Paine alueellisiin koronarajoituksiin kasvaa – tautitilanteen erot otettava huomioon viimeistään juhannuksena

Korona on tyhjentänyt Joensuun torin.

Joensuun torilla vaijerilukko pitää terassituolit kasassa maanantaihin saakka. Pohjois-Karjalassa on voimassa samat valtakunnalliset koronarajoitukset kuin muuallakin Suomessa, vaikka uusia tartuntoja ei ole tullut viikkokausiin. Samanlaisia sairaanhoitopiirejä on Suomessa nyt yhteensä kymmenen eli puolet sairaanhoitopiireistä.

– Kun täällä ei ole ollut tartuntoja, niin ei ehkä ole ihan tarkoituksenmukaista, että rajoituksia on niin paljon, sanoo Kerttu Vähä torikahvilasta.

Samaa mieltä on torilla poikennut Henrik Saarikorpi, jonka noutopöytään perustuva lounasravintola voisi avata maanantaina, mutta se ei kannata.

– Ei pysty millään avaamaan. Niin rankat nämä rajoitukset ovat. Ehdottomasti jotain höllennyksiä, varsinkin kun täällä ei ole ollut kuukauteen mitään, Saarikorpi sanoo.

Torikahvila ottaa muutamia pöytiä käyttöön maanantaina, Kerttu Vähä kertoo.

Perustuslakivaliokunta vaatii alueellisuutta

Eduskunta on joutunut käsittelemään pikavauhdilla hallituksen esityksen tartuntatautilain muutokseksi. Sen perusteella ravintoloiden ja kahviloiden tai "ravitsemisliikkeiden" kuten lakitekstissä sanotaan, miltei täydellinen sulku puretaan osittain.

Lakiteknisesti perustuslakivaliokunta käsitteli ja teki lakimuutoksesta lausunnon sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen on perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja.

Häkkäsen mukaan perustuslakivaliokunta on viime viikkoina viestittänyt jo moneen kertaa hallitukselle, että valtakunnalliset rajoitukset olivat perusteltuja maaliskuussa, mutta eivät enää nyt kun tautitilanne on muuttunut ja tieto koronasta lisääntynyt.

Siksi perustuslakivaliokunta on nyt lausunnossaan terävä: perjantaina annettavassa hallituksen asetuksessa tautitilannetta on tarkasteltava alueittain ja siihen liittyvät rajoitustoimet perusteltava alueellisesti.

– Siellä pitää olla aluekohtaisesti arvioituna, täyttyykö nyt Pohjanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Uudenmaan osalta erikseen arvioituna välttämättömyyden kriteerit, Häkkänen vaatii.

Henrik Saarikorvella on lounasravintola, mutta sen avaaminen ei uusillakaan rajoituksilla kannata, koska noutopöytää ei voi järjestää.

Oikeusoppineet haluavat Häkkäsen lailla pois koko maan kattavista rajoituksista.

Turun yliopiston oikeustieteen professori Veli-Pekka Viljanen kirjoittaa perustuslakivaliokunnanlle antamassaan lausunnossa pitävänsä tätä ongelmallisena perusoikeusrajoituksen oikeasuhtaisuuden vaatimuksen kannalta niissä maakunnissa, jossa epidemia on käytännössä hiipunut eikä ravitsemistoiminnan avaaminen laajemmin muodosta merkittävää tartuntauhkaa.

Keskustan Vehviläinen: Alueelliset erot voimaan viimeistään juhannuksena

Anu Vehviläisen mukaan hallitus voisi ottaa käyttöön alueelliset rajoitukset jo maanantaina jos haluaisi. Vesa Moilanen / Lehtikuva

Eduskunnassa asian päävaliokunta on joensuulaisen Anu Vehviläisen (kesk.) johtama sosiaali- ja terveysvaliokunta. Sen mietinnössä lähtökohtana on lakiin kirjattu valtakunnallisuus, jota sitten voitaisiin hallituksen asetuksella alueellisesti täsmentää.

Vehviläisen valiokunnan malli pöyristytti oikeusoppineita ja Häkkäsen mielestä myös hämärsi tilannetta.

Vehviläisen puolustaa valiokuntansa mallia ja sanoo, että hallitus voisi jo maanantaista lähtien asetuksella säätää niin, että esimerkiksi ravintolat ja kahvilat olisivat auki eri säännöin eri puolilla Suomea tautitilanteen mukaan.

– Olen ymmärtänyt hallituksen julkituloista, että halutaan aluksi lähteä liikkeelle siitä, että on koko maassa olisi samat rajoitukset ravintoloiden osalta. Ja edelleenkin sitten, että sitä tarkastellaan ripeästi, hän sanoo.

– Myös sosiaali- ja terveysvaliokunta edellytti omassa mietinnössään, että tulee katsoa riittävän usein ja ennen juhannusta on kyllä katsottava ensimmäisen kerran, se on minun henkilökohtainenkin mielipide, Vehviläinen sanoo.

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) torstain tietojen (siirryt toiseen palveluun)mukaan "koronavirusepidemia on jatkanut edelleen hidastumistaan verrattuna edellisten kahden viikon tilanteeseen".

Keskiviikkoon verrattuna tautitapauksia on 51 enemmän ja niistä 39 on Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelta. Kuolonuhrien määrä on sama kuin eilenkin eli 313.

