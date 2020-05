Koronakäänne alkaa näkyä myös yrityksissä: Korona ei ole ongelma, sanoo jo joka neljäs yrittäjä

Koronan aiheuttama piina yrityksille alkaa hiukan hellittää.

Suomen yrittäjien tekemän kyselyn mukaan joka neljäs yrittäjä sanoo, että korona ei aiheuta yritykselle ongelmia.

Yrittäjäjärjestö on kysynyt koronan vaikutuksia neljä kertaa maaliskuun puolivälin jälkeen. Nyt saatu tulos on myönteisin tähän mennessä.

Samuli Huttunen / Yle

Maaliskuussa vain 22 prosenttia sanoi, että koronavirus ei ole aiheuttanut yritykselle ongelmia, huhtikuun alussa sitä mieltä oli 21 prosenttia ja huhtikuun lopulla enää 20 prosenttia vastaajista. Nyt toukokuun lopulla tehdyssä kyselyssä määrä on kasvanut 25 prosenttiin.

Myönteisestä kehityksestä huolimatta valtaosa yrittäjistä sanoo koronan aiheuttavan edelleen ongelmia. Mutta ongelmia kokevien yrittäjien määrä on kuitenkin hiukan pienempi kuin kahdessa viime kyselyssä. Nyt ongelmia on 73 prosentilla vastaajien edustamissa yrityksissä. Määrä oli suurimmillaan 76 prosenttia. Ensimmäisessä, maaliskuun puolivälin kyselyssä lukema oli sama kuin nyt.

Kriisin tässä vaiheessa yrittäjille on kirkastunut entistä selvemmin, miten se kohtelee omaa yritystä. En osaa sanoa -vastauksien määrä on pudonnut viidestä prosentista kahteen.

Kymmenesosa: yritys kaatuu

Yrittäjäjärjestö on mitannut kolmessa kyselyssään myös perimmäistä kysymystä: selviääkö yritys koronakriisistä.

Huhtikuun alussa yrityksen kaatumista piti mahdollisena 17 prosenttia vastaajista. Nyt synkimpien vastaajien määrä on laskenut 10 prosenttiin.

Samuli Huttunen / Yle

Yritykseni selviää tai yritykseni ehkä selviää, sanoo nyt 89 prosenttia vastaajista. Huhtikuun alussa näin vastasi vain 83 prosenttia.

Runsas viidesosa yrityksistä on kääntynyt pankin puoleen koronatilanteen takia. Tavallisimmin se on tarkoittanut lykkäyksen pyytämistä lainojen lyhentämiseen. Vastaajien mukaan lykkäystä on yleensä myös saatu, jos sitä on pyydetty.

Suomen yrittäjien kyselyyn vastasi 1 008 pienen ja keskikokoisen yrityksen edustajaa. Vastaukset kerättiin 19.–25.5.