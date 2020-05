Tällainen on Suomen ensimmäinen meren päällä kelluva vesipuisto – Espooseen avautuva seikkailurata ottaa mallia Ninja Warriorista

Espoon Keilaniemeen rakennetaan Suomen ensimmäistä meren päällä kelluvaa suurta vesipuistoa.

– Saman tyyppinen konsepti kuin tv:ssä Ninja Warrior-ohjelmassa, mutta veden päällä, kertoo toimitusjohtaja Juuso Tilaéus.

Eräänlainen merellinen versio sisäleikkipuistosta tulee Länsiväylän varteen Vesiurheilukeskus Laguuniin (siirryt toiseen palveluun).

– Vesipuisto eroaa esimerkiksi Serenasta siten, että meillä on erilaisia kelluvia elementtejä, jotka muodostavat esteradan.

Nokian entistä pääkonttoria vastapäätä sijaitsevassa seikkailuradassa on muun muassa liukumäkiä, esteitä, liaaneja ja trampoliineja.

Laguunin mukaan vesipuisto on tarkoitettu yli kuusivuotiaille uimataitoisille henkilöille.

– Se on käytännössä suunniteltu niin, että siinä on haastavia kokonaisuuksia kaikenikäisille, myös nuorille ja aikuisille.

Meriveden lämpötila on tähän aikaan vuodesta vasta hieman yli 10 astetta, mutta se ei toimitusjohtaja Tilaéuksen mukaan kävijöitä kangista.

– Kylmä vesi on siinä mielessä harhakuva, että esimerkiksi Espoon Laguuni sijaitsee matalikolla, missä on kaksi metriä vettä ja se lämpenee nopeasti, mutta jos on kylmää, meiltä on saatavissa märkäpukuja.

Vesipuistoon mahtuu normaalisti kerralla 140 ihmistä, mutta koronaviruksen vuoksi puisto rajoittaa kävijämäärän aluksi 50 henkilöön.

– Desinfioimme jokaisen henkilön vuokravälineet, pelastusliivit ja märkäpuvut ja muutenkin desinfioimme pintoja jatkuvasti ja noudatamme suosituksia eli pidämme 1–2 metrin turvavälit.

Puisto avataan ensi viikon maanantaina ja se on avoinna syyskuun loppuun saakka.

Kelluvat vesipuistot ovat olleet suosittuja muualla Euroopassa ja Aasiassa. Naapurimaissa Virossa ja Ruotsissa avattiin vastaavanlaiset puistot Tartossa ja Tukholmassa viime kesänä.

Muokattu klo 29.5.2020 klo 10.12 Puisto avataan ensi maanantaina, eikä lauantaina, kuten kerroimme tekstissä aiemmin.

Lue myös:

Tykkimäen huvipuisto aukeaa kesäkuussa – näin huvipuisto huomioi koronan

Miten laitteita putsataan, pysyvätkö hinnat samoina ja miten ollaan Vuoristoradan kyydissä? 7 kysymystä ja vastausta Linnanmäen koronakesästä

Jipii! Huvipuistokesää ei ole sittenkään peruttu – “Onko porttien takana avauspäivänä yksi vai parisataa ihmistä”, pohtii yrittäjä