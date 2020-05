Museoiden piinaviikot ovat loppusuoralla – toivo kohdistuu kotimaisiin matkailijoihin

Kevät on ollut raskas pienille museoille, kuten Visavuorelle, koska ovien avautumisesta ei ole ollut tietoa.

Valkeakoskella Visavuoren museon alueella kukka toisensa jälkeen avautuu, mutta museon ovet ovat kiinni. Takana on jo yli kaksi kuukautta kummallista aikaa.

– Hyvin ahdistavaa, kun ei tiennyt tulevaisuudesta ja samalla kuitenkin töissä painettiin täyttä päätä ja kiireellä. Hyvin epävarma, sekava ja hankala kevät, kuvailee menneitä kuukausia Visavuoren museonjohtaja Pälvi Myllylä.

Tulevaan kesään ladatut odotukset alkoivat haalistua ajan kuluessa.

– Kyllähän se tilanne harmitti, koska odotimme kävijämääriltään yhtä viime aikojen parhaista vuosista, sanoo toiminnanjohtaja Juha Myllylä.

Toiminnanjohtaja Juha Myllylä on ollut kiireinen Kari-paviljongin remontin läpiviemisessä. Anne Savin / Yle

Museon on tarkoitus avautua 13. kesäkuuta. Pilapiirtäjä Kari Suomalaisen syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi 100 vuotta, ja Kari-paviljongissa avautuu juhlanäyttely.

– Uskon, että saamme näyttelyllä väkeä liikkeelle. Uskon myös, että kotimaan matkailu lisääntyy ja suomalaiset uskaltavat lähteä kiertämään kotimaan kohteita, Juha Myllylä sanoo toiveikkaana.

Museoliitto näkee kotimaan matkailussa kasvua

Kotimaisten matkailijoiden liikkumiseen uskotaan myös Suomen museoliitossa, jonka mukaan museot ovat avautumassa toiveikkaina.

– Ihmisten odotetaan viettävän lomakautta erityisesti kotimaan kohteissa, mikä luo odotuksia hyvästä kesäsesongista ja loppuvuodesta, sanoo Suomen museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä.

Museot avautuvat yleisölle jälleen 1.6.2020 alkaen. Suomen museoliiton teettämän kyselyn (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun) perusteella reilu neljännes suomalaisista aikoo lisätä museokäyntejään tulevien kuukausien aikana.

Museonjohtaja Pälvi Myllylä toivoo, että rauhalliset museot rohkaisisivat suomalaisia lähtemään kesällä liikkeelle. Anne Savin / Yle

– Ongelmana on tietysti se, miten ihmiset saadaan löytämään meidän kaltaiset paikat, koska pienillä museoilla ja maakuntamuseoilla on vain vähän rahaa markkinointiin, pohtii Pälvi Myllylä.

Pienet museot toivoisivat nyt tulevansa löydetyiksi nimenomaan niiden tarjoamien elämysten, eikä suinkaan väen runsauden perusteella. Väljyys voi olla vetovoimatekijä tänä kesänä.

– Tosiaan toivoisimme, että museoita voisi arvotettaisiin jonkun muun kuin kävijämäärän kautta. Esimerkiksi Visavuoren kaltaisessa paikassa suurin kokemus on yksilön kokemus. Täällä saa rauhassa tunnelmoida ja kokea oman museokokemuksen, Pälvi Myllylä toivoo.

Meillä on monta kiinteistöä ja puutarha, joten tämä on varmasti helppo järjestää turvalliseksi kotimaan matkailukohteeksi. Juha Myllylä

Suomen museoliiton teettämä kyselytutkimus osoittaa toki, että noin joka kymmenes suomalainen jättää tänä kesänä myös museokäynnit väliin välttääkseen koronavirustartunnan. Visavuoren museossa uskotaan, että väljyys on valttia tänä kesänä.

– Meillä on monta kiinteistöä ja puutarha, joten tämä on varmasti helppo järjestää turvalliseksi kotimaan matkailukohteeksi. Täällä on helppo noudattaa turvavälejä, sanoo toiminnanjohtaja Juha Myllylä.

Visavuoren museo aikoo järjestää opastuksia vain pienille ryhmille, pitää asiakkaille infohetkiä ulkona ja panostaa siivoamiseen ja käsihygieniasta huolehtimiseen.

Kari-paviljongin remontti valmistui juhlavuodeksi

Visavuoren Kari-paviljongissa ei suinkaan ole tyhjää, sillä uudistuksen kokeneen rakennuksen ulkoseiniä rapataan, sisällä tehdään hissiasennusta ja uuden näyttelyn rakentaminen on jo pitkällä.

Kesäkuussa aukeava juhlanäyttely “Vastavirtaan” kertoo Suomen kuuluisimmasta pilapiirtäjästä Kari Suomalaisesta (1920-1999), joka osallistui julkiseen keskusteluun poliittisilla piirroksilla. Suomalaisen piirroksia julkaistiin Helsingin Sanomien pääkirjoitussivulla lähes 40 vuoden ajan.

Kari-paviljongin juhlanäyttely "Vastavirtaan" kertoo, mistä pilapiirrokset saivat alkunsa. Näyttely rakentuu uusitun paviljongin kahteen kerrokseen. Anne Savin / Yle

Pilapiirtäjä Kari Suomalainen teki töistään ensin nopeita luonnoksia. Anne Savin / Yle

Näyttelyssä avataan myös sitä, miten Karin piirrokset ovat syntyneet ja pohditaan sananvapautta. Pilapiirtäjä koetteli hyvän maun rajoja, mistä näyttelyssä löytyy lopulta Helsingin Sanomista eroamiseen johtanut esimerkki.

Visavuoren museo julkaisee ahkerasti Karin piirroksia Facebook-sivuillaan.

– Ne pitäneet pintansa ajassa hämmästyttävän hyvin. Samat aiheet toistuvat vuodesta ja vuosikymmenistä toiseen päivän politiikassa ja arkisessa keskustelussa, toteaa museonjohtaja Pälvi Myllylä.

Yksi piirros on nyt hänen mukaansa erityisen ajankohtainen, ja sen uskotaan kirvoittavan hyvät naurut.

– Piirroksessa on Karin oma hahmo eli mustahattuinen mies, joka aivastaa aasialaisia merkkejä.