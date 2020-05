Päiväkotien välipalana pullaa ja suklaakiisseliä, vanhemmat ja hammashoito ihmettelevät – äiti: "Yksivuotias on aika pieni syömään sellaisia"

Suklaavanukkaiden, pullan ja pizzan lisäksi Meri-Lapin päiväkodeissa on tarjolla terveellisiäkin välipaloja. Vanhempien ja hammashoidon mielestä sokerisia on kuitenkin liikaa. Kuvituskuva.

Suklaavanukkaiden, pullan ja pizzan lisäksi Meri-Lapin päiväkodeissa on tarjolla terveellisiäkin välipaloja. Vanhempien ja hammashoidon mielestä sokerisia on kuitenkin liikaa.

Valtakunnallisten ruokailusuositusten mukaan varhaiskasvatuksessa oleville lapsille pitäisi tarjota maistuvia, mutta terveellisiä ja ravitsevia välipaloja (siirryt toiseen palveluun). Meri-Lapissa on päädytty toisenlaiseen ratkaisuun: välipaloina on tarjolla marjojen, hedelmien ja kasvisten sijaan usein esimerkiksi kaakaota, suklaakiisseliä, pullaa, lihapiirakkaa ja kinkkupizzaa, toki tarjolla on välillä myös terveellisiäkin välipaloja.

Sokeristen ja rasvaisten välipalojen tarjoaminen lapsille huolettaa niin vanhempia kuin hammashoitoakin. Kahden päiväkoti-ikäisen tytön äiti Noora Ravaska pitää huonona, että pienille lapsille tarjotaan päivähoidossa epäterveellisiä välipaloja.

– On kyllä ihan totta, että siellä on ne välipalat aika sokerisia. Kyllä se aina hirvittää kun miettii, että yksivuotias on aika pieni syömään sellaisia välipaloja.

Lisäksi osa vanhemmista on ilmaissut huolensa sokerin aiheuttamasta ylivilkkaudesta lapsilla.

Suun terveydenhoidosta kerrotaan, että he saavat viikoittain palautetta vanhemmilta, jotka ovat huolestuneita päivähoidossa tarjottavista sokeripitoisista ruuista.

– Kun vanhemmat käyttivät lapsiaan meillä hammashoidossa, niin vanhemmat ovat olleet huolissaan siitä, että tarjottavat välipalat eivät ole terveellisiä, suun terveydenhoidossa työskentelevä osastonhoitaja Marita Kumpulainen Mehiläinen Länsi-Pohjasta kertoo.

Perheenäiti Noora Ravaskan mielestä terveellinen ruoka päiväkodeissa pitäisi olla itsestäänselvyys. Jenni Mehtonen / Yle

Hammashoitajat, hammaslääkärit, ja suuhygienistit ovat kirjelmöineet lasten aterioita tuottavalle Meri-Lapin kuntapalveluille asiasta, mutta asiaan ei ole saatu muutosta.

Kuntapalvelut ei halunnut kommentoida aihetta Ylelle.

Karies on jo yleistynyt lapsilla

Monet Meri-Lapin päiväkotien ruokalistalla olevat välipalat sisältävät liikaa sokeria ohjeistuksiin nähden.

Marita Kumpulaisen mukaan 3–6 -vuotiaan lapsen maksimi sokeriannos päivässä olisi korkeintaan 12 palaa. Jos välipalana on esimerkiksi makuviili, on välipalan sokeripitoisuus Kumpulaisen mukaan liian suuri.

Hänen mielestään THL:n ohjeet tarjota ravitsevaa ruokaa päivähoidossa oleville lapsille eivät siis täyty.

– Vehnäjauho ja sokeri eivät todellakaan ole terveellisiä yksivuotiaalle eikä kuusivuotiaalle, Kumpulainen sanoo.

Päivähoidossa lapsille tarjottavien aterioiden pitäisi olla osa kasvatusta. Nyt hammashoidosta tuleva viesti on ristiriidassa päiväkodin käytäntöjen kanssa ja ennaltaehkäisevä työ uhkaa valua hukkaan.

– Jos ajatellaan, että hammashoitokäynnillä neuvotaan terveellisistä välipaloista ja lapsi menee sitten päiväkotiin, jossa hänelle tarjotaankin juuri päinvastaista. Se iso ristiriita tulee juuri tässä, Kumpulainen jatkaa.

Samaan aikaan suun terveydenhoidossa on jo havaittu lasten hampaiden reikiintymisen lisääntyneen.

– Vastaanotolla se näkyy niin, että vaikka lapsen hampaita harjataan, on paljon plakkia eli likaa. Toinen on tietenkin se hampaiden reikiintyminen. Meidän alueella lasten karies eli hampaiden reikiintyminen on lisääntynyt ja kyllähän siinä selvä syy-yhteys on tähän sokerin käyttöön, Kumpulainen sanoo.

Perustelu: Lapset syövät sokerisia välipaloja helpommin

Meri-Lapissa kunnallisten päiväkotien ruoan Kemin, Simon ja Keminmaan kunnille tuottaa Meri-Lapin kuntapalvelut. Hammashoidossa on koettu, ettei kuntapalveluiden kanssa ole saatu todellista neuvotteluyhteyttä asiasta, vaan kuntayhtymäliikelaitos on keskittynyt perustelemaan valintojaan.

– Meitä se harmittaa, koska aikaisemmin meillä oli hammashoitaja mukana suunnittelemassa ruokalistaa. Nyt kun tämä uusi on tehty, niin meillä ei ole ollut mitään mahdollisuutta siihen vaikuttaa, osastonhoitaja Marita Kumpulainen harmittelee.

Meri-Lapin kuntapalveluista sokerisia välipaloja on perusteltu muun muassa sillä, että lapset syövät sokerisia tuotteita helpommin. Noora Ravaska näkee, että kyse on tottumuksesta.

– Jos lapsi tottuu syömään kotona todella sokeripitoisia ruokia, niin sokerittomat välipalat saattavat olla vähän outoja päiväkodissa. Ja toisaalta jos totutaan päiväkodissa syömään sokeria, niin alkavatko lapset sitten kotonakin vaatia sitä?

Suositusten mukaan sopivia välipaloja varhaiskasvatuksessa ovat esimerkiksi marjat ja hedelmät. Yle/Monica Forssell

Ravaska pohtii, että päivähoidossa saatu huono esimerkki voi tulla helposti tavaksi. Samaa ovat pohtineet myös terveyden ammattilaiset.

Erityisen huolissaan Kumpulainen on niistä lapsista, joiden kotona ei välttämättä kiinnitetä huomiota terveellisiin elämäntapoihin.

– Jos sekä kotona että päiväkodissa on epäterveellisiä välipaloja, niin esimerkkiä ja terveellistä tapaa ei tule päiväkodinkaan kautta.

”Terveellisen ruuan pitäisi olla itsestäänselvyys”

Vanhemmat ja suun terveydenhoito toivoisivat makeiden välipalojen vaihtamista terveellisempiin vaihtoehtoihin. Osastonhoitaja Marita Kumpulaisen mielestä ravitsemussuositukset ovat hyvä perusta.

– Sieltä löytyy ihan hyviä välipalaehdotuksia, kuten kokojyväviljatuotteet, vähärasvaiset maitotuotteet ja sitten tietenkin marjat, hedelmät ja kasvikset. Kyllä sitä valikoimaa on.

Myös edulliset juurekset olisivat hyvä lisä välipalalistaan, muistuttaa Kumpulainen. Kahden päiväkoti-ikäisen äidin Noora Ravaskan mielestä terveellisten välipalojen pitäisi olla itsestäänselvyys.

– Onhan se ihmetyttänyt, että siitä terveellisestä ruuasta saa niin sanotusti taistella. Sen pitäisi olla jokapäiväistä, että ruoka on terveellistä ja hyvää.

