SVT: Ruotsin valtion omistama kaivosyhtiö etsii malmia Kiirunan kaupungin keskustassa

Kaivosyhtiö LKAB on aloittanut koeporaukset Kiirunassa, Pohjois-Ruotsissa. Tavoitteena on kaivautua tuhannen metrin syvyyteen ennen syksyä.

Ruotsin valtion omistama kaivosyhtiö Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag on tällä viikolla aloittanut koeporaukset Kiirunan kaupungin keskustassa Pohjois-Ruotsissa. Asiasta kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT (siirryt toiseen palveluun).

Tavoitteena on yltää tuhanteen metriin ennen syksyä, ja LKAB toivoo, että silloin porat ovat malmista mustana. Jos näin käy, näkee kaivosyhtiö tulevaisuutensa valoisana.

– Kestää koko kesän ennen kuin tiedämme, mitä tuhannen metrin syvyydestä löytyy, sanoo LKAB:n vastaava geologi Laura Lauri.

Odottavat vastausta vanhaan kysymykseen

Koeporauksia tehdään Kiirunanvaaran ja Luossavaaran välissä, missä malmirunkojen uskotaan kohtaavan syvällä maaperässä.

Toiveena on selvittää, yhdistyvätkö malmirungot maan alla. Tätä on pohdittu jo 1900-luvun alusta, ja tänä syksynä kysymykseen saatetaan vihdoin saada vastaus.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun LKAB kaivaa keskellä kaupungin keskustaa. Sen vuoksi täytyykin ajatella ja toimia hieman eri tavoin kuin tavallisesti, sanoo yhtiön porausteknikko Jonny Olofsson.

– Pitää huolehtia äänentasoista, porausvettä ei saa päästää liikaa ulos ja täytyy huolehtia, että ympäristö pysyy siistinä.

LKAB on alkanut louhia malmia Kiirunassa yli sata vuotta sitten, ja Kiirunan kaupunki onkin kasvanut kaivoksen kupeeseen 1900-luvun alussa. Kiirunan keskustaa on suunniteltu siirrettäväksi, sillä se on vaarassa romahtaa maanalaisen kaivoksen vuoksi.