissa yrittäjät ovat vuokralla. Myynti alkaa kunnolla elokuussa.

Käsityöyrittäjät uskovat museokorttelin tunnelman muuttuvan, jos he eivät jatka alueella. Lisäksi he kertovat Ylelle olevansa huolissaan omasta jatkostaan ja siitä, tulevatko ihmiset kesällä enää myynti-ilmoituksen takia käymään alueella.

Alueella järjestetään kesällä pienimuotoisia tapahtumia ja kahvila aukeaa 1. kesäkuuta.

Ulla Korjala on yksi Kouvolan museokorttelin puutalomiljöön yrittäjistä. Hän on toiminut siellä yrittäjänä viisi vuotta ja on myös Kouvolan museokortteli ry:n puheenjohtaja.

Yhtään kiinteistöä ei ole myyty

Kouvolan kaupunki ilmoitti viime vuonna, että se myy kaikkiaan 50 omistamaansa kiinteistöä säästösyistä. Toinen syy on, ettei niissä ole kaupungille keskeistä toimintaa. Yhtään kiinteistöä ei ole vielä myyty.

Museokorttelin kiinteistöjen arvo on 30 000–145 000 euron välillä.

Koronavirustilanteen takia kaupunki siirsi uusien nyt vuokralla olevien Kaunisnurmen ja Kasarminmäen kiinteistöjen myyntiä toukokuun loppuun. Vuokralaisille haluttiin antaa pidempi aika selvittää ostohalukkuuttaan tai tilannettaan jatkon suhteen.

– Jos vuokralainen ei halua ostaa sitä arviohinnalla, myyntikohde siirtyy avoimeen tarjouskauppaan sillä tarjotulla lähtöhinnalla, kertoo Kouvolan kaupungin toimitilajohtaja Juha Jormanainen.

Jos korttelin rakennukset eivät mene heti kaupaksi, myyntiaikaa jatketaan. Silloin vuokrasuhteet ja toiminta jatkuvat toistaiseksi sellaisenaan.

– Sitten myyntiä jatketaan varmaan määräämättömäksi ajaksi. Katsotaan, ovatko suhdanteet myöhemmin paremmat. Nämä ovat kaikki suojeltuja rakennuksia, joten ei niistä oikein muutenkaan voi eroon päästä.

Ulla Korjala ei nyt tiedä, miten jatkossa käy.

– Olen harmissani siitä, kun en tiedä tulevasta.

Alueella sijaitsee muun muassa Kouvolan museokorttelin vanha apteekkimuseo. Antti-Jussi Korhonen / Yle

Vuokralaisten kanssa myyntineuvotteluja jatketaan elokuussa.

Kaupunki ei ole vielä kysynyt Ulla Korjalalta, olisiko hänellä haluja ostaa vuokratilansa omaksi.

– Se riippuu tietysti monesta asiasta. Hinnasta, että onko siihen mahdollisuus. Kyllä se mielessä on. Jään odottamaan mielenkiinnolla, minkälaista tarjousta sieltä tulee.

Ulla Korjala toivoo, että yrittäjät pysyisivät alueella ja heitä tulisi alueelle vielä lisää. Niin ei käy, jos nykyiset yrittäjät joutuvat lähtemään.

– Luulen, ettei tämä enää sitten museokortteli ole, vaan sitten se on vain Kaunisnurmen asuinalue.

