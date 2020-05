Ammattiin valmistuminen lykkääntyy osalla opiskelijoista koronaepidemian vuoksi – näyttöjä ja harjoitteluja ei ole voinut suorittaa

Kuopiolainen välinehuoltajaksi opiskeleva Heini Friman juhlii vasta lokakuussa, mutta on iloinen kaikkien puolesta, jotka ehtivät valmistua tämän kevään aikana.

Kuopiolainen välinehuoltajaksi opiskeleva Heini Friman juhlii vasta lokakuussa, mutta on iloinen kaikkien puolesta, jotka ehtivät valmistua tämän kevään aikana. Marianne Mattila / Yle

Osa ammatillisen koulutuksen opiskelijoista ei valmistu tänä keväänä koronaepidemian vuoksi.

Esimerkiksi Savon koulutuskuntayhtymässä 76 opiskelijaa ei valmistu tänä keväänä, koska he eivät ole voineet suorittaa tutkintoa varten tarvittavaa harjoittelua ja antaa näyttöjä.

Valtakunnallisesti ammatillisen tutkinnon suorittaa 3000 opiskelijaa vähemmän kuin viime vuonna.

Opetushallituksen mukaan syynä laskuun on opiskelijamäärän pienentyminen, mutta myös koronakriisi vaikuttaa tilanteeseen.

– Lopulliset luvut tiedetään kesäkuussa, kun ne päivittyvät järjestelmään, kertoo vastaava asiantuntija Siru Korkala.

Moni sairaala ei ota vastaan harjoittelijoita koronan aikana

Harjoitteluja ja näyttöjä ei ole voinut tehdä muun muassa ravintoloiden sulkemisen vuoksi.

Myöskään sairaalat eivät ole ottaneet vastaan harjoittelijoita koronan aikana.

Kuopiolainen Heini Friman ehti olla harjoitellussa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa pari päivää ennen koronarajoitusten alkamista maaliskuussa.

Friman opiskelee välinehuoltajaksi. Tutkinnosta puuttuu vielä neljä näyttöä.

Ensin Friman oletti harjoittelun jatkuvan parin päivän kuluttua.

– Tuntui vähän hassulta, kun koronastakaan ei moni tiennyt, millainen se on. Osoittautuikin, että se on vähän isompi juttu, Friman kertoo.

Suunnitelman muuttuminen tuntui, mutta ei sentään masentanut

Suunnitelman muuttuminen vaikutti loppujen lopuksi vain vähän nuoren naisen opiskeluun.

– Kun valmistumisen viivästyminen selvisi, niin ei se masentanut, mutta tuntui kuitenkin, Friman kertoo.

Friman kyllä mietti, olisiko hän voinut tehdä näyttöjä enemmän jo syksyllä.

– Mutta eihän tälle tilanteelle kukaan mitään voi, hän sanoo.

Yli kolmekymppinen Friman on alanvaihtaja ja hänellä on jo agrologin tutkinto. Edessä on rento kesä.

– Toivottavasti on töitä. Jos en löydä työpaikkaa, pidän lomaa, hän kertoo.

Frimanin tavoitteena on valmistua ammattiin heti syysloman jälkeen.

"Loppujen lopuksi kävikin hyvin"

Kuopiolaiselle Riina Tervoselle valmistumisen siirtyminen syksyyn on loppujen lopuksi onnenpotku.

Ensin tilanne harmitti, koska ennen koronaa Tervoselle oli tarjolla työpaikka välinehuollon alalta.

– Korona vei sen mahdollisuuden, joten loppujen lopuksi kävi hyvin, koska nyt olisin valmistunut työttömäksi, Tervonen kertoo.

Riina Tervonen haluaa opiskella välinehuoltajaksi koska ala on niin monipuolinen. Tehtävät ja paikat vaihtuvat päivittäin, hän kertoo. Marianne Mattila / Yle

Etäopiskelun ohessa Tervonen on käynyt töissä Postin logistiikkakeskuksessa.

Myös hän on yli kolmekymppinen alanvaihtaja ja uskoo työllistymismahdollisuuksiinsa, vaikka valmistuminen viivästyy.

Tervosella on jo lastenohjaajan tutkinto ja työkokemusta muun muassa kaupan alalta.

– Aina olen töitä löytänyt, jos ei omalta alalta niin jostain, hän kertoo.

Välinehuoltajaksi hän aikoo valmistua lokakuun loppuun mennessä.

Ilman toisen asteen tutkintoa ei voi hakea jatko-opiskelupaikkaa

Ammattiin valmistutaan pitkin vuotta, kun jokainen opiskelija tekee tutkintoa oman aikataulunsa mukaan. Suurin osa opiskelijoista valmistuu kuitenkin keväällä.

Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki Helve sanoo, että valmistumisen kriteereistä ei voi tinkiä edes koronan aikana.

– Se ole myöskään oikein opiskelijoita kohtaan, Helve sanoo

Valmistumisen siirtyminen syksyyn vaikeuttaa myös jatko-opintoihin pääsyä. Kun opiskelijalla on toisen asteen tutkinto suorittamatta, hän ei voi hakea jatko-opiskelupaikkaa.

Helve toivoo, että oppilaitokset järjestäisivät täydennyshakuja, jotta koronan takia vasta syksyllä valmistuvat pääsevät halutessaan jatkamaan opintojaan.

Myös peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen siirtyvät saavat kesäkuun alussa kirjeen, jossa kerrotaan, miten opinnot sen hetkisen tiedon valossa voidaan aloittaa elokuussa, vakuuttaa Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki Helve. Marianne Mattila / Yle

Kesän mittaan vielä selviää, miten opintoja jatketaan syyslukukaudella. Koulutuskuntayhtymä tiedottaa asiasta 4.6..

Tarvittaessa suunnitelmaa muutetaan.

– Henkisesti kannattaa valmistautua siihen, että opetusta ei voida aloittaa normaalisti, Helve toteaa.

